Avis public - Des produits pharmaceutiques injectables non homologués vendus en ligne par Canlab Research peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produits pharmaceutiques injectables non homologués vendus en ligne pas Canlab Research

Produits pharmaceutiques injectables non homologués vendus en ligne pas Canlab Research Problème : Produits de santé - Produit non homologué

Produits de santé - Produit non homologué Ce qu'il faut faire : N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé. Ne vous procurez vos médicaments d'ordonnance que dans des pharmacies autorisées. Lisez les étiquettes des produits de santé pour vous assurer que leur vente a été autorisée par Santé Canada.

Produits visés

Produits pharmaceutiques injectables non homologués vendus en ligne par Canlab Research

Problème

Santé Canada met en garde les consommateurs contre l'achat de produits pharmaceutiques injectables non autorisés provenant de Canlab Research, car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé. Les produits sont présentés comme des peptides et sont vendus en ligne sur les sites Web de Canlab Research, notamment www.canlabresearch.com et www.canlab.net [sites Web en anglais seulement].

Les peptides remplissent une série de fonctions importantes dans l'organisme. Certains peptides peuvent être produits pour entrer dans la composition de médicaments. L'ocytocine et la triptoréline sont des exemples de médicaments injectables sur ordonnance vendus sur les sites Web de Canlab Research. De plus amples informations sur les risques propres à ces médicaments sont données dans la rubrique « Contexte » ci-dessous.

La plupart des peptides synthétiques injectables sont réglementés en tant que médicaments sur ordonnance au Canada et doivent être prescrits par un professionnel de la santé autorisé. La vente de produits de santé non homologués au Canada est illégale. Ces produits pourraient, par exemple, contenir des ingrédients comportant un risque élevé, des additifs ou des contaminants qui peuvent ou non figurer sur l'étiquette. Les médicaments injectables non homologués posent également un risque important en raison du potentiel d'infection, de réactions allergiques et de résultats médiocres.

Les médicaments d'ordonnance doivent être pris uniquement sur l'avis d'un professionnel de la santé et sous sa supervision puisqu'ils servent à traiter des problèmes précis et qu'ils peuvent avoir des effets secondaires graves.

Santé Canada a ordonné à Canlab Research de cesser la publicité et la vente de tous les produits de santé non homologués et prendra les mesures de mise en conformité et d'application qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, le cas échéant. Santé Canada collabore également avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour empêcher l'importation de ces produits de santé non homologués.

Ce qu'il faut faire

Contexte

Cette rubrique ne constitue pas une description complète de tous les produits de santé non homologués annoncés et vendus sur les sites Web de Canlab Research. Des renseignements sur la sécurité sont fournis par rapport à deux produits non homologués, qui seraient considérés comme des médicaments sur ordonnance, afin d'informer les consommateurs des risques auxquels ils s'exposent s'ils utilisent des produits de santé non homologués achetés sur des sites Web.

La triptoréline est un médicament peptidique sur ordonnance utilisé pour traiter le cancer de la prostate, réduire la douleur associée à l'endométriose et contrôler le moment de l'ovulation dans les traitements de fertilité. Elle est administrée aux patients par injection, ce qui ne doit être fait que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas l'utiliser, car elle modifie les taux d'hormones intervenant dans la fonction de reproduction et le développement, ce qui peut nuire au foetus et au nourrisson. La triptoréline peut augmenter le risque d'effets secondaires cardiovasculaires graves (crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, etc.), en particulier chez les personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques, ayant une maladie cardiaque génétique appelée « syndrome du QT long » ou prenant des médicaments qui agissent sur le rythme cardiaque. Elle peut aussi provoquer des réactions anaphylactiques se manifestant par des symptômes tels que des difficultés respiratoires et une baisse de la tension artérielle, augmenter le risque de dépression ou aggraver une dépression existante, et accroître le risque de saignement ou de diminution de l'irrigation sanguine de l'hypophyse (petite glande située dans la tête et produisant plusieurs hormones). Il a été démontré que l'utilisation à long terme de la triptoréline réduit la densité minérale osseuse et augmente le risque d'ostéoporose et de fractures osseuses. Bouffées de chaleur, maux de tête, nausées, vomissements, douleurs d'estomac, constipation, diarrhée, infection des voies respiratoires supérieures, infection de la gorge et dysfonctionnement érectile sont autant d'autres effets secondaires possibles.

L'ocytocine est un médicament peptidique sur ordonnance utilisé pour faire démarrer ou continuer le travail et pour contrôler les saignements après l'accouchement. Elle peut également être utilisée pour d'autres pathologies, suivant l'avis d'un professionnel de la santé. L'ocytocine est administrée aux patients par injection intraveineuse en milieu hospitalier par un professionnel de la santé, sous surveillance médicale stricte (surveillance de la tension artérielle et du rythme cardiaque du foetus afin d'ajuster la posologie en fonction de la réponse individuelle). Les patientes présentant l'une des pathologies suivantes ne doivent pas recevoir d'ocytocine : disproportion céphalopelvienne importante (disparité entre la taille du foetus et le bassin de la personne qui accouche), toxémie sévère (hypertension artérielle liée à la grossesse), mauvaise position du foetus ou du placenta, prématurité ou col de l'utérus non dilaté, risque de rupture utérine ou de contractions excessives, facteurs augmentant le risque de coagulation sanguine ou de passage de liquide amniotique dans la circulation sanguine, problèmes médicaux ou obstétriques graves accompagnés d'une détresse du bébé, absence de soins médicaux accessibles ou allergie à l'ocytocine. Les effets secondaires possibles comprennent une maladie grave appelée intoxication par l'eau, accompagnée de symptômes tels que maux de tête, anorexie, nausées, vomissements, douleurs abdominales, léthargie, somnolence, perte de conscience et convulsions, ainsi que des réactions allergiques assorties de symptômes tels que difficultés respiratoires et hypotension artérielle. Les symptômes d'un surdosage sont, entre autres, le ralentissement du rythme cardiaque du bébé, la coloration méconiale (évacuation de selles par le bébé avant la naissance), l'asphyxie (manque d'oxygène), des contractions excessives, la rupture de l'utérus, l'absence d'expulsion du placenta ou de faibles contractions utérines après l'accouchement.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

13 décembre 2023 à 14:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :