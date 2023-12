Montréal investit dans un nouveau projet de logement social et communautaire dans l'arrondissement de Lachine





MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal est heureuse d'octroyer une aide financière de 450 000 $ à l'organisme à but non lucratif Mission Old Brewery pour la réalisation d'un projet de 18 logements sociaux et communautaires pour des personnes en situation de vulnérabilité et à faible revenu.

L'organisme Mission Old Brewery développe actuellement le projet Place Tenaquip, situé au 605-615, rue William-McDonald, dans l'arrondissement de Lachine. L'organisme souhaite intégrer au site un nouveau bâtiment de deux étages avec des espaces communs répondant aux besoins de la clientèle cible.

« Le projet Place Tenaquip correspond à la volonté de notre administration d'accroître l'offre de logements salubres et financièrement accessibles sur le territoire montréalais. Place Tenaquip met de l'avant une approche modèle de prévention de l'itinérance en répondant aux besoins de personnes vulnérables, notamment des couples, dont l'offre de logement est très limitée. Ce projet permet également de requalifier un site en intégrant des stratégies d'inclusion pour des personnes en situation de vulnérabilité », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest.

« Nous sommes très heureux d'obtenir ce soutien financier de la part de la Ville de Montréal. La nécessité de créer du logement social et abordable est plus grande que jamais, et la réalisation de projets d'envergure est rendue possible grâce à la participation de nos nombreux partenaires, dont la Fondation Tenaquip. La présence de la Mission Old Brewery dans l'arrondissement de Lachine viendra répondre à un besoin criant sur le terrain, alors que l'on observe une hausse de l'itinérance à Montréal et une décentralisation vers les quartiers périphériques », a ajouté James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

« Le conseil de Lachine est extrêmement reconnaissant envers la Mission Old Brewery, tous ses intervenants et leurs donateurs privés qui comblent un si grand besoin en construisant ces logements tant attendus par notre communauté. Nous saluons le geste de générosité de la Fondation Tenaquip, qui rend ce projet possible » a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Mission Old Brewery

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour les hommes en situation d'itinérance au Québec et pour les femmes au Canada. Elle travaille auprès des personnes en situation ou à risque d'itinérance de Montréal en les accompagnant de façon concrète vers la réaffiliation durable et la stabilité résidentielle. Acteur important de l'écosystème social montréalais, l'organisme contribue à améliorer la santé urbaine de la ville au quotidien, grâce à des programmes de prévention, des services d'urgence avec soutien psychosocial et des initiatives de relogement. Chaque année, la Mission Old Brewery aide des milliers de personnes à rebâtir leur vie. Pour plus d'information, visitez missionoldbrewery.ca.

13 décembre 2023

