La startup suisse Aesyra a levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un financement de démarrage auprès d'investisseurs mondiaux en vue de faire avancer des innovations visant à lutter contre le bruxisme et l'apnée du sommeil





Aesyra, une société de dispositifs médicaux à l'avant-garde des technologies de dispositifs oraux visant à améliorer le sommeil, a annoncé aujourd'hui avoir levé 3 millions de dollars dans le cadre d'un financement de démarrage. Le tour de financement a été mené par Supermoon Capital (USA), le premier fonds au monde axé sur les technologies du sommeil, et l'investisseur dans les technologies de pointe Creadd Ventures (Suisse) avec la participation d'un investisseur existant, la Banque cantonale de Zurich.

Le nouveau financement appuiera le développement et la commercialisation de la gamme de produits AesyBite® d'Aesyra destinés au suivi précis et au traitement du bruxisme du sommeil et de l'apnée du sommeil. Le bruxisme du sommeil est un trouble du sommeil souvent associé à l'apnée du sommeil, qui touche près d'un milliard de personnes dans le monde. Société issue de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse, Aesyra a inventé un puissant système technologique ? combinant un appareil buccal unique, des capteurs exclusifs et l'IA ? qui a démontré une réduction de plus de 70 % de l'activité de grincements de dents chez les utilisateurs. Une technologie développée par des chercheurs de l'EPFL et des algorithmes tirant parti de plus de 10 années de données sur la recherche sur le sommeil sont à la base de la solution AesyBitetm d'Aesyra.

« Cet investissement important marque un moment crucial pour Aesyra », a déclaré Marco Letizia, fondateur et PDG d'Aesyra. « Nous sommes ravis de nous associer à Supermoon Capital et Creadd Ventures, qui partagent notre vision de susciter des changements importants dans le secteur du sommeil. Avec leur soutien, nous sommes bien positionnés pour accélérer le déploiement de nos solutions révolutionnaires, pour au final améliorer les résultats pour les patients et faire avancer les pratiques en matière de santé. »

« La technologie sophistiquée d'Aesyra constitue un grand pas en avant dans le domaine de la science du sommeil pour le traitement du bruxisme du sommeil et de l'apnée du sommeil », a déclaré Michael Masterson, associé directeur de Supermoon Capital. « Nous sommes impressionnés par l'approche unique de l'entreprise, sa solide équipe de direction et son engagement indéfectible à révolutionner les soins de santé, et nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec Aesyra pour appuyer sa mission. »

« Nous avons choisi Aesyra comme premier investissement de Creadd Ventures car la société s'accorde parfaitement avec notre philosophie consistant à investir dans des entreprises pouvant potentiellement avoir un impact profond sur la qualité de vie des patients », a déclaré Lorenzo Leoni, fondateur et associé directeur de Creadd Ventures.

MM. Masterson et Leoni rejoindront le conseil d'administration d'Aesyra, apportant leur vaste expertise sectorielle et leur conduite stratégique pour accélérer la croissance et la réussite de la société.

À propos d'Aesyra :

Aesyra est une société privée au stade clinique qui se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de dispositifs médicaux intelligents capables de suivre avec précision et de soulager le bruxisme du sommeil et l'apnée du sommeil. L'entreprise a mis au point une gamme de dispositifs (AesyBite®) utilisant des capteurs innovants et exclusifs et des algorithmes permettant des mesures intraorales de plusieurs facteurs pendant le sommeil, et capables de réduire activement le bruxisme et d'améliorer la qualité de vie des patients. Pour de plus amples renseignements, visitez www.aesyra.com.

À propos de Supermoon Capital :

Supermoon Capital est la seule société de capital risque au monde axée exclusivement sur le marché des technologies du sommeil. La société basée à San Francisco s'associe à des innovateurs visionnaires dans l'ensemble du spectre du marché du sommeil, cela inclut la chronobiologie, la neurotechnologie, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les technologies médicales, les interventions auprès des consommateurs et les solutions d'entreprise. Supermoon et son réseau mondial d'éminents universitaires, partenaires stratégiques et scientifiques du sommeil renommés soutiennent les entreprises dans un large éventail de fonctions, notamment le développement de produits, la stratégie de mise en marché et le financement de la croissance. Pour de plus amples renseignements, visitez www.supermooncapital.com.

À propos de Creadd Ventures :

Creadd Ventures est un nouveau fonds de capital-risque axé sur les investissements dans des sociétés biomédicales, de technologies de pointe et de logiciel-service basées en Suisse et en Europe. La stratégie d'investissement du fonds implique un ciblage de sociétés en phase de démarrage avec de solides équipes de direction, une base scientifique solide et propriétaire et une stratégie de mise en marché claire. Creadd met à profit l'expérience et le réseau étendus des deux partenaires fondateurs en tant qu'entrepreneurs et gestionnaires de fonds. Pour de plus amples renseignements, visitez www.creadd.ch.

À propos de la Banque cantonale de Zurich

La Banque cantonale de Zurich est un établissement de droit public indépendant du canton de Zurich, constitué en vertu des lois du canton de Zurich. Son siège social enregistré et son principal lieu d'affaires est à Zurich, en Suisse. Il a obtenu de très bonnes notes (AAA/Aaa) des agences de notation Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Avec plus de 6 000 employés dans l'ensemble du groupe, la banque a comme activités principales le financement d'entreprises, la gestion d'actifs et de patrimoine, le trading, les transactions sur les marchés de capitaux, les dépôts, ainsi que les opérations de paiement et par carte. www.zkb.ch

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 décembre 2023 à 08:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :