Avis aux médias - Le ministre Steven Guilbeault tiendra un point de presse pour conclure sa participation à la COP28

FIJI Water, une eau de source naturelle provenant des îles Fidji, renforce son engagement envers la durabilité environnementale en assurant la transition des bouteilles des formats les plus vendus de 500 ml et 330 ml vers du plastique 100 % recyclé*...

Après une journée de discussions actives lors du sommet Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World (en français, « Façonner l'avenir du transport maritime : pour un monde sans pollution ») le 10 décembre, un cap a été fixé pour...