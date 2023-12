Air Canada poursuit le développement stratégique de son réseau mondial en y ajoutant Tulum et Charleston et en augmentant sa capacité sur les principaux marchés nord-américains pour l'été 2024





Première société aérienne canadienne à offrir la desserte de Tulum , le tout dernier aéroport international du Mexique, et de Charleston , en Caroline du Sud

Nouveaux vols à destination d' Austin et de St. Louis au départ de Montréal

Augmentation de la fréquence sur des liaisons intra-Canada clés et reprise précoce de services saisonniers prisés

MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'accroissement de la capacité de son réseau en Amérique du Nord pour l'été 2024 avec l'ajout de deux destinations et cinq liaisons, l'augmentation de la fréquence des vols sur des liaisons clés et la reprise hâtive de liaisons saisonnières prisées afin de répondre à la demande projetée. Air Canada devient la première société aérienne canadienne à desservir Tulum*, avec des vols à destination du nouvel aéroport de la péninsule du Yucatán, au Mexique, à partir de Toronto et Montréal, ainsi que Charleston, en Caroline du Sud, à partir de Toronto. Il est déjà possible de faire des réservations à aircanada.com, au moyen de l'application Air Canada ou par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages. Les vols pour Tulum seront offerts à la vente à compter du 15 décembre.

« Nous sommes ravis d'ajouter deux nouvelles destinations à notre réseau mondial, à savoir Tulum, au Mexique, au départ de nos plaques tournantes de Toronto et Montréal, et Charleston, en Caroline du Sud, à partir de Toronto, ainsi que de nouveaux vols pour Austin et St. Louis au départ de Montréal pour l'été 2024, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau à Air Canada. Ces nouvelles destinations et liaisons reflètent la position de chef de file d'Air Canada sur le marché et la stratégie de diversification de son réseau, qui consiste à ajouter de la capacité pour les destinations loisirs recherchées comme Tulum et les zones métropolitaines clés qui connaissent une croissance rapide aux États-Unis.

« Nous nous réjouissons aussi grandement d'étendre notre réseau nord-américain d'un océan à l'autre en desservant plus souvent des destinations clés comme Ottawa, Calgary, Saskatoon et Regina, ainsi que des marchés régionaux, et en reprenant plus tôt d'importantes liaisons saisonnières. Le fait d'accroître la stature de nos plaques tournantes canadiennes nous permet d'offrir davantage de choix aux voyageurs et un accès inégalé à destination et au départ de notre réseau mondial. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord », a conclu M. Galardo.

Pour l'été 2024, Air Canada offrira 120 destinations et jusqu'à 520 vols par jour au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes, soit quelque 66 000 places d'avion, ce qui représente une hausse de cinq pour cent du nombre de sièges en Amérique du Nord et dans les Caraïbes par rapport à 2023.

Nouvelle destination : Tulum *, Mexique

« Je me réjouis de cette formidable annonce de la part d'Air Canada, a déclaré Miguel Torruco Marqués, secrétaire du Tourisme au Mexique. Il n'y a pas de tourisme sans liaisons et les deux nouveaux services desservant le nouvel aéroport international de Tulum, qui est déjà prêt à recevoir cinq millions de voyageurs, vont attirer les touristes en provenance de notre deuxième plus grand marché d'origine pour les touristes internationaux. »

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Exploitation AC1854 Toronto (YYZ) Tulum (TQO) 08:15 11:20 Ven., dim. Toute l'année, à compter du 3 mai AC1855 Tulum (TQO) Toronto (YYZ) 12:30 17:35 Ven., dim. Toute l'année, à compter du 3 mai AC1874 Montréal (YUL) Tulum (TQO) 08:15 12:00 Sam. Toute l'année, à compter du 4 mai AC1875 Tulum (TQO) Montréal (YUL) 13:10 18:45 Sam. Toute l'année, à compter du 4 mai

