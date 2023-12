Hillstone Networks apparaît dans le rapport sur le paysage des solutions de pointe en matière de services de sécurité





Hillstone Networks, un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité, est inclus dans le rapport sur le paysage des solutions de Security Service Edge pour le quatrième trimestre de l'année 2023. Le rapport de Forrester donne un aperçu du paysage du marché pour les solutions de Security Service Edge (SSE), qui sont déployées pour fournir un accès Zero Trust aux applications et aux données et pour sécuriser une main-d'oeuvre distante. Le rapport se concentre sur des aspects clés tels que la définition du marché, la valeur commerciale, la maturité du marché, la dynamique, les fournisseurs remarquables, les principaux cas d'utilisation, la fonctionnalité par cas d'utilisation et la focalisation des fournisseurs sur les cas d'utilisation étendus.

« Les solutions SSE s'attaquent à un problème réel de lacunes en matière de sécurité dans un réseau edge en expansion croissante », déclare Tim Liu, CTO et co-fondateur chez Hillstone Networks. « La solution ZTNA de Hillstone offre une protection Zero trust en tant que partie intégrante d'une offre SSE, offrant la sécurité nécessaire pour une main-d'oeuvre hybride ou distante, protégeant les applications et les données quel que soit le déploiement - de l'edge au cloud. »

Avec l'essor des modèles de travail hybrides et à distance, les périmètres de réseau traditionnels sont devenus moins efficaces. Les RSSI sont chargés de sécuriser l'accès multi-emplacements aux actifs de l'entreprise : des réseaux sur campus aux succursales, aux domiciles des employés et même à travers les réseaux mobiles publics. Pour relever ces défis d'accès hybride, sur n'importe quel appareil, n'importe où, la suite de solutions Edge de Hillstone comprend une technologie d'accès réseau de confiance zéro (Zero Trust Network Access - ZTNA). ZTNA permet aux organisations de sécuriser l'accès indépendamment de l'emplacement de l'utilisateur, ce qui le rend bien adapté à la nature distribuée de la main-d'oeuvre actuelle pour la protection des charges de travail des applications, des données d'entreprise et de l'accès à distance.

La solution ZTNA d'Hillstone s'appuie sur ses plates-formes de pare-feu de pointe et offre la capacité d'accorder un accès granulaire basé sur l'identité de l'utilisateur et de l'appareil, des vérifications constantes de l'état de l'appareil, permettant une application précise des privilèges, faisant d'elle une bonne solution SSE.

À propos de Hillstone Networks

Hillstone Networks est un leader en matière de cybersécurité, offrant une protection à la fois approfondie et élargie aux entreprises de toutes tailles, de la périphérie au cloud, et sur toutes les charges de travail. L'approche intégrative de la cybersécurité de Hillstone Networks apporte la couverture, le contrôle et la consolidation à plus de 26 000 entreprises dans le monde www.hillstonenet.com.

13 décembre 2023 à 02:05

