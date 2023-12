Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 13 déc. 2023

Mercredi 13/12/2023 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $07, 16, 20, 33, 46 & 47 No comp 05 Lot garanti de LOTTO 6/49 29001865-01 ONTARIO 492, 11, 32, 36, 44 & 46. No comp. 10. POKER LOTTO Main gagnante: 7-C, 5-S, 3-S, 4-S, Q-H. Légende:...

Près de 30 étudiants étrangers ont participé à une visite éducative au centre de recherche et développement de China Eastern Airlines le 8 décembre, où ils ont eu l'occasion de se rapprocher de la culture de l'aviation et découvrir son charme....