Denodo organise le plus grand événement mondial DataFest axé sur l'importance du cloud, de l'IA générative et de la gestion logique des données





Denodo, un des leaders de la gestion des données, a récemment conclu ses plus grands événements mondiaux DataFest à ce jour qui, dans l'ensemble, ont attiré un nombre record d'experts en données de plus de 15 pays. Se déroulant à Singapour, au Japon, à Boston et à Barcelone, Denodo DataFest a dévoilé les dernières innovations de la plateforme Denodo, notamment les requêtes en langage naturel avec OpenAI, le MPP embarqué basé sur Presto, le moteur de politique de sécurité et l'accélération intelligente des requêtes basée sur l'IA.

Les clients de Denodo ont expliqué comment ils ont déployé avec succès des architectures avancées telles que le data fabric et le data mesh, en utilisant une approche logique, pour accélérer le temps de prise de décision, y compris NEC Corp, Telefónica, Toyota Astra Motor, Indonesia Stock Exchange, ING Bank, Mint Mobile, Estes Express Lines, CITY Furniture, TPG, DaVita, Hitachi Vantara, S&P Global, Engie, et Vueling. Parallèlement à cet événement, la société a également annoncé la transaction de série B de 336 millions de dollars qui a encore validé la position de Denodo sur le marché et son approche logique unique et disruptive de la gestion des données.

L'IA générative (GenAI) et l'architecture cloud native ont occupé le devant de la scène dans de nombreuses sessions, notamment les keynotes prononcées par Alberto Pan, CTO et EVP de Denodo, Mike Ferguson, directeur général d'Intelligent Business Strategies, Charlie Dai, vice-président de Forrester Research, Sanjeev Mohan, ancien vice-président de Gartner et directeur de SanjMo, et Neil Ward-Dutton, vice-président d'IDC Europe. Le thème est repris dans les sessions des partenaires tels que AWS, Microsoft, Google et Accenture. Tim Meehan, président du comité de pilotage technique de la Presto Foundation, a présenté la feuille de route de Presto, tandis que Selina Yuan, présidente d'Alibaba Cloud Intelligence International, a annoncé le récent partenariat entre Alibaba Cloud et Denodo.

« J'ai été ravi de délivrer la keynote d'analyste à Denodo DataFest et de partager comment l'intelligence d'entreprise aide à améliorer les résultats commerciaux », a indiqué Neil Ward-Dutton, vice-président des pratiques européennes en matière d'IA et d'automatisation intelligente des processus, IDC Europe. « Le Denodo DataFest était le rendez-vous idéal pour découvrir comment la gestion des données logiques influence l'avenir des données et de l'analytique, et pour écouter un large éventail de discussions et de présentations sur le leadership éclairé. »

Le prestigieux Denodo Data Innovation Awards, qui récompense les cas d'utilisation les plus innovants de l'intégration et de la gestion des données logiques, a récompensé huit clients pour leurs réalisations exceptionnelles et leur utilisation de Denodo pour soutenir les cas d'utilisation des données et de l'analyse et l'impact commercial qui en découle. Ces clients sont les suivants :

Amérique du Nord Gagnant : Texas State Technical College (TSTC), un collège communautaire public avec une structure de financement innovante, pour leur initiative d'expansion et de croissance continue. Finaliste : Estes Express Lines, première entreprise privée de transport de marchandises en Amérique, pour son cas d'utilisation relatif à l'optimisation logistique et à la satisfaction de la clientèle. Finaliste : Perkins Coie, un cabinet d'avocats international de premier plan, pour ses efforts de transformation numérique.

APAC Gagnant : Indonesia Stock Exchange, la seule bourse d'Indonésie, pour son cas d'utilisation innovant de distribution de données de marché. Finaliste : Capricorn Society, la plus grande coopérative automobile d'Australie, a été désignée comme finaliste pour son cas d'utilisation innovant de centre d'excellence analytique.

EMEA Gagnant : Landsbankinn, la plus grande banque d'Islande, pour son cas d'utilisation de la mise en place d'un maillage de données. Gagnant : Johannesburg Stock Exchange, la plus grande bourse d'Afrique, pour son infrastructure de marché pour les services d'échange. Finaliste : Raiffeisen Bank International, l'une des principales banques autrichiennes offrant le plus grand programme de prêt d'Europe pour les entreprises de taille moyenne, pour son cas d'utilisation de la BI en libre-service.



« Nous avons été ravis de pouvoir partager notre histoire d'innovation en matière de données et de partager la façon dont Denodo a alimenté notre expansion et notre croissance continues lors du Denodo DataFest 2023 à Boston », ont indiqué Lydia Hamblin, chercheuse scientifique appliquée et George Makhiya, vice-président directeur pour les données et l'analyse, TSTC. « En tant que l'un des rares collèges techniques centrés sur la main-d'oeuvre à l'échelle de l'État aux États-Unis, nous nous enorgueillissons d'une formule de financement unique basée sur le placement réussi des diplômés dans des domaines à forte rémunération et nous avons pour mission de placer davantage de Texans dans des emplois très bien rémunérés. Le Denodo DataFest a été pour nous une occasion fantastique d'apprendre de nos pairs et de partager notre point de vue sur les meilleures pratiques de gestion des données de la prochaine génération ».

Parallèlement au Denodo DataFest, Denodo a également organisé deux sommets partenaires d'une demi-journée, qui ont été conçus pour aider les partenaires Denodo à accélérer leur activité de données et d'analyse en fournissant les tendances les plus chaudes et les jeux de solutions tirant parti de la gestion logique des données. Ces sommets ont permis aux partenaires de Denodo de se mettre en réseau, d'apprendre et de partager des stratégies de partenariat, de discuter d'un positionnement commercial efficace et d'entendre les dernières mises à jour du programme de partenariat et de l'assistance. Des événements d'une telle ampleur et d'une telle portée n'ont été possibles que grâce au réseau mondial de partenaires et aux sponsors de Denodo, parmi lesquels Hitachi, NS Solutions, NSW, Zeal, Wingark1st, Amplifi, Twenty20, Mainline, W5, Data Sentinel, Orion Innovation, IQZ, Carahsoft, Aligned Automation, BDO, CDW, Accenture, Minsalt, FastCube, BITanium, Axians, NTTData, Miriade, Connected Data Group, GFT, Mannai Corp. et Square Services.

« CDW a récemment participé au sommet des partenaires Denodo à DataFest, qui a rassemblé des centaines de clients et de partenaires Denodo pour discuter de l'avenir de la gestion des données », indique Paul Zajdel, vice-président des données et de l'analyse chez CDW. « Lors du DataFest, nous avons rencontré l'équipe dirigeante de Denodo afin de continuer à renforcer notre partenariat et d'explorer les moyens de mieux servir nos clients mutuels. Nous avons également eu l'occasion d'échanger avec des clients existants et potentiels et de poursuivre notre conversation sur la façon dont, avec Denodo, CDW peut aider à résoudre l'énigme de leurs données ».

Suite au succès de Denodo DataFest, l'organisation est ravie d'annoncer The Best of Denodo DataFest, un événement virtuel qui présente les meilleures sessions de chacun de ces événements. Pour assister à l'événement virtuel, veuillez vous inscrire ici.

14 décembre 2023

