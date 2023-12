QAD annonce les dernières évolutions de sa solution DSCP (Digital Supply Chain Planning)





QAD Inc., éditeur international de solutions cloud de nouvelle génération pour la fabrication et la supply chain, annonce les dernières innovations de sa solution QAD Digital Supply Chain Planning (DSCP) ? anciennement QAD DynaSys ? conçue pour générer plus de valeur au sein des chaînes logistiques et permettre aux entreprises de mieux gérer la fluctuation des coûts et des facteurs macro-économiques.

"La visibilité au sein des supply chains reste cruciale pour garantir efficacité, satisfaction client, gestion des risques, réductions des coûts et respect des normes de conformité", déclare Carter Lloyds, Chief Marketing & Product Officer chez QAD. "Cette dernière version de QAD DSCP élève cette visibilité au sein des supply chains, et offre un avantage concurrentiel à nos clients, leur permettant ainsi une distribution plus rapide, plus fiable, tout en réduisant les coûts, et en promouvant l'innovation, au service d'une durabilité globale. En tirant parti de l'ensemble de ces bénéfices, les entreprises peuvent réellement se différencier et établir une position unique sur leur marché."

Les derniers développements offrent une expérience de planification plus intuitive, intelligente, automatisée et adaptive. En 2023, QAD DSCP propose des capacités de planification étendues, telles que l'intégration d'analyses avancées, une gestion optimisée des données supply chain, et un filtrage dynamique. Ceci offrant une expérience de planification dans le cloud, plus intuitive, complète et transparente.

Ready-to-plan (Prêt à planifier)

En 2023, QAD DSCP est dotée de fonctionnalités intégrées "prêtes à l'emploi". "Ready-to-plan" est une solution de prototypage intelligente et rapide qui fournit une modélisation standard et automatisée à partir d'une conception personnalisée, réduisant ainsi le temps de retour sur investissement et le coût d'acquisition. Ces options de configuration avancées couvrent davantage de besoins spécifiques propres aux différents secteurs d'activité et aux demandes clients, notamment grâce au modèle de "jumeau numérique" (digital twin) de la supply chain client.

QAD DSCP est une solution de digital supply chain planning permettant aux entreprises globales d'opérer efficacement. QAD DSCP est une solution de bout en bout offrant des fonctionnalités riches de prévisions des ventes, de gestion et d'optimisation des stocks, de planification de production et financière, soutenant les processus Sales & Operations Planning (S&OP), et Integrated Business Planning (IBP).

A propos de QAD

QAD Inc. est un éditeur international de solutions cloud de nouvelle génération pour la fabrication et la supply chain. Pour réussir dans un monde turbulent, confronté à des perturbations de la supply chain et à des fluctuations de la demande, les fabricants et les supply chain doivent simultanément optimiser agilité, efficacité et résilience afin de servir leurs clients plus efficacement. QAD fournit des applications adaptatives pour permettre à ces Entreprises Adaptatives de prospérer.

Fondée à Santa Barbara en Californie, la société QAD est présente dans 84 pays, où des milliers d'entreprises ont déployé des solutions qu'elle a développées, tels que Enterprise Resource Planning (ERP), Digital Commerce (DC), Supplier Relationship Management (SRM), Digital Supply Chain Planning (DSCP), Global Trade and Transportation Exécution (GTTE), Enterprise Quality Management System (EQMS), connected workforce et process intelligence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qad.com/fr-FR/ ou au +33 1 87 15 80 09. Vous pouvez également nous trouver sur LinkedIn, X, Facebook et Instagram.

"QAD" est une marque déposée de QAD Inc. Tous les autres produits ou noms de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

