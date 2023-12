GlobalLogic élargit ses capacités en mobilité avec l'acquisition de Katzion





GlobalLogic, une société du groupe Hitachi et un leader en ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Katzion, une société d'ingénierie basée à Sydney, Australie, spécialisée dans les applications pour l'industrie automobile. À travers cette acquisition stratégique, GlobalLogic va élargir son offre dans le secteur de la mobilité et soutenir son expansion géographique en Australie/Asie-Pacifique, en Espagne et au Moyen-Orient

Fondée en 2017, Katzion est rapidement devenue un fournisseur de premier plan de services spécialisés pour l'industrie automobile en mettant principalement l'accent sur les solutions technologiques en conseil pour les relations client, en numérisation, en automatisation et en systèmes connectés. L'acquisition de Katzion va permettre à GlobalLogic d'élargir son offre dans le domaine de l'automobile et dans les segments émergents comme la micro-mobilité, les véhicules de flotte et les véhicules de location. En outre, avec Katzion, GlobalLogic pourra offrir de nouveaux types de service d'aide directe aux consommateurs et aider les entreprises automobile à privilégier les clients tout au long du cycle de vie du véhicule. L'acquisition permet aussi à GlobalLogic d'élargir sa présence géographique dans des régions telles que l'Australie et l'Espagne tout en renforçant les liens avec les principaux fabricants automobiles dans le monde entier.

« Nous traversons une période très intéressante dans l'industrie automobile et nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse de Katzion dans le groupe GlobalLogic », déclare Nitesh Banga, PDG de GlobalLogic. « Grâce à sa grande expertise et son éventail important de prestations de grande valeur, l'acquisition de Katzion va améliorer notre capacité à mieux servir les équipementiers qui introduisent des innovations à l'intérieur, à l'extérieur et autour du véhicule. »

« Rejoindre GlobalLogic est le nouveau chapitre idéal dans la croissance de Katzion », ajoute de son côté Augustine Alexander, co-fondateur et PDG de Katzion. « La priorité et l'ambition que GlobalLogic accorde au secteur automobile correspondent parfaitement à Katzion et la culture volontariste de l'entreprise est parfaite pour nos talentueux employés et nos clients. Nous sommes très impatients de découvrir ce que nous pouvons réussir ensemble. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. En vertu de l'accord, Katzion continuera d'opérer avec la direction et le personnel actuels en tant que filiale à part entière de GlobalLogic.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un leader de l'ingénierie numérique. Nous aidons les marques du monde entier à concevoir et à élaborer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant la conception de l'expérience, l'ingénierie complexe et l'expertise des données, nous aidons nos clients à imaginer le domaine du possible et à accélérer leur transition vers les entreprises numériques de demain. Basée dans la Silicon Valley, GlobalLogic assure le fonctionnement de studios de design et de centres d'ingénierie dans le monde entier, en mettant sa grande expertise au service de ses clients dans les secteurs de l'automobile, des communications, des services financiers, de la santé et des sciences du vivant, de la fabrication, des médias et du divertissement, des semi-conducteurs et de la technologie. est une entreprise du groupe Hitachi agissant sous l'égide d' Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), qui contribue à une société durable avec une meilleure qualité de vie grâce à l'innovation par le biais des données et de la technologie sous la rubrique d'activité d'innovation sociale.

À propos de Katzion

Fondée en 2017 et basée à Sydney, Australie, Katzion (www.katzion.com) est spécialisée dans la création, l'amélioration et l'intégration de solutions pour les clients, les véhicules et la mobilité dans le secteur de l'industrie automobile. Avec plus de 165 employés répartis dans 7 bureaux et 5 pays, Katzion accélère l'évolution numérique grâce à des solutions basées sur les données et centrées sur le client, à l'intention des équipementiers et des réseaux de concessionnaires dans le monde entier. Katzion est également un partenaire conseil et d'intégration de Salesforce Crest.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

13 décembre 2023 à 06:10

