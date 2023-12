CCI acquiert une participation majoritaire dans la société britannique de stockage de batterie L48 Energy BESS Ltd.





LONDRES, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) a annoncé aujourd'hui qu'une de ses filiales a acquis une participation majoritaire dans Lower 48 Energy BESS Ltd. (L48 Energy), une entreprise qui crée, construit, possède et exploite des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

Basée au Royaume-Uni, L48 Energy est une entreprise indépendante de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) « de l'initiateur à l'opérateur » qui vise à développer, construire et posséder des batteries à l'échelle du réseau sur des sites cruciaux au Royaume-Uni, avec une expansion possible sur d'autres marchés européens.

« Le Royaume-Uni est un marché stratégique pour nous, et nous sommes heureux de nous associer à L48 Energy.Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Hugh et son équipe pour faire de l'entreprise l'une des plus grandes plateformes de stockage au Royaume-Uni », a déclaré Arie Pilo, responsable mondial des investissements principaux chez CCI.

Cette acquisition marque la dernière avancée de CCI sur un marché crucial, en élargissant sa présence dans les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle.

Mohit Singh, directeur exécutif dans l'équipe des investissements principaux de CCI, a déclaré : « Cet investissement renforce notre conviction que le stockage d'énergie sera un catalyseur clé de la décarbonisation, et nous sommes ravis de nous associer à L48 Energy en tant qu'actionnaires. »

Hugh Mainwaring, directeur général de L48 Energy, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu l'investissement de CCI, qui représente une validation considérable du travail acharné que mes collègues ont accompli jusqu'à présent. Nous allons maintenant nous concentrer sur la prochaine étape de notre croissance et nous chercherons à continuer à attirer les meilleurs talents pour nous aider à capitaliser sur notre élan. »

À propos de Castleton Commodities International LLC

CCI est un négociant mondial en matières premières énergétiques, dont les activités intégrées sont axées sur le marketing, le merchandising et le commerce des produits ainsi que sur la propriété, l'exploitation et le développement d'infrastructures liées aux matières premières. Veuillez consulter notre site web pour de plus amples informations : www.cci.com .

CONTACT:

Hannah Curnutt

Hill & Knowlton

713-752-1913

[email protected]

À propos de L48 Energy

Lower 48 Energy BESS est un développeur britannique de systèmes de stockage d'énergie par batterie de bout en bout qui se concentre sur le développement d'actifs BESS à grande échelle et stratégiquement situés. Nous sommes motivés pour développer rapidement un portefeuille opérationnel important pour le réseau électrique britannique. Cela permettra à la production verte de prospérer grâce à nos actifs dans le mix électrique britannique. Veuillez consulter notre site web pour de plus amples informations : www.l48bess.com .

CONTACT:

Ludo Tansini

+44 (0) 208 064 0030

[email protected]

13 décembre 2023 à 02:11

