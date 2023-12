Combien de sandwichs Subway?? le Scotiabank Arena peut-il contenir? Les fans de basketball courent la chance de gagner gros avec estimations et sandwichs grâce au Défi mathématique de SubwayMD Canada.





SubwayMD Canada met au défi les fans de basketball et de sandwichs de lacer leurs espadrilles, sortir leur calculatrice et deviner le nombre de sandwichs Brisket BBQ pouvant tenir dans le Scotiabank Arena de Toronto. C'est le Défi mathématique!

Pour souligner sa collaboration de plusieurs années qui se poursuit avec la NBA (National Basketball Association) et les Raptors de Toronto, SubwayMD Canada offre aux participants du concours la chance de gagner un prix épique comprenant un vol aller-retour à Toronto, un séjour de 2 nuits à l'hôtel, une carte-cadeau prépayée de 1 000 $ et 2 billets pour un match des Raptors de Toronto au Scotiabank Arena pour 2 personnes.

« Nous nous réjouissons de consolider notre collaboration avec la NBA et les Raptors de Toronto dans le cadre du Défi mathématique », a déclaré Dean Harrison, directeur des commandites chez SubwayMD Canada. « Cette année, nous avons dit subouais à de nouvelles saveurs, à de nouvelles expériences et à bien plus encore! C'est donc avec plaisir que nous terminons 2023 en testant les compétences mathématiques tout en encourageant l'unique équipe canadienne de la NBA. »

Ce calcul n'est pas une mince affaire, alors Subway?? a demandé l'aide d'un expert.

« À titre d'enseignant en mathématiques et de fan Subway?? de longue date, je suis ravi de mettre à profit mes connaissances des chiffres pour trouver la réponse à cette question déterminante », a mentionné David McKinnon, professeur au département de mathématiques pures de l'Université de Waterloo. Il a mis au point une formule permettant de déterminer le nombre de sandwichs Brisket BBQ que peuvent contenir la surface de jeu et les gradins du Scotiabank Arena. « La plupart des joueurs de basketball mesurent au moins six pieds, soit douze pouces par pied. Essayez maintenant d'imaginer combien il faudrait en superposer, et aspirez à trouver la réponse du concours! »

Pour courir la chance de gagner le grand prix, les fans de sandwichs et de basketball peuvent se rendre sur la page Instagram @SubwayCanada et proposer leurs meilleures estimations en commentaires.

Le concours se termine le 19 décembre 2023 à 23 h 59 HE. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé le 20 décembre.

AUCUN ACHAT REQUIS. Débute le 13 décembre 2023 à 9 h HE. Se termine le 19 décembre 2023 à 23 h 59 HE. Sélection et/ou tirage au sort de la personne gagnante le 20 décembre à 10 h 00 HE, à Toronto (Ontario). Ouvert aux résidents légaux du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence. Un (1) prix : un voyage pour deux (2) personnes au match des Raptors de Toronto au Scotiabank Arena, le 18 janvier 2024. Comprend le transport aller-retour à Toronto, deux (2) nuits à l'hôtel, deux (2) billets dans la section inférieure pour le match, et une carte-cadeau prépayée d'une valeur de 1 000,00 $ CA (VAG : 5 000 $ CA). Limite de une (1) participation par personne. Les participants peuvent courir la chance de gagner le prix en devinant le nombre de sandwichs qui pourraient entrer dans le Scotiabank Arena (surface de jeu et gradins), et en indiquant leur réponse dans les commentaires de la publication Instagram de SubwayMD Canada liée au concours ou en envoyant un courriel à [email protected]. La personne participante dont la réponse se rapproche le plus de la bonne réponse gagnera, et toute égalité sera résolue par tirage au sort. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues et de l'exactitude de la réponse. Pour gagner, la personne doit répondre correctement à une question d'aptitude mathématique. Règlement complet et détails du prix au https://www.subway.com/fr-ca/legal/terms-of-use#id_grouptitle_ae91c.

13 décembre 2023

