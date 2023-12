Le gouvernement fédéral et la FCM investissent plus de 1,2 million de dollars pour soutenir les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle en Ontario





THUNDER BAY, ON, le 14 déc. 2023 /CNW/ - De plus en plus de personnes vivant en Ontario et dans l'ensemble du pays cherchent à améliorer l'efficacité énergétique de leur résidence, notamment pour réaliser des économies mensuelles. Les projets qu'ils entreprendront nous aideront aussi à lutter contre les changements climatiques et à créer des emplois locaux de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) travaillent avec les municipalités et leurs partenaires afin d'aider les propriétaires à planifier et à financer leurs rénovations résidentielles.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé un investissement de plus de 1,24 million de dollars dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert. Les subventions accordées aideront des municipalités de l'Ontario à élaborer des programmes de financement d'améliorations écoénergétiques résidentielles qui aideront les ménages à économiser de l'argent, en plus d'améliorer le confort et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur habitation.

Voici les municipalités qui recevront des fonds :

Ville de Thunder Bay (175 000 $)

Ville de Peterborough (175 000 $)

Ville de Windsor (175 000 $)

Ville d' Aurora (174 420 $)

Ville de Sault Ste. Marie (100 720 $)

Ville d' Orillia (95 920 $)

De plus, le Clean Air Partnership, un organisme environnemental caritatif, recevra

350 000 $ pour élaborer des programmes de financement des améliorations écoénergétiques résidentielles adaptés aux collectivités locales, en collaboration avec sept municipalités : le Comté de Dufferin, la Ville de London, la Ville de Barrie, la Ville de Huntsville, la Municipalité de Clarington, la Ville de Kawartha Lakes et le Canton de Tay Valley. Cette approche de financement par cohorte vise à réduire la charge de travail du personnel municipal, à accroître la mobilisation et l'adhésion des municipalités, et à aider les propriétaires-occupants à économiser sur leurs factures de services publics, tout en augmentant la valeur et la résilience de leur habitation.



Depuis sa création en 2020, l'initiative FEC a permis aux municipalités de tester des approches innovantes pour aider les propriétaires à planifier et à financer des améliorations écoénergétiques qui permettent de créer des emplois locaux et de stimuler l'activité économique. Établi dans le cadre d'un investissement de 950 millions de dollars annoncé dans le budget de 2019, le programme FEC est l'un des moyens par lesquels le FMV continue de s'appuyer sur ses longs antécédents en matière de soutien aux initiatives environnementales transformatrices pour financer des projets à l'échelle des collectivités. Le FMV est géré par la FCM et financé par le biais d'une dotation du gouvernement du Canada.

Citations

« Soucieux de donner aux collectivités canadiennes les moyens de contribuer à l'efficacité énergétique, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités investissent plus de 1,24 million de dollars dans l'initiative Financement de l'efficacité communautaire du Fonds municipal vert. Ce partenariat stratégique favorise non seulement la création d'emplois et la résilience climatique, mais donne aussi la possibilité à des ménages de l'Ontario d'économiser sur leurs factures d'énergie tout en contribuant à bâtir un avenir viable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables. La transition en cours du Canada vers une économie carboneutre exige des solutions de logement novatrices qui créent des emplois et renforcent la résilience climatique, tout en rendant la vie plus abordable grâce aux économies d'énergie réalisées. Des initiatives et des projets comme ceux que nous soutenons aujourd'hui nous aident à y parvenir. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je suis emballé par le leadership dont fait preuve la Ville d'Aurora et par son projet destiné à étudier la faisabilité de mettre en place un programme de financement des rénovations écoénergétiques résidentielles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des maisons en évaluant un modèle de financement de l'énergie propre (PACE) et un programme de taxe d'améliorations locales (TAL). Cette étude, qui est en phase avec le plan énergétique communautaire de la Ville d'Aurora, fournira des renseignements précieux pour la mise en place d'un programme de financement qui pourrait servir à d'autres municipalités. Il s'agit exactement du genre de leadership et d'engagement dont nous avons besoin pour accélérer la transition vers l'énergie propre. »

Tony Van Bynen

Député de Newmarket-Aurora

« Les programmes d'efficacité énergétique résidentielle peuvent aider les propriétaires à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie. C'est pourquoi la collaboration entre la FCM et le gouvernement du Canada pour investir dans des initiatives d'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle à Thunder Bay, Peterborough, Windsor, Aurora, Sault Ste. Marie et Orillia est si essentielle pour progresser vers la carboneutralité et accroître la sécurité économique. »

Scott Pearce

Président de la FCM

