FPT lance une filiale spécialisée dans la technologie automobile, facilitant ainsi la transition vers les véhicules conçus autour du logiciel (SDV)





Le fournisseur mondial de services technologiques FPT lance officiellement sa filiale de technologie automobile, FPT Automotive. Avec pour mission de faire progresser les véhicules conçus autour du logiciel (SDV), former une nouvelle ère de la mobilité et offrir le plus haut niveau de sécurité tout en garantissant une expérience client de haute qualité. FPT Automotive vise à devenir un fournisseur de services et de produits automobiles, de classe mondiale, à hauteur d'un milliard de dollars en 2030.

FPT Automotive propose une gamme complète de services d'ingénierie englobant l'infodivertissement embarqué, les unités de contrôle électronique (ECU), la sécurité fonctionnelle, la sécurité, la conception UI/UX automobile, la connectivité sans fil et l'ingénierie numérique. Au coeur de ces offres se trouve MaaZ, le système exclusif AUTOSAR pour les solutions ECU clés en main. En s'appuyant sur ses compétences en matière de développement logiciel, l'entreprise veut permettre aux fournisseurs mondiaux de premier tiers, aux équipementiers et aux fabricants de puces d'améliorer leur compétitivité sur le marché et de proposer des véhicules plus connectés, plus intelligents, plus durables et prêts pour l'avenir.

L'entreprise garantit une conformité totale avec les normes industrielles comme ISO26262 pour la gestion de la sécurité fonctionnelle et Automotive SPICE pour les processus de développement de logiciels dans le secteur automobile. FPT Automotive dispose actuellement d'une équipe mondiale de 4000 ingénieurs et spécialistes en logiciels automobiles dans différents modèles opérationnels, ce qui permet de rationaliser les solutions, d'optimiser les coûts et de s'adapter aux exigences évolutives des clients et de l'industrie. Ses principaux marchés sont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et le Vietnam.

Le lancement de FPT Automotive répond à la demande mondiale de véhicules conçus autour du logiciel, s'inscrit dans le cadre de l'investissement stratégique de FPT dans les solutions d'ingénierie automobile et met à profit sa vaste expertise. Cela permettra de center encore d'avantage ses opérations sur ses clients et d'accélérer sa croissance par des partenariats mondiaux et des fusions-acquisitions.

« Forts de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie automobile, d'un bassin diversifié de ressources humaines talentueuses, des dernières technologies comme l'IA, du cloud computing et de la vision par ordinateur, ainsi que de partenariats et d'investissements créés avec des entreprises renommées comme Landing AI et Cardinal Peak, nous aspirons à accélérer le développement rapide de l'automobile, un secteur désormais déterminé par les logiciels », a déclaré le fondateur et président de FPT Corporation, M. Truong Gia Binh.

« L'automobile a été l'un de nos principaux moteurs de croissance. Cette nouvelle filiale réaffirme notre engagement à investir dans les technologies de pointe et à travailler avec des spécialistes et des partenaires de premier plan afin de créer des produits et des services pionniers, au service du développement de la technologie automobile. Avec FPT Automotive, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des marchés émergents, saisir de nouvelles opportunités et offrir des performances exceptionnelles à nos clients, partout dans le monde », a déclaré Chu Thi Thanh Ha, présidente de FPT Software.

« FPT Automotive vise à maintenir notre concentration sur les véhicules conçus autour du logiciel et à contribuer activement au développement d'une société de mobilité intelligente. Au cours des cinq prochaines années, nous espérons renforcer nos partenariats avec les leaders mondiaux de la technologie automobile, en mettant l'accent sur l'audio automobile, l'intégration de l'IA dans diverses solutions pour les véhicules définis par logiciel, le développement d'une solution CDC et une plateforme AUTOSAR complète pour assurer un développement de bout en bout », a déclaré Kinh Nguyen, CEO de FPT Automotive.

À propos de FPT Corporation

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège se trouve au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'enseignement. Sur plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, positionnant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché et les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT en matière de services, de produits, de solutions et de plateformes, ce qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre différentes expériences à la clientèle. En 2022, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 1,87 milliard de dollars et employait plus de 60 000 personnes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant https://fpt.com.vn/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 décembre 2023 à 03:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :