La conférence internationale de promotion de la marque « Linyi Trade City - China Aggregation » a débuté à Pékin





PÉKIN, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Un rapport du Global Times Online :

La conférence internationale de promotion de la marque « Linyi Trade City - China Aggregation » ayant pour thème « Rassembler et vendre des produits de qualité dans le monde entier » s'est tenue à Pékin le 10 décembre 2023.

La conférence a présenté en détail les réalisations de Linyi, dans la province orientale de Shandong, dans le secteur du commerce et de la logistique au cours des dernières années, ainsi que la transformation et la modernisation de Linyi Trade City, dans le but de renforcer l'influence de la marque internationale de Linyi Trade City et d'aider à attirer les investissements à un niveau supérieur.

Zhang Xiaobin, membre du comité permanent du comité municipal du PCC de Linyi et directeur du département de la publicité de la ville, a présidé la conférence. Plus de 100 délégués étrangers et représentants d'entreprises ont assisté à l'événement.

Ren Gang, secrétaire du comité municipal du PCC de Linyi, a prononcé un discours lors de la conférence, soulignant que ces dernières années, Linyi a vigoureusement mis en oeuvre la stratégie visant à se développer pour devenir une ville commerciale et logistique de premier plan, et a cultivé la ville commerciale de Linyi.

Awais Zafar, premier secrétaire de l'ambassade du Pakistan en Chine, a déclaré que l'amitié entre la Chine et le Pakistan était profonde et durable. Le développement de Linyi reflète la vitalité et l'innovation de l'économie chinoise. La construction d'une ville moderne de commerce et de logistique a non seulement exploité le potentiel de développement de Linyi, mais l'a également encouragée à devenir un acteur important de l'économie mondiale.

Chen Jian, ancien vice-ministre du ministère chinois du Commerce, Juan Xinyang, membre du comité permanent du comité municipal du PCC de Linyi et vice-maire de la ville de Linyi, Zhou Keren, ancien vice-ministre du Commerce extérieur et de la Coopération économique, et Zhu Siqiao, chercheur associé de l'Institut du commerce international et de la coopération économique du ministère du Commerce, ont également pris la parole lors de la conférence.

Yu Xinwen, président du Shandong Huafeng Enterprise Group, Guan Zhaojun, PDG du Shandong Lanhua Group, Sun Siyong, président du Linyi Wholesale Market Group, Sun Baoan, président de l'association des grossistes de Linyi, et Li Hui, directeur général de Linyi Xinminghui Safety Technology, ont respectivement pris la parole en tant que représentants d'entreprises.

13 décembre 2023 à 15:27

Communiqué envoyé leet diffusé par :