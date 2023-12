Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec amorce son projet pancanadien Maïa de Croissance inclusive grâce à l'appui du gouvernement fédéral : Un projet collectif soutenant les entrepreneures canadiennes





LONGUEUIL, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le 13 décembre 2023 - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec est heureux d'annoncer le lancement du projet Maïa de Croissance inclusive. Cette initiative d'envergure nationale réunit des acteurs incontournables de l'écosystème entrepreneurial afin de lever des obstacles liés à l'insertion des entreprises appartenant à des femmes au sein des chaînes d'approvisionnement de grandes entreprises.

Le RFAQ amorce son projet pancanadien Maïa de Croissance inclusive grâce à l'appui du gouvernement fédéral.

Le projet est financé par la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), une initiative du gouvernement du Canada, et voit le jour grâce au soutien de nombreux partenaires tels que EY, Banque de développement du Canada (BDC), Women's Enterprise Organizations of Canada (WEOC), dont font partie WE-BC, AWE, WESK, WECM, PARO, NLOWE et WBNB, le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC) , la Chambre de commerce gaie et lesbienne du Canada ( CGLCC) , Inclusive Workplace and Supply Council of Canada (IWSCC) , le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE), le Center for women in Nova Scotia, Groupe 3737 et le magazine Premières en affaires, des organisations oeuvrant auprès des entrepreneures, partout au pays. Une contribution financière de la SFE qui s'élève à 3,6 millions de dollars.

Il vise à accélérer le développement de 750 entreprises dirigées par des femmes issues de milieux divers en renforçant leurs capacités d'accès au marché par le biais de formations, de réseautage structuré et d'activités de mise en relation, améliorant ainsi leurs capacités d'accès au marché dans le but d'augmenter leurs chances de décrocher des contrats avec des acheteurs importants.

Le projet sensibilise également 50 grandes entreprises à l'importance de la diversification des fournisseurs et les aidera à mettre en place des initiatives plus équitables sur le plan économique et social.

« Une économie plus inclusive, c'est une économie plus forte, et c'est pourquoi le projet Croissance inclusive est une bonne nouvelle pour des centaines d'entreprises détenues par des femmes qui pourront voir le jour ou croître, a affirmé la ministre de la Petite Entreprise », l'honorable Rechie Valdez. « La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, la première en son genre au Canada, témoigne des mesures concrètes prises par notre gouvernement pour faire en sorte que tous les entrepreneurs aient accès aux capitaux et aux ressources dont ils ont besoin pour prospérer. De concert avec des partenaires comme le Réseau des Femmes d'affaires du Québec, nous offrons des programmes qui contribueront à l'établissement d'une économie dynamique et profitable pour tout le monde. »

De plus, il aspire à unir les acteurs canadiens de l'écosystème entrepreneurial pour maximiser les opportunités d'obtention de contrats pour les entrepreneures auprès des grandes corporations. Le projet représente une opportunité unique de soutenir et de promouvoir les entrepreneures canadiennes, renforçant ainsi la diversité et l'innovation au sein des entreprises du pays. Favorisant la collaboration avec de nouveaux fournisseurs issus de groupes sous-représentés, dont les femmes font partie, cette stratégie permet de réduire les risques de rupture dans les chaînes d'approvisionnement et d'anticiper d'éventuelles crises auxquelles les entreprises pourraient faire face.

« Depuis 1981, le RFAQ a joué un rôle crucial dans l'accélération de la croissance des femmes d'affaires pour qu'elles puissent réussir et briller à l'échelle mondiale. Au cours des 11 dernières années, le RFAQ a intensifié ses efforts en se concentrant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne des entrepreneures de toutes origines pour qu'elles puissent décrocher des contrats auprès de grandes entreprises, et il sensibilise et engage les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures. La diversité des fournisseurs joue un rôle essentiel dans la croissance des grandes entreprises. C'est pourquoi ce projet novateur, unique au Canada, vise à renforcer cette diversité au sein des chaînes d'approvisionnement », stipule Ruth Vachon, Présidente-directrice générale du Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

Le projet est un espace collaboratif agile offrant aux entreprises la possibilité de trouver rapidement de nouveaux partenaires, renforçant ainsi la réputation de leur marque grâce à la valorisation de leurs initiatives axées sur la diversité. Enfin, cette démarche stimule l'innovation en ouvrant la voie à de nouvelles alternatives et solutions, tant pour les consommateurs que pour les entreprises, contribuant ainsi à un environnement commercial dynamique et progressiste. C'est un projet qui transformera le paysage de l'accès à l'approvisionnement au profit des femmes entrepreneures, mais également des grandes corporations et, ultimement, de l'économie canadienne.

À propos du Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Depuis 1981, le Réseau des Femmes d'affaires du Québec accélère la croissance des entrepreneures et des femmes d'affaires afin qu'elles connaissent un succès inspirant et qu'elles puissent rayonner dans le monde entier. Au cours des 11 dernières années, le RFAQ a intensifié ses actions en misant sur la diversification des fournisseurs. Il accompagne et outille les entrepreneures pour qu'elles puissent décrocher des contrats auprès de grandes entreprises. Il sensibilise également les grandes corporations à s'approvisionner davantage auprès des entrepreneures. Notre contribution collective à l'inspiration, à la connexion et à la propulsion des entrepreneures et des femmes d'affaires du Québec est consolidée grâce au soutien indéfectible et structurant de cinq partenaires piliers : la Banque de Développement du Canada (BDC), Desjardins, Exportation et Développement Canada (EDC), EY et Investissement Québec.

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec

13 décembre 2023 à 10:18

Communiqué envoyé leet diffusé par :