* sous réserve de l'homologation du gouvernement

Nouvelle destination : Charleston , Caroline du Sud

« L'aéroport international de Charleston est ravi que Toronto vienne s'ajouter à sa liste de destinations internationales grâce au lancement des vols quotidiens d'Air Canada, ce qui assure une liaison fluide entre la plus grande zone métropolitaine du Canada et la région du Lowcountry de Charleston, a indiqué Elliott Summey, directeur général et chef de la direction de l'aéroport international de Charleston. En plus de relier deux des plus importantes destinations cosmopolites du monde, réputées pour leurs remarquables points d'intérêt, la richesse de leur culture, leurs divertissements et leurs aventures récréatives, cette nouvelle liaison offre aux clients des options de voyage et une commodité inégalées, que ce soit pour un effectuer un séjour d'agrément, pour rendre visite à des amis ou à de la famille, ou pour faire un déplacement d'affaires. »

« L'annonce d'Air Canada est un jalon de taille pour notre industrie et la région de Charleston et ses alentours, a précisé Helen Hill, chef de la direction d'Explore Charleston et présidente de l'Aviation Authority Board. Les visiteurs internationaux font partie intégrante d'une économie touristique saine et durable. Le Canada vient systématiquement en tête des pays d'où proviennent nos touristes étrangers, mais nous savons que ce marché présente un énorme potentiel inexploité. En plus d'accroître l'accès pour les voyageurs d'agrément, le service sans escale quotidien crée plus d'occasions pour les voyages de groupe et améliore les correspondances pour les résidents de la région de Charleston qui se rendent au Canada et ailleurs dans le monde en passant par la plaque tournante d'Air Canada à Toronto. »

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Exploitation AC8629 Toronto (YYZ) Charleston (CHS) 18:40 20:58 Quotidien Toute l'année, à compter du 28 mars AC8628 Charleston (CHS) Toronto (YYZ) 10:00 12:21 Quotidien Toute l'année, à compter du 29 mars

Autres nouveaux vols

Air Canada ajoute de nouveaux vols pour Austin et St. Louis au départ de sa plaque tournante de Montréal, qui complètent ceux offerts pour Austin au départ de Toronto et Vancouver , et pour St. Louis au départ de Toronto .

Vol Origine Destination Départ Arrivée Jours

d'exploitation Exploitation AC1051 Montréal (YUL) Austin (AUS) 17:15 20:32 Lun., mar., jeu., sam. Toute l'année, à compter du 2 mai AC1050 Austin (AUS) Montréal (YUL) 10:15 15:13 Dim., mar., mer., ven. Toute l'année, à compter du 3 mai AC8687 Montréal (YUL) St. Louis (STL) 19:30 21:05 Quotidien En été, à compter du 1er mai AC8688 St. Louis (STL) Montréal (YUL) 12:00 15:23 Quotidien En été, à compter du 2 mai

Améliorations apportées au service en Amérique du Nord pour l'été 2024

Air Canada étend son réseau nord-américain d'un océan à l'autre en offrant davantage de vols sur les principales liaisons et en reprenant plus tôt des services saisonniers.

Afin de répondre à la demande projetée, des vols ont été ajoutés pour des marchés clés, dont Ottawa , Calgary , Saskatoon et Regina , ainsi que pour des marchés régionaux en expansion.

Plaque tournante de Montréal Améliorations apportées au service pendant la

haute saison estivale 2024 par rapport à

l'été 2023 et reprise de liaisons saisonnières Montréal (YUL) - Boston (BOS) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Montréal (YUL) - Las Vegas (LAS) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Montréal (YUL) - Minneapolis/St. Paul (MSP) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Montréal (YUL) - Phoenix (PHX) Passage de 3 à 5 vols hebdomadaires Montréal (YUL) - Pittsburgh (PIT) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Montréal (YUL) - Raleigh/Durham (RDU) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Montréal (YUL) - San Diego (SAN) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Montréal (YUL) - Edmonton (YEG) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Montréal (YUL) - Gander (YQX) Reprise le 14 juin, vols quotidiens Montréal (YUL) - Îles de la Madeleine (YGR) Reprise le 17 mai, vols quotidiens Montréal (YUL) - Victoria (YYJ) Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires

