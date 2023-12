Volvo Cars Canada a déjà vendu près de la moitié de ses EX30





RICHMOND HILL, Ontario, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volvo Car Canada ltée a annoncé aujourd'hui que le Volvo EX30 est déjà à presque 50 % vendu. Conçu pour offrir la plus faible empreinte carbone de tous les véhicules Volvo construits à ce jour*, le EX30 porte maintenant la gamme de véhicules entièrement électriques de l'entreprise à quatre modèles.



Depuis le début des ventes le 18 octobre, le EX30 a connu un engouement d'un bout à l'autre du pays. Toutefois, c'est Montréal qui occupe la première place pour le nombre de dépôts enregistrés, suivie de Vancouver et de Toronto. Les véhicules entièrement électriques ont représenté 20,8 % des ventes totales de Volvo Cars Canada au cours du mois d'octobre. La demande pour les véhicules électriques reflète les ambitions de Volvo de devenir un constructeur de véhicules uniquement électriques d'ici 2030 et carboneutre d'ici 2040.

« Avec le EX30, Volvo répond aux attentes des Canadiens à la recherche d'un véhicule compact de luxe entièrement électrique qui soit plus accessible. Construit avec 30 % de matières recyclées et renouvelables à l'intérieur et avec 25 % d'aluminium recyclé à l'extérieur, le EX30 a été conçu en privilégiant l'écoresponsabilité et la sécurité », a indiqué Matt Girgis, directeur général de Volvo Cars Canada. « Nous sommes ravis de constater que la demande pour les véhicules électriques continue d'être forte et concorde avec nos valeurs fondamentales, alors que nous poursuivons nos efforts en vue d'atteindre nos objectifs en matière de carboneutralité. »

Bien équipé et offert à partir de 53 700 $, le Volvo EX30 concentre les principes du design scandinave minimaliste dans le plus petit véhicule entièrement électrique de la marque. Les consommateurs peuvent choisir parmi cinq couleurs extérieures éclatantes telles que jaune floral, bleu nuage, gris brume, blanc cristal et noir onyx, quatre options d'intérieur uniques incluant brume, pin scandinave, indigo et brise et cinq thèmes d'éclairage ambiant, chacun inspiré par des paysages suédois.

Comme son prix permet de bénéficier des incitatifs fédéraux et provinciaux (le cas échéant) pour l'achat de véhicules électriques, le EX30 offre un bon rapport qualité-prix par rapport à un véhicule doté d'un moteur à combustion interne. Quelle que soit leur destination, les conducteurs peuvent choisir entre deux options de propulsion électrique, avec une autonomie pouvant atteindre 442 km selon les estimations de l'EPA*. La variante hautes performances à deux moteurs du EX30 produit 422 ch et permet aux conducteurs de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, l'accélération la plus rapide jamais enregistrée pour un véhicule Volvo.

Conçu avec les caractéristiques de sécurité qu'attendent les Canadiens, le Volvo EX30 est doté d'une technologie de protection de pointe qui comprend l'alerte vigilance du conducteur avec un système d'information sur les angles morts de série, l'alerte ouverture de portière ainsi que l'atténuation des collisions avant et arrière. En faisant appel aux connaissances approfondies de la marque issues d'accidents et de blessures répertoriées, il contribue à protéger les gens tant à l'intérieur qu'autour du véhicule.

Les Canadiens peuvent maintenant configurer et acheter en ligne leur propre EX30 et on prévoit que les livraisons commenceront à l'été 2024. Le Volvo EX30 deviendra le troisième véhicule vendu au détail dans le cadre du programme de la Promesse de prix unique de Volvo Cars Canada, qui offre aux acheteurs une expérience d'achat simple, transparente et sans négociation, que ce soit en ligne ou chez les concessionnaires. Les consommateurs intéressés par le Volvo EX30, ou par n'importe quel autre modèle de la gamme de véhicules Volvo, devraient communiquer avec le concessionnaire de leur région ou consulter le site volvocars.ca pour en savoir plus.

En fonction de l'empreinte carbone du cycle de vie sur plus de 200 000 km de conduite et faisant appel à l'électricité issue de l'ensemble des sources d'électricité des 27 pays de l'Union européenne et comparativement aux produits disponibles à l'échelle mondiale.

Les chiffres sont préliminaires et sont basés sur des estimations et des calculs effectués par Volvo Cars pour le EX30 et ces résultats ne sont pas garantis. L'autonomie, la puissance en chevaux et la consommation d'énergie en conditions réelles peuvent varier en fonction des habitudes de conduite et d'autres facteurs externes. Les temps de recharge peuvent varier et dépendent de facteurs comme la température extérieure, la température de la batterie, l'équipement de recharge ainsi que l'état de la batterie et du véhicule.

Certaines versions ou certains groupes d'options peuvent être offerts en quantités limitées. Les prix et les modalités de paiements définitifs seront disponibles plus près de la date de livraison chez votre concessionnaire Volvo. Le prix chez le concessionnaire peut varier. Une réservation ne garantit pas la disponibilité d'une version sélectionnée.





À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de service, de technologies et de formation aux 37 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site Web média de Volvo Cars Canada à l'adresse : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Sheri Clish, de l'agence Narrative, à [email protected]





