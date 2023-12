Sherweb offre maintenant ThreatDown propulsée par Malwarebytes à ses fournisseurs de services gérés





Sherweb, chef de file primé en distribution cloud, a renforcé son partenariat avec le fournisseur de cybersécurité de renommée mondiale Malwarebytes. Pour mieux répondre aux besoins des fournisseurs de services gérés (MSP), ThreatDown propulsée par Malwarebytes (anciennement Malwarebytes for Business) est maintenant offerte dans le portail Sherweb.

Le 7 novembre dernier, Malwarebytes a annoncé avoir revampé sa solution d'affaires en adoptant le nom ThreatDown propulsée par Malwarebytes. Le portfolio de ThreatDown comporte une solution de détection et réponse des terminaux (EDR) et un service de détection et réponse gérés (MDR) primés auxquels on a ajouté de nouvelles offres conçues pour tous les budgets TI.

« ThreatDown permet aux MSP d'avoir des offres adaptées aux besoins de leurs clients en matière de cybersécurité. Ce changement de cap est important puisque le paysage des menaces s'agrandit et la compétition s'intensifie. » affirme Guillaume Boisvert, directeur de l'innovation des produits chez Sherweb. « Les partenaires MSP de Sherweb bénéficieront d'une réduction de prix pour les services ThreatDown, ce qui donne plus de valeur aux entreprises qui tirent profit de la gamme de solutions de sécurité grandissante. Nos partenaires peuvent ajouter ces solutions dans le portail Sherweb dès aujourd'hui. Nous avons hâte de vous tenir au courant des nouvelles qui concernent ce partenariat dans les prochains mois. »

« Malwarebytes offre à nos partenaires une plateforme de gestion de la sécurité puissante et abordable qui donne le plein contrôle aux équipes de sécurité tout en tirant profit de l'IA. » selon Brian Thomas, premier vice-président de Global Channels, Malwarebytes. « Notre nouveau nom d'entreprise permettra aux partenaires de différencier nos solutions dans un marché encombré et nos nouvelles offres, comme Security Advisor, aideront les partenaires à devenir des héros de la cybersécurité pour leurs clients. »

Tirez profit du cloud avec Sherweb. Découvrez comment nous investissons dans la croissance des MSP et comment nous vous aidons à atteindre vos objectifs d'affaires : www.sherweb.com/fr/

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1?400 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.

À propos de Malwarebytes

Malwarebytes, chef de file mondial en cybersécurité, propose des solutions primées de protection des terminaux et de la confidentialité en plus d'offrir des solutions de protection contre les menaces. Fort de plusieurs décennies d'expérience, Malwarebytes est choisi par des millions de personnes et d'organisations pour bloquer les menaces à chaque étape des attaques, sécuriser les identités numériques et protéger les données et la vie privée. Une équipe de chercheurs en menaces de calibre mondial et des moteurs propulsés par l'IA fournissent une intelligence de menace inégalée pour détecter et prévenir les menaces connues et inconnues. L'entreprise est basée en Californie et possède des bureaux en Europe et en Asie. Visitez fr.malwarebytes.com/ pour en savoir plus.

13 décembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :