Asana reconnu leader en matière de gestion collaborative du travail dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner®

Asana, l'une des principales plateformes de gestion du travail pour les entreprises, a été reconnu leader en matière de gestion collaborative du travail dans le Magic Quadranttm 2023 de Gartner®. Dans son Magic Quadranttm, Gartner® a désigné Asana comme entreprise la plus avancée dans la concrétisation de sa vision.*

« Les dirigeants d'entreprise d'aujourd'hui ont besoin d'outils qui relient le travail effectué par les individus, les équipes et les services aux objectifs plus larges de l'entreprise afin de générer des résultats et des revenus », a déclaré Anne Raimondi, directrice générale d'Asana. « Partout dans le monde, les entreprises s'éloignent des outils existants et adoptent la gestion collaborative du travail basée sur l'IA pour transformer leur façon de travailler. Entreprise leader en matière de gestion collaborative du travail du premier Magic Quadrant de Gartner, nous sommes honorés d'être reconnus pour notre capacité à concrétiser notre vision et à la mettre en oeuvre. »

Les rapports Magic Quadranttm de Gartner® sont les fruits de recherches rigoureuses basées sur des faits. Ils proposent une vue d'ensemble des positions respectives des fournisseurs sur des marchés en forte croissance et au sein desquels la différenciation entre les fournisseurs est manifeste. Selon Gartner, le marché de la gestion collaborative du travail désigne des produits qui fournissent des espaces de travail axés autour de tâches précises, qui permettent aux utilisateurs finaux de planifier, coordonner et automatiser leur travail.

Voici quelques retours clients concernant l'utilisation d'Asana :

Nous avons d'abord utilisé Asana comme un outil de gestion de projet, mais nous l'utilisons désormais comme un véritable outil de gestion du travail. En tant que client Enterprise, nous apprécions les avantages apportés par l'outil : l'hébergement des données en Europe, l'assistance rapide, la pertinence du responsable de la réussite client et le soutien global reçu de la part des employés de cette entreprise, indépendamment de leur rôle.

Vice-président de l'innovation numérique, et de la gestion de projets et de portefeuilles

Nous avons mis en place Asana pour suivre, gérer et optimiser nos initiatives commerciales afin de travailler de manière plus organisée, de définir des leviers d'action clairs et des responsables pour nos tâches quotidiennes, et de renforcer la responsabilité de chacun pour parvenir à améliorer nos résultats commerciaux.

Responsable de la croissance, secteur des médias

Notre expérience avec Asana fut un sans-faute ! La facilité d'utilisation du logiciel a permis une plus grande adoption par les utilisateurs au sein de notre organisation. La formation dispensée par Asana nous a donné un coup de pouce bienvenu et nous apprécions également de pouvoir ajouter des utilisateurs de manière fluide. En tant que membre du programme Ambassadeur, nous avons découvert une communauté incroyable, nous avons pu évaluer de nouvelles fonctionnalités et faire part de nos commentaires pour aiguiller leur développement futur. De nouvelles fonctionnalités sont déployées régulièrement et les clients ont la possibilité de voter pour celles qu'ils aimeraient avoir à l'avenir.

Vice-président de la stratégie et de la planification, secteur bancaire

Essayez Asana et vous constaterez sans doute que cet outil répond ou dépasse les besoins de votre entreprise. Travailler avec toute l'entreprise Asana a été un vrai plaisir ! Les équipes se consacrent à la réussite client et fournissent une assistance rapide. Le déploiement de l'outil s'est déroulé sans difficulté et mon équipe a pu adopter rapidement les processus de gestion de projet grâce à un processus d'intégration complet. Dans l'ensemble, notre expérience avec Asana fut excellente !

Responsable adjoint, gestion du marketing produit, service marketing

Asana a été conçu pour aider les organisations du monde entier à travailler plus intelligemment en aidant les leaders à maintenir une vue claire des objectifs et responsabilités de chacun, à maximiser l'impact et à évoluer en toute sérénité. Pour en savoir plus sur Asana, rendez-vous sur la page https://asana.com/fr/go/demo.

* Source : Gartner, « Magic Quadrant for Collaborative Work Management », Nikos Drakos, Joe Mariano, Lacy Lei, 11 décembre 2023.

Avertissement : Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans nos publications de recherche et ne conseille aucunement aux utilisateurs de ce type de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou classés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent aucunement être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales ; elle est utilisée ici avec son/leur autorisation. Tous droits réservés.

Gartner Peer Insights propose un contenu regroupant des avis d'utilisateurs finaux basés sur leurs expériences respectives ; ce contenu ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente en rien les opinions de Gartner ou de ses sociétés affiliées. Gartner ne cautionne aucun vendeur, produit ou service évoqué dans le contenu susmentionné et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, ni de garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'Asana

Asana permet aux entreprises de travailler plus intelligemment. Asana compte plus de 147 000 clients et des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires. Des entreprises comme Amazon, Roche et T-Mobile utilisent Asana pour gérer l'ensemble de leurs activités : définition d'objectifs, suivi, planification des capacités, lancements de produits, etc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.asana.com/fr.

14 décembre 2023 à 15:05

