Ninetailed rejoint la MACH Alliance pour continuer à révolutionner le MarTech composable

Ninetailed, une force pionnière dans le paysage du MarTech (ensemble des technologies marketing) composable, est ravie d'annoncer qu'elle a satisfait aux critères de l'Alliance MACH pour obtenir le statut certifié MACH. Ce jalon important dans la trajectoire de croissance de Ninetailed souligne l'engagement inébranlable de l'entreprise à faire progresser les principes MACH : Microservices, axé sur les API, SaaS natif du Cloud, et technologies Headless. Ninetailed a continuellement adopté ces principes fondamentaux, démontrant sa capacité à innover en fournissant des solutions de technologie marketing qui, en plus d'être flexibles et évolutives, sont aussi conçues pour résister à l'épreuve du temps. Cet engagement est illustré par la plateforme d'expérimentation et de personnalisation de l'entreprise, qui s'intègre de manière transparente à un certain nombre de plateformes de contenu composable, ainsi qu'à diverses sources de données, plateformes de données clients (CDP) et outils GRC, offrant aux entreprises une agilité et des capacités de personnalisation inégalées dans leurs efforts de marketing.

« Nous sommes ravis de faire partie de la MACH Alliance. Cette opportunité qui nous est offerte constitue non seulement une reconnaissance des efforts que nous avons réalisés dans le domaine de l'expérimentation et de la personnalisation composables, mais cela s'aligne également complètement avec notre vision, une vision ancrée dans la croyance d'un monde où tout ce que vous vivez est taillé sur mesure pour vous. Cela cadre parfaitement avec notre adhésion à l'Alliance, car cette adhésion, en plus de valider nos efforts pour créer des solutions personnalisées et centrées sur le client, reflète également notre engagement à façonner un avenir où chaque expérience numérique est aussi unique que l'individu qu'elle concerne. Nous sommes ravis de contribuer à l'Alliance et nous nous réjouissons de collaborer avec les autres membres pour faire avancer l'innovation et soutenir les acheteurs dans leurs transformations MACH », a déclaré Andy Kaiser, PDG et cofondateur de Ninetailed.

Ninetailed a récemment accompli des progrès significatifs pour consolider sa position sur le marché. Le fait qu'elle ait rejoint la MACH Alliance et obtenu la conformité SOC2 témoigne de son engagement en faveur de l'excellence sectorielle. Par ailleurs, l'entreprise a renforcé son équipe de direction en nommant Irina Botea au poste de vice-présidente du marketing et Kim Bergstrand au poste de vice-président des ventes. Ces nominations vont considérablement renforcer l'organisation « go-to-market », garantissant une approche plus cohérente et plus efficace des stratégies de marché et de l'engagement des clients, pour, à terme, stimuler la croissance des activités commerciales.

« Nous sommes ravis d'accueillir chaleureusement Ninetailed au sein de la MACH Alliance. Leur solide travail de développement de technologies marketing avancées et composables montre à quel point ils ont ce qu'il faut pour contribuer à l'évolution de l'expérimentation et de la personnalisation des expériences numériques. L'adhésion de Ninetailed souligne notre volonté d'embrasser la diversité des expertises et des méthodologies. Cela nous permet également de renforcer nos efforts conjoints pour stimuler l'innovation et l'agilité dans le domaine du commerce numérique et d'autres secteurs », a déclaré Casper Aagaard Rasmussen, président de la MACH Alliance.

À propos de la MACH Alliance

La MACH Alliance est une organisation à but non lucratif [501(c)(6)], dirigée par un conseil indépendant et qui ne représente aucun fournisseur, membre ou autre entité spécifique. L'Alliance a été fondée en juin 2020 pour aider les organisations à s'orienter dans le paysage technologique complexe moderne. Elle vise à servir de guide et à présenter les avantages commerciaux des écosystèmes technologiques ouverts basés sur les Microservices, axés sur les API, natifs du Cloud et Headless. Tous les membres de la MACH Alliance répondent aux critères de certification publiés sur le site web de l'Alliance.

La MACH Alliance est ouverte aux sociétés technologiques et aux spécialistes sectoriels indépendants qui partagent la même vision de l'avenir. Pour en savoir plus, consultez le site machalliance.org, lisez ici les informations sur la certification MACH et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Ninetailed

Ninetailed est un leader innovant dans le domaine du MarTech composable, spécialisé dans la personnalisation et l'expérimentation pour les sites web dynamiques construits à partir d'architectures composables. Mettant l'accent sur l'amélioration des expériences numériques, Ninetailed permet aux organisations de convertir davantage de visiteurs en des clients en créant, testant et analysant des expériences personnalisées. Des marques telles que Ruggable, SumUp et Ace & Tate utilisent les solutions de Ninetailed pour alimenter la croissance continue de leur chiffre d'affaires. Ninetailed est à la pointe de l'expérimentation et de la personnalisation, offrant des exemples de réussite qui inspirent et guident les entreprises vers une augmentation de leur chiffre d'affaires et l'amélioration de leur taux de conversion. Pour plus d'informations, visitez le site www.ninetailed.com et suivez-nous sur LinkedIn.

