La diversité de l'Égypte : une destination de voyage primée et sûre, avec de nombreuses offres nouvelles





Des aventures incroyables, des expériences passionnantes et la chaleur agréable du soleil : l'Égypte, prisée des vacanciers, lauréate de nombreuses récompenses, a de quoi faire plaisir à tous les voyageurs cet hiver. Pendant que le froid de l'hiver s'installe et que le monde attend avec impatience la saison des fêtes, le pays sur le Nil s'avère être une destination fascinante et abordable pour passer les vacances d'hiver au soleil.

Des expériences et des aventures uniques

À une époque où les voyages ne se limitent pas à la destination, mais incluent toutes les expériences qu'elle propose, la terre des pharaons, des pyramides et du verdoyant delta du Nil figure parmi les principales destinations à explorer, que les voyageurs recherchent des expériences urbaines immersives au Caire et à Alexandrie, des croisières personnalisées sur le Nil, des aventures uniques dans le désert ou des sites de plongée, dans la mer Rouge, qui figurent parmi les meilleurs du monde.

« Le tourisme a changé, ces dernières années. De plus en plus de voyageurs viennent en Égypte parce que le pays leur propose des expériences aussi diverses qu'uniques et parce qu'ils s'y sentent en sécurité. Nous avons à coeur d'offrir à tous nos hôtes un voyage qui leur permet de se détendre, tout en découvrant notre culture d'une grande richesse, explique Ahmed Issa, ministre du Tourisme et des Antiquités. L'an dernier, nous avons observé un afflux de visiteurs pendant les mois froids et, cette année encore, nous nous attendons à accueillir des millions de voyageurs souhaitant échapper à l'hiver. »

Des investissements importants dans les sites touristiques les plus appréciés

Pour améliorer l'expérience globale des visiteurs et attirer encore davantage de touristes, des sommes importantes ont été investies dans les destinations égyptiennes, notamment dans le but de restaurer et de développer les sites archéologiques, ainsi que pour ouvrir de nouveaux musées et hôtels. Il s'agit notamment de la réouverture du musée gréco-romain à Alexandrie, de la restauration de la grande salle hypostyle au temple de Karnak et de la vallée des Rois, ainsi que de l'inauguration du Grand Musée égyptien, en 2024, près du Caire.

Le développement durable prend une importance croissante

De plus en plus axée sur le développement durable, l'Égypte offre de nombreuses opportunités à ceux qui cherchent des manières écologiques de découvrir la nature, le patrimoine culturel et historique, ainsi que les habitants. Par exemple, de nombreux voyagistes proposent des formules qui prévoient un hébergement écoresponsable et un soutien aux entreprises locales. En outre, le pays compte de nombreux écohébergements, notamment Eco Nubia, sur l'île de Biggeh, autrefois déserte, devenue une attraction réputée dans le monde entier, qui a même été félicitée par l'UNWTO (l'organisation mondiale du tourisme est une institution spécialisée des Nations unies).

Qui plus est, des destinations comme Le Caire et divers complexes hôteliers le long de la mer Rouge, entre El Gouna et Marsa Alam, participent à des programmes de certification environnementale. La ville de Charm el-Cheikh a même été récemment reconnue comme étant la ville touristique la plus écoresponsable de l'AUTM (Union arabe des médias touristiques).

Une année record pour le tourisme

Selon le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, plus de 7 millions de touristes ont visité l'Égypte au premier semestre de 2023. Le pays, présenté comme étant la destination présentant le meilleur rapport qualité-prix dans la liste des meilleures destinations de voyage de Lonely Planet en 2024, récemment publiée, devrait avoir attiré 15 millions de touristes cette année. Autre raison importante de ce succès, même en ce moment, l'Égypte est connue comme étant l'une des destinations de voyage les plus sûres du monde.

14 décembre 2023 à 06:45

