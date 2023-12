Planforge intègre la gestion des idées, complétant ainsi son offre de PPM hybride





Les organisations de taille moyenne et de grande taille ont souvent du mal à innover malgré un grand nombre d'idées formidables au sein de leur personnel. Le problème réside dans le fait que ces idées ne parviennent jamais aux décideurs responsables du processus créatif. Planforge a pour but de résoudre ce problème avec la version 24 de son logiciel hybride de gestion de portefeuilles de projets (PPM) en insérant une nouvelle option pour la gestion intégrée de l'innovation.

Prise en charge du processus moderne de gestion des idées

La nouvelle option de gestion des idées (IMO) est un module supplémentaire conçu pour soutenir toutes les étapes importantes du processus moderne de gestion de l'innovation, notamment :

- Permettre à chaque employé de soumettre facilement de nouvelles idées

- Prendre en charge les idées en tant qu'objets commerciaux distincts et pouvant faire l'objet d'un rapport

- Définir un ensemble distinct de critères d'évaluation pour les idées

- Permettre la gestion des idées à tous les niveaux du portefeuille

- Fournir des capacités analytiques tabulaires et graphiques (basées sur des diagrammes à bulles configurables).

« L'innovation continue et durable est un défi majeur pour de nombreuses grandes organisations », déclare Gerald Aquila, fondateur et CEO de Planforge. « Notre nouvelle option de gestion des idées permet d'entretenir la créativité en facilitant la soumission de nouvelles idées par les employés et en fournissant aux décideurs les bons outils pour sélectionner les meilleures idées ».

De l'idée à la stratégie et à la mise en oeuvre

Dans Planforge, la gestion des idées est étroitement liée à d'autres fonctionnalités de la plateforme PPM. Par exemple, les idées sélectionnées pour le prototypage ou la mise en oeuvre peuvent être liées à un ou plusieurs projets ou à des SAFe Epics. Ces projets ou Epics peuvent à leur tour être liés aux résultats clés des objectifs stratégiques (OKR), garantissant ainsi une harmonisation des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux développements sur la stratégie globale de l'organisation.

Bien qu'elle ne soit pas disponible au départ, une intégration avec Jira pour la collecte d'idées est déjà prévue dans un avenir proche. C'est une conséquence logique, puisque l'approche bidirectionnelle de la collecte d'idées est une caractéristique de Planforge. Intégration de Jira pour la gestion de projets et les flux de travail de SAFe.

Disponibilité

La version 24, notamment l'option de gestion des idées (IMO), est désormais disponible sur le site suivant www.planforge.io. Planforge est gratuit pour quatre utilisateurs maximum. Les grandes équipes peuvent tester le logiciel hybride PPM avec un essai gratuit de 30 jours. Pour plus d'informations ou pour tester les intégrations avec Jira ou SAP, veuillez contacter l'équipe commerciale de Planforge à l'adresse suivante [email protected].

À propos de Planforge

Planforge est l'un des principaux fournisseurs de logiciels hybrides de gestion de programmes et de portefeuilles. En intégrant des processus interfonctionnels allant de Jira à la gestion des ressources, en passant par la planification agile d'entreprise (SAFe), la solution PPM basée sur le Web comble les lacunes entre les silos d'information. Planforge permet à votre organisation de s'adapter plus rapidement à des environnements changeants, de transformer la stratégie en action et de prendre de meilleures décisions basées sur la valeur.

