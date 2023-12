Fujirebio et Sysmex signent un accord pour la fourniture de matières premières réactives dans le domaine des immunoessais





Fujirebio Holdings, Inc. (président-directeur général : Goki Ishikawa) et Sysmex Corporation (président : Kaoru Asano) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour la fourniture mutuelle de matières premières réactives appartenant aux deux sociétés (« l'accord »). Cet accord se fonde sur un accord de base portant sur la collaboration commerciale dans le domaine des immunoessais*1 que les deux sociétés ont signé en octobre 2023.

En octobre 2023, Fujirebio et Sysmex ont conclu un accord de base sur la collaboration commerciale dans le domaine des immunoessais, avec pour objectif de promouvoir la coopération afin d'accélérer leur expansion mondiale et de contribuer au développement et à l'avancement des immunoessais. Pour promouvoir des initiatives spécifiques, les deux sociétés ont signé en novembre 2023 un accord d'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO)*2 lié aux réactifs dédiés pour le système d'immunodosage automatisé HISCLtm-Series, impliquant le développement de réactifs pour les tests à base de liquide céphalo-rachidien et à base de sang dans le domaine des maladies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer.

Selon les termes de l'accord, Fujirebio et Sysmex se fourniront mutuellement une large gamme de réactifs appartenant à chaque société, principalement des antigènes et des anticorps, qui sont les principales matières premières des réactifs d'immunoessais. Cela permettra au CDMO d'accélérer le développement des réactifs, de réduire les coûts et de maximiser la valeur des actifs en matières premières, ainsi que de mettre en place un système d'approvisionnement stable pour faire face à la croissance future de la demande mondiale et de se préparer au risque d'approvisionnement en matières premières en cas d'urgence.

En renforçant leur coopération dans le domaine des matières réactives, les deux entreprises favoriseront l'utilisation mutuelle de leurs matières réactives de haute qualité respectives et poursuivront leur collaboration à l'avenir en vue de développer de nouveaux paramètres et de nouvelles technologies.

*1 Communiqué de presse « Fujirebio et Sysmex concluent un accord de base sur la collaboration commerciale dans le domaine des immunoessais » publié le 10 octobre 2023

*2 Communiqué de presse « Sysmex et Fujirebio étendent leur partenariat CDMO au domaine des maladies neurodégénératives dans le cadre de leur collaboration sur les immunoessais » publié le 30 novembre 2023

À propos de Fujirebio

Fujirebio, membre de H.U. Group Holdings Inc. est une entreprise mondiale axée sur la R&D qui développe constamment de nouvelles technologies de tests de diagnostic in vitro et des biomarqueurs uniques à haute valeur clinique. La mission de notre groupe est de créer une nouvelle valeur ajoutée dans le domaine des soins de santé et d'ainsi contribuer à la santé humaine et à l'avenir des soins médicaux.

Nos équipes internationales situées au Japon, en Asie, en Europe et aux États-Unis s'attachent à fournir à nos clients et partenaires des produits répondant aux normes de qualité les plus élevées. Nous apprécions les partenariats avec d'autres entreprises leaders dans l'industrie, partageant les connaissances, les capacités et les matériaux critiques pour fournir, développer ou fabriquer des solutions de diagnostic sur une grande variété de plateformes.

Pour plus d'informations sur Fujirebio, rendez-vous sur www.fujirebio.com.

À propos de Sysmex Corporation

Sysmex Corporation, dont le siège social se trouve à Kobe, au Japon, est un leader mondial dans le domaine du diagnostic in vitro. Depuis sa création en 1968, Sysmex a fait du diagnostic le coeur de son activité. Aujourd'hui, la société contribue à la santé des populations dans plus de 190 pays et régions du monde. Sysmex continue d'innover dans le domaine du diagnostic et de créer au travers de collaborations des valeurs uniques dans les domaines de la médecine personnalisée et des nouveaux traitements, dans le cadre de sa vision à long terme « Ensemble pour un meilleur parcours de santé » Pour concrétiser cette vision, Sysmex identifie et vérifie différents objectifs de développement durable (ODD) et matérialité (questions prioritaires), soutenant ainsi sa croissance en tant qu'entreprise générant de la valeur sociale et économique. Grâce à sa technologie unique, à ses solutions et à la co-création avec divers partenaires, Sysmex apporte une nouvelle valeur ajoutée et répond au désir universel des gens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour plus d'informations sur Sysmex, rendez-vous sur www.sysmex.co.jp/en/.

