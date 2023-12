Leviton annonce des déclarations environnementales de produits pour ses systèmes mondiaux de cuivre de bout en bout





Le programme de développement durable CN2030 de Leviton poursuit sa progression

BOTHELL, Washington, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Leviton Network Solutions a annoncé aujourd'hui qu'elle fournit désormais des déclarations environnementales de produits (DEP) sur les systèmes mondiaux de cuivre de bout en bout. Les DEP de Leviton sont vérifiées par un tiers, UL, et visibles sur la base de données de produits SPOT d'UL. La DEP est un document enregistré qui présente un ensemble standard d'informations complètes sur l'impact environnemental d'un produit tout au long de son cycle de vie. Les DEP jouent un rôle clé dans la mesure où ils contribuent aux nombreux programmes de certification des bâtiments écologiques disponibles aujourd'hui.

Pour créer une DEP, une analyse du cycle de vie (ACV) est d'abord réalisée par un organisme tiers indépendant spécialisé dans les rapports d'ACV. L'ACV est une évaluation détaillée du produit sur l'ensemble de son cycle de vie, depuis les matières premières initiales jusqu'à son élimination ou sa réutilisation finale. Sur la base de l'ACV, une DEP indique les zones d'impact environnemental d'un produit, y compris des données importantes sur les facteurs qui affectent la terre, notre atmosphère et les systèmes aquatiques. Les clients ont désormais accès aux DEP de Leviton. Consultez les DEP de Leviton ici. Elles sont disponibles pour les produits en cuivre suivants de Leviton :

Panneaux de brassage

Connecteurs

Cordons de raccordement

Câble plénum

Câble CPR

Câble d'élévation

« En tant que leader mondial, nous nous engageons à protéger l'environnement par la conception, la fabrication et la fourniture d'une infrastructure de réseau durable », a déclaré Ross Goldman, vice-président exécutif et directeur général de Leviton Network Solutions. M. Goldman est également directeur du développement durable chez Leviton. « La combinaison de nos systèmes mondiaux de cuivre de bout en bout avec les DEP permet à nos clients de prendre des décisions plus éclairées sur l'infrastructure durable et leur permet de contribuer à l'obtention de crédits dans le cadre de divers programmes de construction écologique. »

Les DEP ne font que renforcer l'engagement de Leviton en faveur du développement durable. En 2022, Leviton a lancé CN2030, un programme de développement durable d'entreprise visant à assurer la neutralité carbone dans toutes les activités commerciales de Leviton à l'échelle mondiale d'ici 2030. Pour consulter ou télécharger le rapport de développement durable 2022 de Leviton, qui détaille les progrès réalisés par l'entreprise pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, veuillez cliquer ici.

À propos de Leviton Network Solutions

Leviton Network Solutions est un fabricant mondial mono-source de systèmes de câblage fibre et cuivre. Les solutions Leviton sont utilisées dans les centres de données, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les installations gouvernementales et les marchés commerciaux à usage mixte dans le monde entier. Tous les produits Leviton sont conçus pour se conformer aux normes, offrir le meilleur rendement du secteur et sont pris en charge par les meilleurs services et le meilleur soutien du secteur. Les équipes informatiques, les constructeurs, les entrepreneurs et les autres professionnels du secteur classent systématiquement les produits Leviton comme la référence du secteur. Nous pouvons élargir vos possibilités de réseau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leviton.com/ns ou twitter.com/LevitonNS. Les clients européens peuvent se rendre sur leviton.com/ns/emea ou twitter.com/LevitonNS_EU.

À propos de Leviton

Jour après jour, Leviton déploie des capacités d'ingénierie qui créent le futur en répondant aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d'aujourd'hui à l'échelle mondiale. Des équipements électriques à l'éclairage en passant par les réseaux de données et la gestion de l'énergie, Leviton met au point des solutions réfléchies qui contribuent à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Grâce à l'engagement de Leviton envers ses clients, à l'ingéniosité de ses employés, ainsi qu'au niveau de sécurité et de qualité de ses produits et solutions, « THE FUTURE IS ON » (l'avenir est en marche). Pour en savoir plus,rendez-vous sur leviton.com/, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton ou youtube.com/Levitonmfg.

