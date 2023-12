La TD se classe parmi les meilleures banques selon l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones





La TD est ainsi reconnue pour ses efforts en matière de durabilité pour une dixième année consécutive

TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») est heureux d'être inscrit à l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones pour une dixième année consécutive. L'indice reconnaît les chefs de file de la durabilité figurant dans la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes sociétés aux États-Unis et au Canada selon des critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme. La TD figure dans la tranche supérieure de 5 % des meilleures banques à l'échelle mondiale dans le cadre de l'évaluation de la durabilité des entreprises (Corporate Sustainability Assessment - CSA) de 2023 de S&P Global au 8 décembre 2023.

« Notre inscription à l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones pour une dixième année consécutive témoigne de l'engagement de la TD envers son but : enrichir la vie de ses clients, de ses collègues et de ses collectivités, a indiqué Janice Farrell Jones, première vice-présidente, Durabilité et Responsabilité sociale à la TD. Nous travaillons sans relâche à la création d'un avenir plus inclusif et plus durable, et nous sommes fiers de voir nos efforts ainsi récompensés. »

Voici quelques-uns des récents investissements concrétisés et objectifs établis par la Banque pour la croissance inclusive et durable :

Nous avons fixé une nouvelle cible en matière de finance durable et de décarbonisation de 500 milliards de dollars canadiens pour soutenir d'ici 2030 des activités environnementales, sociales et de décarbonisation.

Nous avons conclu une convention visant l'achat de 27 500 tonnes métriques de crédits pour l'élimination du dioxyde de carbone par capture direct dans l'air sur quatre ans auprès de STRATOS, la première usine de capture directe dans l'air de 1PointFive, qui est actuellement en construction au Texas (à condition que celle-ci soit opérationnelle).

(à condition que celle-ci soit opérationnelle). Dans le cadre du défi TD Prêts à agir 2022, nous avons remis 10 millions de dollars (canadiens ou américains) à 10 organismes au Canada et aux États-Unis qui se consacrent à aider les personnes et les collectivités pouvant être touchées de façon disproportionnée par les changements climatiques et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Autres marques de reconnaissance obtenues en 2023 par la TD pour son travail en faveur du développement durable :

La TD tient à remercier ses clients, ses collègues et les collectivités qu'elle sert, et à féliciter toutes les entreprises inscrites à l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones de 2023.

Apprenez-en plus sur la façon dont la TD contribue à bâtir un avenir plus durable, ou lisez le Rapport sur le plan d'action sur les changements climatiques de la TD 2022 et le Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 2022 de la TD.

Pour en savoir plus sur l'indice nord-américain de durabilité Dow Jones, cliquez ici.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »).

13 décembre 2023 à 07:00

