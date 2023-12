TELUS International lance Experts Engine pour fournir des données d'apprentissage très précises et rapidement prévisibles à faible coût pour les modèles d'intelligence artificielle générative





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un chef de file dans l'innovation en matière d'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération, notamment en intelligence artificielle (IA) et en modération de contenu, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Experts Engine, une solution entièrement gérée de sourçage spécialisé sur demande pour les concepteurs de modèles d'IA générative. Experts Engine est une solution programmée pour faire correspondre l'expertise humaine aux tâches d'IA générative comme la création, la collecte, l'annotation et la validation des données pour générer avec une rapidité et une exactitude accrues, ainsi qu'à moindre coût, des ensembles de données de grande qualité convenant aux modèles fondamentaux les plus exigeants, y compris les grands modèles de langage.

Experts Engine fait partie de la plateforme de données d'IA de TELUS International qui comprend aussi des plateformes d'exécution de tâches et des outils de gestion de projet et de ressources humaines. La solution est basée sur un modèle d'apprentissage-machine exclusif qui analyse l'expertise et la compétence dans le domaine, le niveau de formation et la disponibilité de plus d'un million de collaborateurs dans la communauté d'IA mondiale de l'entreprise, ainsi que les sujets, la complexité et la sensibilité des tâches et des types de tâches d'IA générative. En fonction des exigences personnalisées d'un projet, le modèle assigne par algorithmes les tâches à accomplir aux personnes les plus aptes à s'en acquitter et attribue les processus de contrôle de la qualité appropriés. Pour les projets de données de grande envergure, cela permet d'affecter les bons collaborateurs aux bonnes tâches en évitant que trop de personnes expérimentées ne soient responsables de tâches plus courantes.

« L'intelligence artificielle générative s'enrichit continuellement de données d'apprentissage en constante évolution, en puisant dans de nouvelles sources, des ensembles de données adaptés par des humains, des évaluations de modèles et des techniques d'apprentissage par renforcement. La qualité, l'harmonisation et la sécurité des modèles reposent essentiellement sur ces données d'apprentissage. C'est pourquoi nous avons amélioré notre plateforme de données d'IA maison avec Experts Engine pour répondre aux exigences d'ensembles de données plus complexes et personnalisés, a déclaré Siddharth Mall, vice-président, Produits pour Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International. À titre d'innovateurs et de meneurs mondiaux, nous avons toujours offert à nos clients des solutions de données différenciées et à valeur ajoutée qui sont rentables et fournies de manière responsable. Avec le lancement aujourd'hui d'Experts Engine, nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre capacité à résoudre les principaux défis auxquels les clients sont souvent confrontés lorsqu'ils affinent leurs modèles, en combinant de manière transparente l'automatisation, pour la rapidité et l'efficacité, et la perspective humaine, pour la qualité et la fiabilité. Cela permet d'atténuer les préjugés et de guider les modèles vers un contenu sûr et inclusif pour des cas d'utilisation couvrant toutes les applications et tous les secteurs d'activité. »

Experts Engine : une solution sophistiquée et superpuissante grâce à l'évaluation humaine

La communauté mondiale et diversifiée de collaborateurs en IA de TELUS International est au coeur de l'architecture de la solution Experts Engine et de sa capacité à traiter les données dans plus de 500 langues et dialectes. Grâce à leurs vastes domaines d'expertise sur tous les sujets et liés à tous les types de tâches, ces personnes représentent une multitude de groupes démographiques, de régions, de niveaux d'éducation et d'origines culturelles pour répondre aux plus strictes exigences en matière de compatibilité et de sûreté des modèles d'IA générative comme l'ingénierie d'invite, la mise au point supervisée, le renforcement de l'apprentissage par l'intégration des commentaires humains et d'autres processus avec intervention humaine.

Le bassin d'experts de l'entreprise a été créé sur mesure pour traiter de grands volumes de données et de nombreux types de tâches efficacement et pour être agile, offrant une diversité de modèles de gestion de la main-d'oeuvre, y compris la communauté, le personnel sur place et le personnel en mode hybride sur demande. TELUS International gère, surveille et mobilise les membres de sa communauté d'IA pour s'assurer qu'elle est toujours prête à accepter de nouvelles tâches en investissant dans l'amélioration des compétences, l'apprentissage et le perfectionnement des nombreux collaborateurs.

TELUS International, chef de file mondial du secteur

TELUS International a récemment été nommée chef de file mondial dans le cadre de l'évaluation mondiale des fournisseurs de logiciels d'étiquetage des données 2023 de l'outil IDC MarketScape fondée sur les technologies employées et les capacités offertes.

Possédant plus de 18 années d'expérience dans le secteur, Solutions de données en intelligence artificielle de TELUS International fournit une solution de bout en bout hors pair pour la création, la collecte, l'annotation et la validation de données d'apprentissage en IA de grande qualité. Collaborez avec nos experts en solutions de données d'IA pour personnaliser le projet qui répondra exactement à vos besoins en matière d'apprentissage-machine. Communiquer avec nous.

À propos de TELUS International

TELUS International (NYSE et TSX : TIXT) conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales et créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et leur permettent d'adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour améliorer leurs résultats. Les solutions intégrées de TELUS International englobent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, la gestion du cycle de vie des technologies de l'information (solutions gérées, automatisation intelligente et solutions de données complètes fondées sur l'intelligence artificielle, comme la vision par ordinateur), l'expérience client omnicanal ainsi que la confiance et la sécurité, y compris la modération de contenu. TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et d'autres domaines.

La culture de bienveillance unique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion. Les politiques, ateliers et groupes de ressources de l'entreprise en témoignent, tout comme ses pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où elle exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,4 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr

