LA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA ANNONCE LES TAUX DE DIVIDENDE DE SES ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE CATÉGORIE A À DIVIDENDE NON CUMULATIF, SÉRIE 13, ET DE SES ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE CATÉGORIE A À DIVIDENDE NON CUMULATIF, SÉRIE 14





MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Comme suite à son annonce du 18 avril 2024, la Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 13 (les « actions privilégiées, série 13 ») et à ses actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif, série 14 (les « actions privilégiées, série 14 »).

En ce qui concerne les actions privilégiées, série 13 qui demeureront en circulation après le 17 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant la date de conversion du samedi 15 juin 2024 indiquée dans le supplément de prospectus du 27 mars 2014 visant l'émission des actions privilégiées, série 13, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir des dividendes fixes en espèces privilégiés et non cumulatifs payables trimestriellement, lorsque le conseil d'administration de la Banque en déclarera et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de cinq ans commençant le 15 juin 2024 et se terminant le 14 juin 2029 sera de 6,196% par année, ce qui correspond au rendement des obligations à cinq ans du gouvernement du Canada au 16 mai 2024, majoré de 2,55 %, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées, série 13.

En ce qui concerne les actions privilégiées, série 14 qui pourront être émises le 17 juin 2024, les porteurs de ces actions auront le droit de recevoir des dividendes à taux variable en espèces privilégiés et non cumulatifs payables trimestriellement, calculés en fonction du nombre réel de jours écoulés au cours de chaque période trimestrielle à taux variable divisé par 365, lorsque le conseil d'administration de la Banque en déclarera et sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada). Le taux de dividende pour la période de trois mois commençant le 15 juin 2024 et se terminant le 14 septembre 2024 sera de 7,473% selon un taux annualisé, ce qui correspond au rendement des bons du Trésor à trois mois du gouvernement du Canada au 16 mai 2024, majoré de 2,55%, tel que déterminé en accord avec les modalités des actions privilégiées, série 14.

Les propriétaires véritables d'actions privilégiées, série 13 qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent demander à leur courtier ou autre représentant de le faire avant 17 h (heure de Montréal) le 31 mai 2024. Pour toute question concernant une conversion, veuillez communiquer avec l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de la Banque, Services aux investisseurs Computershare inc., au 1 800 564-6253.

La Bourse de Toronto (« TSX ») a approuvé conditionnellement l'inscription des actions privilégiées, série 14 avec prise d'effet au moment de la conversion. L'inscription des actions privilégiées, série 14 est conditionnelle à ce que la Banque respecte toutes les conditions d'inscription de la TSX et, lorsque l'approbation aura été reçue, les actions privilégiées, série 14 seront inscrites à la cote de la TSX sous le symbole boursier « LB.PR.I ».

