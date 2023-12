FIJI® WATER ÉCHANGE SA BOUTEILLE EMBLÉMATIQUE POUR UNE BOUTEILLE FAITE EN PLASTIQUE 100 % RECYCLÉ AU CANADA





La marque remplacera près de 70 % de son volume mondial de bouteilles** par des bouteilles en plastique 100 % recyclé, la bouteille uniquement, en évolution vers un emballage en plastique 100 % recyclé.

TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - FIJI Water, une eau de source naturelle provenant des îles Fidji, renforce son engagement envers la durabilité environnementale en assurant la transition des bouteilles des formats les plus vendus de 500 ml et 330 ml vers du plastique 100 % recyclé* (rPET), pour le marché canadien, à partir de l'hiver 2023. Cette étape importante vers la réduction des déchets plastiques implique le remplacement de près de 70 % du volume de bouteilles de FIJI Water dans le monde, par des matériaux recyclés.** La société s'engage à faire passer l'ensemble de sa production de bouteilles au rPET d'ici 2025.

« Par cette transition vers le plastique recyclé, nous visons à avoir un impact vraiment significatif et durable, » déclare Wai Mei Lee, la vice-présidente internationale de FIJI Water. « En utilisant du plastique recyclé, nous donnons nouvelle vie aux matériaux existants tout en conservant le goût, l'apparence et la qualité dont les consommateurs s'attendent de FIJI Water. »

FIJI Water se tourne vers l'avenir, et la société affronte des défis ambitieux pour aider à préserver la planète et s'engage à faire une différence. En plus d'introduire des bouteilles faites de rPET 100 %, la bouteille uniquement, FIJI Water a également investi environ 2,97 millions de dollars CA dans des initiatives d'efficacité énergétique sur les îles fidjiennes, qui comprennent la production d'énergie par microturbine et l'adoption de normes de carburant à faible teneur en soufre pour le transport par navire, réduisant les émissions d'oxyde de soufre.

À Fidji, la Fondation FIJI Water se concentre sur la durabilité et la préservation des îles, ainsi que sur le soutien et l'amélioration de la vie des Fidjiens et Fidjiennes indigènes, grâce à des initiatives telles que l'accès à l'eau potable, et aux services de santé et des subventions pour les écoles et les organisations locales, entre autres. Depuis 2007, la Fondation FIJI Water a financé des efforts de reboisement et de conservation à grande échelle pour préserver et protéger le bassin de Sovi, l'écosystème forestier le plus important à Fidji, et la plus grande forêt pluviale de plaine toujours en existence, en collaboration avec Conservation International.

Pour de plus amples renseignements, y compris des détails sur les initiatives de FIJI Water pour réduire son empreinte environnementale, et pour les dernières mises à jour sur FIJI Water, nous vous invitons à visiter : FIJIWATER.CA, ou à suivre @FIJIWater_CA et @FIJIWaterFoundation sur Instagram.

*La bouteille seulement

** Volume total projeté de bouteilles selon les prévisions de ventes pour 2023

FIJI Water est une division de The Wonderful Company, une société avec un engagement important envers la durabilité. À ce jour, The Wonderful Company et ses copropriétaires Stewart et Lynda Resnick ont investi plus de 1,72 milliard de dollars CA dans des initiatives de durabilité environnementale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Cet engagement comprend le don le plus important jamais accordé pour la recherche sur la durabilité : 990 millions de dollars CA à Caltech, et de 66 millions de dollars CA à la Technion-Israel Institute of Technology pour la recherche et la durabilité. Un volet de la recherche sera axé sur les plastiques décomposables, ainsi que sur la résolution des problèmes d'eau, d'énergie, de nourriture et de déchets dans un monde confronté au changement climatique rapide. De plus, The Wonderful Company a rejoint RE100, une initiative mondiale qui comprend certaines des plus grandes entreprises au monde, dont toutes se sont engagées à utiliser de l'énergie renouvelable à 100%.

13 décembre 2023

