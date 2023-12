RAI Institute s'associe à Armilla AI pour accélérer l'adoption de ses évaluations de l'IA responsable avec la garantie de performance des produits d'IA de l'entreprise





NEW YORK et LONDRES, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Responsible AI Institute (RAI Institute), une organisation à but non lucratif qui développe un cadre indépendant de certification de l'IA, s'est associé à Armilla AI, un fournisseur de premier plan de solutions d'atténuation et de transfert des risques liés à l'IA, pour offrir aux membres de RAI Institute un accès privilégié à la vérification et à la garantie de l'entreprise pour les produits d'IA, avec le soutien d'assureurs de classe mondiale.

Armilla AI a récemment annoncé le lancement de sa garantie Armilla Guaranteed, une garantie de performance révolutionnaire des produits d'IA, qui est soutenue par les partenaires d'assurance mondiaux de la société, Swiss Re, Greenlight Re et Chaucer.

Désormais, RAI Institute et Armilla AI offriront aux membres de RAI Institute la possibilité de combiner une évaluation de produits de RAI Institute, qui s'aligne sur le cadre de gestion des risques de l'IA du NIST, avec Armilla Guaranteed. Les entreprises membres de RAI Institute pourront ainsi déployer des solutions d'IA en toute confiance, sachant qu'elles ont passé avec succès une évaluation conforme au cadre de gestion des risques de l'IA du NIST et qu'elles sont assurées contre les performances non conformes aux paramètres de performance et d'équité annoncés par les fournisseurs.

Dans le cadre du partenariat annoncé aujourd'hui, Armilla se réjouit de travailler avec RAI Institute dans le cadre des tests bêta et de l'opérationnalisation de ses repères RAISE, annoncés la semaine dernière .

Cette collaboration pionnière intervient à un moment critique pour les entreprises, qui recherchent des solutions leur permettant de vérifier la fiabilité des fournisseurs d'IA et la qualité des solutions d'IA de tiers. Parallèlement, les fournisseurs d'IA cherchent de nouveaux moyens d'instaurer une confiance fondée sur des preuves quant à la qualité et à la fiabilité de leurs produits grâce à des garanties concrètes, d'autant plus que des organismes de réglementation tels que l'EEOC et la FTC enquêtent activement sur les affirmations des fournisseurs concernant leurs offres en matière d'IA.

« Nous sommes ravis de ce partenariat innovant qui renforce la confiance dans les produits d'IA », a déclaré Manoj Saxena, président du RAI Institute. « Nos membres ont rapidement adopté nos évaluations et repères en matière d'IA, reconnaissant la valeur d'une IA responsable dans l'amélioration de leurs produits et de leurs opérations commerciales, et gardant une longueur d'avance en termes de conformité à la réglementation mondiale. La combinaison de l'évaluation de produits de RAI Institute et de la garantie Armilla Guaranteed constitue une incitation innovante, axée sur le marché, en faveur d'une IA responsable, renforçant ainsi l'avantage concurrentiel de nos membres. »

« L'IA responsable est au coeur de la mission d'Armilla et nous nous réjouissons à l'idée d'approfondir notre relation avec RAI Institute, un leader mondial en matière d'évaluations indépendantes de l'IA, dans le cadre de cette collaboration. Nous sommes ravis de pouvoir offrir notre couverture de garantie sur l'IA aux entreprises qui adoptent une évaluation de premier plan conforme aux cadres mondiaux tels que le Cadre de gestion des risques inhérents à l'IA du NIST et l'AI Act de l'UE. À une époque où les entreprises sont de plus en plus préoccupées par les risques et la sécurité de l'IA, nous sommes ravis de fournir cette vérification et cette couverture pour contribuer à accélérer l'adoption de solutions d'IA solides et de haute qualité », a déclaré Karthik Ramakrishnan, PDG et cofondateur d'Armilla AI.

À propos de Responsible AI Institute

Fondé en 2016, Responsible AI Institute (RAI Institute) est un organisme mondial à but non lucratif axé sur ses membres qui se consacre à la réussite des efforts déployés par les organisations en matière d'IA responsable. Les évaluations de conformité et les certifications de RAI Institute relatives aux systèmes d'IA aident les praticiens à naviguer dans le paysage complexe des produits d'IA. Parmi ses membres figurent ATB Financial, Amazon Web Services, Boston Consulting Group, Yum ! Brands, Shell, Chevron, Roche et bien d'autres entreprises et institutions de premier plan collaborent avec RAI Institute pour apporter une IA responsable à tous les secteurs de l'industrie.

À propos d'Armilla AI

Armilla AI est un fournisseur de solutions d'atténuation et de transfert des risques liés à l'IA dont la mission est de permettre aux entreprises de déployer en toute sécurité une IA de pointe. En utilisant la technologie d'évaluation AI/LLM de pointe, la société évalue et mesure le niveau de risque des modèles d'IA pour fournir des vérifications et des garanties d'IA, soutenues par les principaux réassureurs Swiss Re, Greenlight Re et Chaucer. Diplômée d'accélérateurs d'IA et d'insurtech de renom, notamment Creative Destruction Lab, Y-Combinator, Lloyd's Lab et Betaworks' AI Camp, Armilla AI a récemment été citée dans l'Insurtech100 de FinTech Global et dans le Forward50 d'InsureTechConnect, et est lauréate du prix 2023 de Responsible AI Institute, attribué au produit le plus remarquable. Armilla compte parmi ses clients des scale ups de l'IA et de grandes entreprises des secteurs des services financiers, de l'assurance, de la santé, des ressources humaines, des services juridiques, de l'industrie manufacturière et bien d'autres encore.

