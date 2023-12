SkySQL Inc. devient une société indépendante et acquiert le produit SkySQL de MariaDB





SkySQL Inc, société de bases de données sur le cloud nouvellement créée, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec MariaDB plc pour acquérir tous les droits sur le produit DBaaS de SkySQL. Cette opération permet à SkySQL Inc. de proposer en exclusivité l'offre SkySQL DBaaS aux organisations à la recherche d'un service de base de données sur cloud de niveau production pour les bases de données MariaDB.

De cette manière, les clients de SkySQL pourront non seulement continuer à tirer parti de la solution, mais aussi s'attendre à une accélération du rythme de livraison de nouvelles fonctionnalités à l'avenir. Parmi les premières priorités de la feuille de route, on peut citer le support de Google Cloud et d'AWS et l'ajout d'Azure pour une expérience multi-cloud améliorée.

« Nous sommes déterminés à nous appuyer sur les solides fondations de SkySQL, et à nous assurer qu'il s'agit du choix définitif pour les clients qui recherchent la meilleure expérience MariaDB dans le cloud », Nithin Rao, président-directeur général de SkySQL Inc. « Grâce à l'expertise de l'équipe principale qui a construit SkySQL, nous visons à stimuler une innovation rapide et à établir notre rôle de leader dans les solutions de bases de données sur cloud. »

« Nous nous réjouissons à l'idée que le produit SkySQL perdure sous une nouvelle société et une nouvelle direction », a indiqué Kurt Haberkamp, vice-président, succès client, MariaDB plc. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle équipe dispose de tous les atouts nécessaires pour prendre en charge le support, la vente et le développement de SkySQL, ce qui permet une transition en douceur pour les clients qui s'appuient sur le produit. C'est pourquoi nous sommes impatients de les voir faire passer SkySQL à la vitesse supérieure. »

Une équipe de direction qui a fait ses preuves

SkySQL Inc. s'appuie sur des fondations solides, dirigées par le président-directeur général Nithin Rao, un entrepreneur en série qui a su créer et développer des entreprises avec succès. Le rejoignent Jags Ramnarayan en tant que CTO et Saravana Krishnamurthy en tant que CPO, qui ont tous deux dirigé des initiatives de données sur cloud, y compris SkySQL, chez MariaDB plc et sont des vétérans de l'industrie des bases de données. L'équipe technique fondatrice responsable du développement et de l'exploitation de SkySQL a également rejoint SkySQL Inc.

À propos de SkySQL Inc.

SkySQL fournit des données sur cloud spécialisées en tant que service (DBaaS) à travers ses lignes de produits SkySQL et SkyDBA. Avec un leadership et un soutien financier solides, SkySQL a les moyens de croître et d'innover. Pour plus d'informations sur SkySQL Inc. visitez le site suivant : www.skysql.com.

14 décembre 2023

