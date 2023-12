Veranex acquiert T3 Labs, un fournisseur de services précliniques de premier plan





Le laboratoire préclinique de pointe renforce l'engagement de Veranex à étendre son empreinte préclinique existante et à approfondir son expertise thérapeutique.

RALEIGH, Caroline du Nord, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Veranex , fournisseur de la première plateforme de services mondiale spécialement conçue pour l'industrie des technologies médicales, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition de T3 Labs, un laboratoire préclinique très réputé situé à Atlanta, en Géorgie. Cette acquisition renforce l'engagement de Veranex à étendre son empreinte préclinique en Amérique du Nord, à approfondir son expertise thérapeutique et à offrir aux clients davantage de flexibilité.

« L'arrivée de T3 Labs au sein de la famille Veranex nous permet de poursuivre notre mission d'unification de l'ensemble du processus de développement des technologies médicales, du concept à la commercialisation, a déclaré Pat Donnelly, directeur général de Veranex. La croissance du marché préclinique, la hausse des exigences réglementaires et la nécessité d'une collaboration efficace entre les clients et leurs partenaires de développement de produits font de T3 Labs un choix stratégique pour Veranex et un atout incroyable pour nos clients. »

T3 Labs est un leader en matière de services d'évaluation préclinique aux États-Unis et dispose d'un site de plus de 3 000 mètres carrés avec des équipements innovants, des infrastructures de formation et des salles d'opération de pointe dédiées à la recherche dans 12 domaines thérapeutiques. En tant que point d'ancrage à Science Square, un centre de sciences de la vie en pleine croissance à Atlanta, en Géorgie, T3 Labs entretient des relations communautaires stratégiques avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), avec l'université Emory, avec Georgia Tech, et d'autres encore. Les équipes de T3 Labs possèdent une expertise approfondie en matière de dispositifs médicaux précliniques, ayant contribué à l'autorisation de plus de 60 produits par la FDA au cours des dix dernières années. T3 Labs est complémentaire avec Veranex PCS France, qui offre des services précliniques de classe mondiale depuis 25 ans. T3 Labs et Veranex PCS France proposent à leurs clients des offres de services précliniques complètes, clés en main et de classe mondiale.

T3 Labs est dirigé par Sherry Farrugia, entrepreneuse et dirigeante qui possède plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans le secteur des soins de santé et des dispositifs médicaux, et Jeff White, docteur en médecine vétérinaire, responsable des opérations biomédicales qui possède une vaste expérience en matière d'innovation dans le domaine de la technologie médicale.

« Rejoindre la famille Veranex permet à T3 Labs de mieux servir la communauté des technologies médicales et Science Square, a déclaré Sherry Farrugia. En combinant notre expertise et nos offres avec les services précliniques existants de Veranex, nous sommes impatients de voir de l'impact que nous aurons pour nos clients et l'industrie de la santé dans son ensemble. »

M. Jeff White a ajouté : « Veranex applique des normes très strictes aux services qu'elle fournit à ses clients, une valeur que l'entreprise et T3 Labs ont en commun. Ensemble, T3 Labs et Veranex peuvent offrir des services plus intégrés, plus utiles et plus personnalisés à la communauté des technologies médicales. Nous nous réjouissons de nos futures contributions. »

Pour en savoir plus sur Veranex et son approche révolutionnaire des offres de services de bout en bout pour la technologie médicale, consultez le site https://veranex.com

À propos de Veranex

Veranex est le fournisseur de la première plateforme de service mondiale spécialement conçue pour l'industrie des technologies médicales. De la conception à la commercialisation, Veranex permet aux entreprises de toutes tailles de bénéficier d'une mise sur le marché accélérée, de coûts de développement contrôlés, d'une atténuation des risques de développement et d'une évaluation de la viabilité du marché. L'approche holistique de l'entreprise garantit que tous les domaines fonctionnels clés sont traités avec le plus haut niveau d'expertise et d'attention aux détails. Veranex est donc un partenaire de confiance qui aide les entreprises à fournir rapidement et efficacement des produits innovants tout en garantissant le plus haut niveau de qualité et de conformité. Récemment, T3 Labs a rejoint la présence préclinique croissante de Veranex alors que son site de Paris célébrait ses 25 ans d'innovation médicale. Veranex est soutenu par Summit Partners , Accelmed , et Lauxera . Pour en savoir plus, consultez Veranex.com et suivez Veranex sur LinkedIn .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2299653/Veranex_Logo.jpg

14 décembre 2023 à 07:43