Plaque tournante de Toronto Améliorations apportées au service pendant la

haute saison estivale 2024 par rapport à

l'été 2023 et reprise de liaisons saisonnières Toronto (YYZ) - Kansas City (MCI) Reprise le 1er juin, vols quotidiens Toronto (YYZ) - Nashville (BNA) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Phoenix (PHX) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Portland (PDX) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Toronto (YYZ) - Nassau (NAS) Fréquence passant de 4 à 6 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Sacramento (SMF) Reprise le 1er mai, 5 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Salt Lake City (SLC) Reprise le 1er mai, 4 vols hebdomadaires Toronto (YYZ) - Gander (YQX) Reprise le 1er juin, vols quotidiens Toronto (YYZ) - Vancouver (YVR) Fréquence passant de 13 à 14 vols quotidiens Toronto (YYZ) - Victoria (YYJ) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens

Plaque tournante de Vancouver Améliorations apportées au service pendant la haute

saison estivale 2024 par rapport à

l'été 2023 et reprise de liaisons saisonnières Vancouver (YVR) - Anchorage (ANC) Reprise le 14 mai, vols quotidiens Vancouver (YVR) - Austin (AUS) Reprise le 1er mai, fréquence passant de 2 à 4 vols hebdomadaires Vancouver (YVR) - Portland (PDX) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Washington-Dulles (IAD) Fréquence passant de 5 vols par semaine à 1 vol quotidien Vancouver (YVR) - San Diego (SAN) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Sacramento (SMF) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Cranbrook (YXC) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Fort St. John (YXJ) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Halifax (YHZ) Fréquence passant le 1er mai, 2 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Prince George (YXS) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Terrace (YXT) Fréquence passant de 4 à 5 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Toronto (YYZ) Fréquence passant de 13 à 14 vols quotidiens Vancouver (YVR) - Smithers (YYD) Fréquence passant de 1 à 2 vols quotidiens

Dessertes au départ de la Saskatchewan Améliorations apportées au service pendant la

haute saison estivale 2024 par rapport à

l'été 2023 et reprise de liaisons saisonnières Regina (YQR) - Toronto (YYZ) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens sans escale Regina (YQR) - Montréal (YUL) Reprise le 1er juin, vols autonomes quotidiens sans escale plutôt qu'avec une escale Saskatoon (YXE) - Toronto (YYZ) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens sans escale Saskatoon (YXE) - Montréal (YUL) Reprise le 2 juin, vols autonomes quotidiens sans escale plutôt qu'avec une escale Saskatoon (YXE) - Vancouver (YVR) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens

Dessertes au départ d'autres aéroports Améliorations apportées au service pendant la

haute saison estivale 2024 par rapport à

l'été 2023 et reprise des liaisons saisonnières Ottawa (YOW) - Washington National (DCA) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Ottawa (YOW) - Calgary (YYC) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Ottawa (YOW) - Winnipeg (YWG) Reprise le 1er mai, vols quotidiens Ottawa (YOW) - Vancouver (YVR) Trois vols quotidiens, dont un assuré par 787 Dreamliner Halifax (YHZ) - St. John's (YYT) Fréquence passant de 4 à 5 vols quotidiens Halifax (YHZ) - Vancouver (YVR) Reprise le 1er mai, jusqu'à 2 vols quotidiens Calgary (YYC) - Winnipeg (YWG) Deux vols quotidiens assurés par des appareils plus gros Calgary (YYC) - Edmonton (YEG) Fréquence passant de 3 à 4 vols quotidiens Edmonton (YEG) - Montréal (YUL) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens Victoria (YYJ) - Montréal (YUL) Fréquence passant de 3 à 5 vols hebdomadaires Victoria (YYJ) - Toronto (YYZ) Fréquence passant de 2 à 3 vols quotidiens

