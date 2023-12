AllSpice.io, Git pour la plateforme matérielle, atteint 10 millions de dollars en financement par capital risque pour accroître la base de clients d'entreprise et moderniser la collaboration en matière de conception électronique





BOSTON, 14 décembre 2023 /PRNewswire/ -- AllSpice.io , la plateforme matérielle de développement qui permet aux ingénieurs de moderniser leur collaboration et leurs flux de travail, a levé 6 millions de dollars supplémentaires en capital risque. Le financement est mis à profit pour développer de nouvelles fonctionnalités pour sa clientèle d'entreprise en pleine croissance et étendre les implémentations complexes, les intégrations et la prise en charge des formats ECAD supplémentaires.

Les investisseurs qui ont participé au dernier tour de table sont Root Ventures, Flybridge Capital Partners, Benchstrength, Bowery Capital et un groupe de business angels.

Fondé et construit par des ingénieurs, AllSpice.io permet aux ingénieurs de moderniser leurs flux de travail au moyen de la puissance de Git. Grâce à l'automatisation, à la collaboration entre équipes et au contrôle des versions, les ingénieurs peuvent développer du matériel plus efficacement.

« Après des décennies d'outils stagnants, les entreprises ont un énorme appétit pour moderniser leurs processus de conception électronique. Dans un marché difficile, il est crucial de renforcer l'efficacité des équipes », a déclaré Valentina Ratner, co-fondatrice et PDG de AllSpice.io .

Les équipes chargées du matériel ont aujourd'hui des exigences plus complexes et ne respectent pas les délais de livraison. « Il y a 20 ans, une voiture comportait une douzaine de circuits imprimés, maintenant il y en a des centaines, a déclaré Kyle Dumont, co-fondateur et directeur de la technologie chez AllSpice.io . En tant qu'ingénieur électricien, avant de créer https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4049181-1&h=1850694369&u=http%3A%2F%2Fallspice.io%2F&a=%C2%A0 AllSpice.io , j'ai rencontré ces mêmes défis importants en construisant un processus de conception et de révision du matériel qui pouvait s'adapter de manière proactive aux exigences commerciales et opérationnelles changeantes. »

Il fallait des années de recherche et développement pour créer des produits matériels. De nos jours, si les entreprises mettaient autant de temps au moment de leur lancement, leur technologie serait déjà obsolète.

« Nous constatons que ces problèmes sont soulevés par des leaders de l'ingénierie des entreprises qui s'adressent à nous, a poursuivi Ratner. Les délais de développement du matériel sont passés de plusieurs années à plusieurs mois au cours de la dernière décennie, ce qui signifie que les équipes d'ingénierie matérielle et électrique doivent être 10 fois plus efficaces, alors que leurs outils sont restés largement les mêmes. »

AllSpice.io sert de référence pour les équipes chargées du matériel, et est comparable à GitHub, GitLab, Bitbucket pour les équipes chargées des logiciels.

Les ingénieurs chargés du matériel, les concepteurs de circuits imprimés et les ingénieurs électriques sont les principaux utilisateurs de la plateforme AllSpice.io . En outre, d'autres équipes et des tiers qui travaillent en parallèle avec ces homologues, y compris les ingénieurs micrologiciels, les ingénieurs logiciels, les fabricants de contrats et les services d'approvisionnement, collaborent également sur la plateforme.

Les clients d' AllSpice.io vont des start-ups aux entreprises figurant dans le Fortune 500 dans les secteurs de la robotique, de l'instrumentation, de l'aérospatiale, de l'électronique grand public, du transport, des dispositifs médicaux et de l'automobile.

Objectifs du financement

Mise en place de CI (intégration continue) et de CD (déploiement continu) pour le développement matériel

Mise en oeuvre de l'IA pour la conception électronique

Soutien d'un nombre croissant de clients d'entreprise

Feuille de route des produits et croissance de l'équipe

Prise en charge de formats ECAD supplémentaires

Prise en charge d'intégrations SaaS supplémentaires

À propos d' AllSpice.io

AllSpice.io est une plateforme de collaboration matérielle qui connecte des outils de conception d'ingénierie natifs pour fournir un contrôle de révision sans effort basé sur Git, un hub central pour la collaboration inter-équipes, l'automatisation des flux de travail et l'analyse de la conception.

