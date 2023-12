Le groupe Bouygues choisit la solution Corporate Data Hub de Dawex pour créer un véritable écosystème interne de données





Le groupe Bouygues choisit la technologie de Dawex, le leader des solutions d'échange de données, pour le déploiement d'un Corporate Data Hub, afin de créer un véritable écosystème de données interne au sein du Groupe. En répondant aux challenges de circulation des données en interne grâce à la technologie Dawex Data Exchange, le groupe Bouygues accélèrera et facilitera les échanges de données et le partage d'informations entre ses filiales : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, le Groupe TF1 et Bouygues Telecom.

Grâce à la solution Corporate Data Hub de Dawex, le groupe Bouygues pourra ainsi distribuer, sourcer et échanger des données dans un environnement sécurisé, de confiance et gagner en potentiel de création de valeur. La solution déjà conforme aux nouvelles réglementations européennes permettra d'appliquer la politique de gouvernance des données du groupe Bouygues, en s'appuyant sur une technologie facile à intégrer et à interconnecter avec les systèmes de l'entreprise.

Le groupe Bouygues opérera ainsi des échanges de données en réduisant considérablement le temps et les efforts de mise en oeuvre, afin de rationaliser le sourcing de données, d'accélérer le partage de données d'intelligence économique et de favoriser la mutualisation des données, essentiels à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. En déployant sa stratégie d'échange interne de données, le Groupe pose ainsi les bases pour la circulation de données externes et la mise en oeuvre de nouveaux modèles d'échange de données.

"Les activités de Bouygues dans la Construction, les Énergies et Services, les Médias et les Télécoms répondent à des besoins essentiels. Nous oeuvrons à rechercher la juste technologie pour nous accompagner dans notre démarche d'innovation utile et relever les défis économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés." explique Edward Bouygues, Directeur général délégué du groupe Bouygues, Développement Télécoms, RSE et Innovation. "La donnée est au coeur de notre stratégie, et en tant que signataire du programme "Je choisis la French Tech", Bouygues a fait le choix de la technologie d'échange de données de Dawex pour favoriser l'innovation au sein du Groupe, et faire évoluer nos Métiers." conclut Mr Bouygues.

"Nous sommes très heureux que le groupe Bouygues ait choisi la technologie d'échange de données de Dawex pour son Corporate Data Hub. Ce choix illustre l'engagement de Dawex à apporter les solutions les plus avancées pour répondre aux enjeux stratégiques des organisations", indique Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. "Avec la solution Corporate Data Hub, les grandes organisations ont la réponse immédiate à certains de leurs challenges business, environnementaux et opérationnels, y compris pour leurs stratégies IA, en libérant en interne tout le potentiel de leurs données."

A PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas), énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

A PROPOS DE DAWEX

Dawex est le leader technologique des solutions d'échange de données pour partager et distribuer des data products, en toute confiance, pour tous les cas d'usage, en conformité avec les réglementations relatives aux données. Avec la technologie Dawex Data Exchange, les organisations créent des écosystèmes de données et des data spaces tels que des Corporate Data Hubs, des Industry Data Hubs et des Data Marketplaces qui répondent aux enjeux économiques, environnementaux et de décarbonation.

