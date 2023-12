AVIS AUX MÉDIAS - Crise des médias : Grand rassemblement en soutien aux travailleuses et travailleurs des médias





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Après l'annonce de la suppression de 600 emplois à CBC/Radio-Canada, de la mise à pied de plus de 450 travailleuses et travailleurs au Groupe TVA et des coupes dans différentes salles de presse, il va sans dire que nous traversons, plus que jamais, une crise des médias.

Pour ne pas oublier cette réalité dans un secteur crucial pour assurer notre démocratie, des salarié(e)s de Radio-Canada, TVA, Astral Media, RDS et Vidéotron ainsi que des représentant(e)s politiques participeront à un rassemblement aujourd'hui.

Quoi : Manifestation en appui aux travailleuses et travailleurs dans le secteur des médias

Qui : Événement organisé par le Syndicat des employé(e)s de TVA

Quand : Mercredi 13 décembre, de 11 h 30 à 14 h

Où : Rue Alexandre-DeSève, entre le boul. de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine, Montréal

