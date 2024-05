La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, conclut des visites productives à Chicago et à Washington





OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - Hier, l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor, a conclu une série de réunions avec des entreprises et des hauts fonctionnaires clés à Chicago et à Washington pour faire progresser la coopération en matière de réglementation dans le cadre de l'équipe Canada É.-U.

Pendant son séjour à Chicago, la ministre Anand s'est entretenue avec des entreprises transfrontalières et a animé une table ronde avec des cadres d'entreprises américaines figurant au palmarès Fortune 500. Les discussions ont permis de recueillir des commentaires sur les façons dont nous pouvons contribuer à réduire le fardeau administratif grâce aux efforts continus visant à revitaliser le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation. La ministre Anand a également rencontré d'importantes parties prenantes de l'industrie, dont World Business Chicago, afin d'explorer des façons dont nous pouvons travailler ensemble pour favoriser la stabilité et la résilience des échanges commerciaux entre les entreprises de Chicago et du Canada.

Lors de ces réunions, la ministre Anand a souligné l'importance de soutenir la compétitivité économique et la prospérité des entreprises des deux côtés de la frontière afin de favoriser la stabilité des entreprises et de réduire les coûts pour les consommateurs et consommatrices dans divers secteurs.

À Washington, la ministre Anand a animé une table ronde avec plus de 20 entreprises afin d'entendre ce qu'elles avaient à dire au sujet des formalités administratives qui nuisent à la coopération en matière de réglementation et sur la façon dont cette discussion peut contribuer à renforcer les économies des deux pays. Étant donné que le Canada et les États-Unis sont l'un pour l'autre le plus important partenaire commercial, avec des biens et des services d'une valeur de plus de 3,3 milliards de dollars qui traversent la frontière chaque jour, la ministre Anand a réitéré le caractère unique de leurs relations commerciales.

La ministre Anand a également rencontré son homologue des États-Unis, Shalanda Young, directrice de l'Office of Management and Budget. Comme la ministre Anand l'a réitéré, « les entreprises veulent simplement faire des affaires et nous devons leur faciliter la tâche ». Elles ont discuté de la nécessité de poursuivre leur engagement à l'égard de la coopération en matière de réglementation afin d'améliorer le commerce et l'investissement transfrontaliers. Les deux parties se sont entendues sur la nécessité de trouver des possibilités d'harmonisation et de coopération entre le Canada et les États-Unis. La directrice Young a exprimé son optimisme à l'égard de la coopération avec le Canada : « Nous avons des valeurs communes. Il est logique de parler à un pays comme le Canada et de travailler avec lui pour démontrer ces valeurs communes. J'ai hâte de prendre des décisions stratégiques à ce sujet. »

La ministre Anand et l'ambassadrice Kirsten Hillman se sont également rencontrées. Elles ont discuté de la stratégie globale de l'équipe Canada É.?U., qui vise à continuer de favoriser la croissance économique des deux pays.

Pour aider à réduire davantage le fardeau administratif et à éliminer les obstacles réglementaires, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2024 son intention de présenter des modifications à la Loi sur la réduction de la paperasse afin d'élargir l'utilisation des bacs à sable réglementaires à l'échelle du gouvernement. Ces changements favoriseront l'innovation en offrant des exemptions limitées aux lois et aux règlements existants, en simplifiant le système de réglementation et en réformant les règlements en fonction des réalités modernes des entreprises.

À son retour au Canada, la ministre Anand redoublera d'efforts pour réduire le fardeau administratif et relancer le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation dans l'espoir de faire économiser des milliards de dollars aux entreprises canadiennes et de faire progresser les efforts de reconnaissance mutuelle.

