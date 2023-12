Stelmine lance un programme de marketing avec AGORACOM





QUÉBEC, 14 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (TSXV:STH) (OTCQB: STFHH) annonce le lancement d'une campagne marketing en ligne par le biais d'AGORACOM. L'objectif de cette campagne de 12 mois vise à augmenter la visibilité de façon significative via un réseau numérique ainsi que par des forums de discussions. Cette campagne ciblera de nouveaux investisseurs, particulièrement intéressés par le modèle d'affaires de Stelmine, et de maintenir sa relation avec les actionnaires actuels.



EXPOSITION SIGNIFICATIVE VIA LE RÉSEAU NUMÉRIQUE AGORACOM

Le HUB Stelmine Canada bénéficiera : a) d'une visibilité significative par la diffusion en continu de la marque, b) au marketing de contenu, c) au marketing par moteur de recherche et d) à l'engagement dans les médias sociaux sur l'ensemble du réseau AGORACOM.

Le HUB Stelmine Canada contiendra plusieurs vidéos, photos et autres informations pertinentes mis à jour en temps réel, à l'adresse suivante : www.agoracom.com/ir/stelminecanada

FORUM DE DISCUSSION AVEC MODÉRATEUR POUR LA DIRECTION ET LES ACTIONNAIRES

La Société a également lancé un forum de discussion "CEO Verified" sur AGORACOM qui servira de principale plateforme de médias sociaux pour interagir avec les actionnaires actuels et potentiels dans un environnement entièrement modéré.

Le forum de discussion Stelmine Canada peut être trouvé à l'adresse suivante : https://agoracom.com/ir/stelminecanada/forums/discussion

En 2022, AGORACOM a dépassé les 700 millions de pages vues à ce jour par plus de 8,8 millions d'investisseurs qui ont visité les canaux d'AGORACOM plus de 63 millions de fois, pulvérisant les taux d'engagement de l'industrie de plus de 400%. La propriété phare de la Société, AGORACOM.com, est classée dans le top 0,15% de tous les sites dans le monde selon le classement du site web Alexa d'Amazon. En 2021, en tant que seul compte Twitter vérifié de l'industrie, AGORACOM a dépassé les 13 millions d'impressions avec un taux d'engagement de 260% au-dessus des normes de l'industrie, tandis que sa chaîne YouTube a généré 3,6 millions de minutes de vidéos visionnées par des investisseurs de petites capitalisations.

ACTIONS EN ÉCHANGE DE SERVICES

La Société ne paie aucun montant en espèces pour les services d'AGORACOM, grâce au programme d'échange d'actions fait en toute conformité et sans numéraire.

Frais : 125 000 $CDN + TVH, échelonnés comme suit :

À la date de signature : 25 000 $ + TVH, Actions en échange de services au prix de 0,075 $

Premier trimestre (T1): 25 000 $ + TVH, actions en échange de services au prix le plus élevé entre les deux montants soit de: (a) la clôture du TSXV le 24 février 2024 ; ou (b) 0,10 $

T2 : 25 000 $ + TVH, actions en échange de services au prix le plus élevé entre les deux montants soit de: (a) la clôture de la TSXV le 24 mai 2024 ; ou (b) 0,125 $

T3 : 25 000 $ + TVH, actions en échange de services au prix le plus élevé entre les deux montants soit de: (a) la clôture de la TSXV le 24 août 2024 ; ou (b) 0,15 $

T4 : 25 000 $ + TVH, actions en échange de services au prix le plus élevé entre les deux montants soit de : (a) la clôture de la TSXV le 31 décembre 2024 ; ou (b) 0,175 $



À propos d'AGORACOM

AGORACOM est le pionnier des services de marketing en ligne, de diffusion, de conférences et de relations avec les investisseurs pour les petites et moyennes entreprises cotées en bourse en Amérique du Nord, avec plus de 300 entreprises desservies. AGORACOM est le foyer de plus de 7,7 millions d'investisseurs qui ont visité le site plus de 55,2 millions de fois et ont lu plus de 600 millions de pages d'informations au cours des 10 dernières années. La durée moyenne de visite de 8 minutes et 43 secondes est plus du double de celle des sites financiers mondiaux, ce qui peut être attribué à la mise en oeuvre et à l'application des règles de modération les plus strictes de l'industrie.

À propos de Stelmine Canada Ltée

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère Caniapiscau (à l'est de la Baie James), dans la partie sous-explorée à l'est du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 784 claims ou 917 km² dans cette partie du nord du Québec, mis en évidence par les projets Mercator et Courcy.

Déclarations prospectives

Avis de prudence concernant les déclarations prospectives : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant les résultats futurs liés aux événements. Dans la mesure où certaines déclarations dans ce document contiennent des informations qui ne sont pas historiques, ces déclarations sont essentiellement prospectives et peuvent souvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que "considère", "anticipe", "s'attend", "croit", "projette", "planifie", "potentiel", "suggère" et "pense". Les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents soumis à l'administration des valeurs mobilières disponibles sur le site SEDAR+ . Bien que la Société estime que les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas accorder une confiance indue à de telles déclarations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel que requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Déclaration de prudence

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'accepte de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Isabelle Proulx, Relation avec les investisseurs Présidente et chef de la direction MarketSmart Communications Inc Tel: 418-626-6333 Adrian Sydenham [email protected] Sans-frais: 1-877-261-4466 [email protected]

