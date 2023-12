Empire Vie fait un don de 100 000 $ pour commémorer l'année de son centenaire





KINGSTON ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - En l'honneur de son 100e anniversaire le 11 janvier 2023, l'Empire Vie a lancé un programme de subvention qui a encouragé les membres du personnel à proposer des organismes de bienfaisance à travers le pays, puis à voter pour leur cause favorite. Les 10 organismes de bienfaisance enregistrés récipiendaires ont chacun reçu un don de 10 000 $, pour un don total de 100 000 $, dans le cadre du programme de subvention de l'Empire Vie.

Chaque année, l'Empire Vie soutient les collectivités canadiennes au moyen de dons de bienfaisance, de bénévolat des membres du personnel, de dons en nature et de commandites dans quatre domaines principaux : bien-être des collectivités, santé et recherche médicale, éducation, et arts, culture et causes diverses.

Après plus de 70 nominations et 700 votes, l'Empire Vie est heureuse d'annoncer les récipiendaires :

Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour (Shediac,Nouveau-Brunswick)

(Shediac,Nouveau-Brunswick) Fondation de l'hôpital pour enfants SickKids ( Toronto, Ontario )

( ) KidSport ( Langley , Colombie-Britannique)

( , Colombie-Britannique) La Maison Interval de Kingston ( Kingston, Ontario )

( ) Le Bouclier d'Athéna (Montréal, Québec)

(Montréal, Québec) Le Club des petits déjeuners (Québec)

(Québec) Association des femmes autochtones (Québec)

(Québec) Fondation de secours Pawsitive Match ( Calgary, Alberta )

( ) Centre de protection de la nature Sandy Pines ( Napanee, Ontario )

( ) Urban Native Youth Association ( Vancouver , Colombie-Britannique)

Au cours du processus de nomination, nous avons demandé aux membres du personnel d'expliquer les raisons pour lesquelles ils proposaient l'organisation en question : certains ont vu l'un de leurs petits-enfants nouveau-nés recevoir des soins médicaux vitaux, ou encore ont hébergé des animaux maltraités ou négligés. Leurs histoires sont inspirantes. L'Empire Vie souhaite féliciter chacun de ces organismes et les remercie des efforts qu'ils font chaque jour pour améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Depuis longtemps, nous accordons une grande importance aux collectivités dans lesquelles vivent et travaillent les membres de notre personnel, nos clients et nos clientes et nos partenaires d'affaires, cela fait partie de notre culture à l'Empire Vie », affirme Karen Smith, directrice, Service des communications. « Bien que tous les organismes proposés méritaient une subvention, nous avons été ravis de constater la diversité des finalistes sélectionnés. Ces subventions contribueront grandement à soutenir le travail important de ces organismes. »

Pour obtenir de l'information additionnelle au sujet de l'engagement de l'Empire Vie dans les collectivités, lisez le Rapport de responsabilité sociale 2022 ou visitez le site Web.

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,2 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

