Le CN reconnu pour son leadership en matière de développement durable et inscrit à l'indice Dow Jones Sustainability World Index pour la 12e année consécutive





MONTRÉAL, 13 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d'annoncer que ses pratiques de développement durable lui ont encore procuré une place dans les indices mondial et nord-américain Dow Jones Sustainability Indices (DJSI World et DJSI North America) pour les 12e et 15e années consécutives, respectivement.



« Nous sommes ravis d'être à nouveau reconnus pour notre engagement à être un leader en matière de développement durable. Au CN, le développement durable est au coeur de nos activités et constitue un élément essentiel de notre culture. Notre inclusion dans les prestigieux indices de développement durable du Dow Jones reflète la mission que s'est donnée notre équipe de cheminots, soit d'agir de manière responsable chaque jour, dans tous nos domaines d'activités et pour tous nos intervenants ».

? Ghislain Houle, Vice-président exécutif et chef de la direction financière

Plus tôt cette année, le CN a publié le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2022, qui définit les indicateurs de performance clés dans les secteurs de l'environnement, de la sécurité, du personnel, de la collectivité et de l'économie.

Le neuvième rapport du CN sur le développement durable, intitulé Engagement responsable, sera publié plus tard cette semaine et fera le point sur les progrès réalisés par la Compagnie par rapport à ses piliers et à sa stratégie en matière de développement durable, ainsi que sur les progrès accomplis en vue d'atteindre les objectifs fixés. Le CN est fier d'être reconnu comme un leader mondial en matière de développement durable par le DJSI, grâce à la transparence, à l'exhaustivité et à la cohérence de ses informations.

Pour en savoir plus sur la manière dont le CN travaille à bâtir un avenir plus durable, allez à www.cn.ca/fr/engagement-responsable/.

À propos des indices Dow Jones Sustainability

L'indice DJSI utilise une approche « meilleur de sa catégorie » pour évaluer les chefs de file de chaque industrie sur le plan du développement durable, à l'échelle régionale et mondiale. Chaque année, les entreprises sont choisies en fonction d'une analyse approfondie de leur performance économique, environnementale et sociale, et cette évaluation porte sur des aspects comme la gouvernance d'entreprise, la gestion des risques, les mesures d'atténuation en matière de changements climatiques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'engagement auprès des intervenants et les pratiques de travail.

Les résultats et la liste complète des composantes du DJSI se trouvent à https://www.spglobal.com/esg/csa/.

Le Dow Jones Sustainabilitytm North America Index réunit les chefs de file nord-américains du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 20 % des 600 plus grandes entreprises en Amérique du Nord qui sont nommées au S&P Global Broad Market Index (BMI).

Le Dow Jones Sustainabilitytm World Index réunit les chefs de file mondiaux du développement durable figurant dans la tranche supérieure de 10 % des 2 500 entreprises qui sont nommées au S&P Global BMI selon des critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

Sources:

Médias

Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Affaires publiques et Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

[email protected] 514 399-0052

[email protected]

13 décembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :