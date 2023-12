HeadFirst Group confirme l'offre d'achat d'Impellam Group, créant un leader mondial des solutions d'emploi pour les talents STEM





HOOFDDORP, Netherlands, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- HeadFirst Group ("HeadFirst") et Impellam Group ("Impellam") annoncent qu'ils sont parvenus à un accord sur la reprise d'Impellam par HeadFirst. Ils unissent leurs forces pour former un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la gestion MSP et des talents. Ce rapprochement, qui représente un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros (dépenses gérées en 2022), permettra d'accélérer les opportunités de croissance en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.

Pour HeadFirst, Impellam représente une occasion intéressante d'investir dans l'un des principaux fournisseurs de services gérés au monde (Managed Service Provider), groupe d'entreprises de premier plan spécialisé dans le recrutement de professionnels STEM (données, sciences de la vie, technologie et ingénierie).

La combinaison de HeadFirst et d'Impellam devrait déboucher sur les avantages suivants :

Une couverture géographique très complémentaire, avec peu ou pas de chevauchement, avec une forte présence en Europe continentale, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ;

continentale, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique ; La complémentarité des compétences et de l'expertise crée des opportunités significatives pour les clients et pour la vente croisée de services ;

Les solides plateformes technologiques, numériques et de données de HeadFirst offrent la possibilité d'améliorer les performances opérationnelles et commerciales ;

Une solide équipe de direction combinée peut continuer à mettre en oeuvre la stratégie à long terme d'un groupe plus important ;

Davantage d'opportunités de carrière pour les collègues au sein du grand groupe.

Gestion future du groupe

HeadFirst Group entend faire entrer au conseil d'administration les principaux dirigeants d'Impellam Group, à savoir Julia Robertson (actuelle CEO d'Impellam) et Tim Briant (actuel CFO d'Impellam), en tant que CEO et CFO respectifs du nouveau groupe. Ils travailleront avec les membres du conseil d'administration Marion van Happen, qui restera CEO de HeadFirst Group, et Han Kolff, qui sera président non exécutif, ainsi que Koen Bekkering et Boyd Sleeman, membres non exécutifs du conseil d'administration, pour assurer la réussite et la croissance futures du nouveau groupe.

Pour l'instant, aucune modification n'est apportée aux activités journalières d'Impellam Group et de HeadFirst Group. Ils continueront à fournir comme avant leurs services aux clients, aux fournisseurs et aux professionnels. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.

Annonce exclusivement à titre informatif, ne constitue pas un prospectus ni un document équivalent à un prospectus. Les détails de la transaction peuvent être lus sur headfirst.group/takeover.

14 décembre 2023 à 09:13

