Patio Drummond va doubler sa production de blocs de béton sans ciment CarbiCrete





Le procédé de fabrication du béton négatif en carbone de CarbiCrete permet d'éviter les émissions tout en éliminant le carbone de l'atmosphère.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - CarbiCrete et le fabricant d'aménagements paysagers Patio Drummond ont annoncé aujourd'hui qu'ils doublent la production de blocs de béton sans ciment et à bilan carbone négatif fabriqués à l'usine de Patio Drummond à Drummondville, au Québec.

Le procédé de production de blocs de béton négatifs en carbone de CarbiCrete remplace le ciment par des scories d'acier, un sous-produit de la fabrication de l'acier, et les durcit avec du dioxyde de carbone, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de ciment, tout en séquestrant de manière permanente le CO2 dans les produits en béton qui en résultent. Chaque 2 000 blocs CarbiCrete produits séquestre de façon permanente une tonne de carbone de l'atmosphère et évite l'émission de plus de trois tonnes d'émissions.

"Il s'agit d'une étape très excitante dans l'évolution de notre relation avec Patio Drummond", déclare Chris Stern, directeur général de CarbiCrete. "Ils ont été des partenaires inébranlables depuis le lancement de notre projet pilote en 2018 jusqu'à être le premier fabricant à commercialiser notre technologie."

"L'augmentation de la production de nos blocs négatifs en carbone nous rapproche de notre objectif commun, qui est de décarboniser la production de la substance artificielle la plus consommée au monde".

"Nous sommes fiers d'augmenter notre capacité de production de blocs de béton négatifs en carbone carbonégatifs.'' explique Philippe Girardin, copropriétaire du Patio Drummond. "Plus nous en fabriquons, plus les effets bénéfiques se feront sentir sur notre planète. C'est une situation gagnante et souhaitable pour tous.''

Au-delà de la création de produits de construction durables, la mise en oeuvre de la technologie CarbiCrete génère des crédits carbone disponibles pour les entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions et à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.

La semaine dernière, CarbiCrete a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Lafarge Canada pour le traitement des scories d'acier, son liant alternatif pour le béton.

À propos de CarbiCrete

CarbiCrete est une entreprise montréalaise spécialisée dans l'élimination du carbone, dont la technologie brevetée permet de produire du béton sans ciment et sans émission de carbone à partir de sous-produits industriels et de dioxyde de carbone capturé. CarbiCrete.com

À propos de Patio Drummond

Patio Drummond est un chef de file dans la fabrication de pavés, de dalles de patio, de murs de soutènement, de marches et de bordures, ainsi que de produits standards et sur mesure pour les marchés commercial et résidentiel. Son équipe de plus de 120 personnes dessert une clientèle de centres de rénovation, d'entrepreneurs généraux, de professionnels de l'aménagement paysager, de municipalités et de ministères au Québec, en Ontario et aux États-Unis. Patiodrummond.com

14 décembre 2023 à 09:30

