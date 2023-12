L'essence du Zhejiang dévoilée : une odyssée culturelle et artistique à Paris





PARIS, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'exposition culturelle et touristique du Zhejiang sur la soie, le thé et la porcelaine a été inaugurée le 8 décembre au Centre culturel de Chine à Paris. L'exposition, fruit d'une collaboration entre le Centre et le département de la culture et du tourisme du Zhejiang, a dévoilé une mosaïque de récits culturels à travers des présentations minutieusement conçues.

La cérémonie d'ouverture, convergence de la culture et de la diplomatie, a accueilli une centaine d'invités, parmi lesquels Hu Wei, vice-gouverneur de la province du Zhejiang, Chen Li, ministre de l'ambassade de Chine en France, Damien Cesselin, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, le conseiller culturel de l'ambassade de Chine en France, Yan Zhenquan, le directeur général adjoint du département de la culture et du tourisme de la province du Zhejiang, Xu Peng, le directeur du Centre culturel de Chine à Paris, Liu Hongge, l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, Jean-François Collignon, membre-correspondant. Des représentants des communautés culturelle, muséale, artistique et médiatique françaises ont complété les participants, réunissant une riche palette de perspectives pour cet événement inaugural.

L'exposition est divisée en trois domaines thématiques qui résument avec art l'essence des éléments caractéristiques de la province : l'élégance rituelle du thé, l'allure intemporelle de la porcelaine et la beauté complexe de la soie. Chaque section interprète de manière réfléchie l'un des vastes héritages culturels du Zhejiang, retraçant les traditions de la région profondément enracinées depuis des milliers d'années. Les objets exposés ne sont pas seulement attrayants sur le plan visuel, ils possèdent également une grande valeur artistique et académique. On y trouve des oeuvres exemplaires d'artisans reconnus pour leur contribution au patrimoine culturel immatériel national, des créations innovantes de designers de renommée internationale, ainsi que des objets sélectionnés dans les collections de musées nationaux de premier plan. L'espace d'exposition complète les présentations par des éléments interactifs tels que la musique Ou, reflet des traditions musicales du Zhejiang, des démonstrations de la cérémonie du thé et des installations de réalité virtuelle. La musique Ou, qui utilise uniquement le céladon du Zhejiang comme instrument, est un point fort qui a été largement salué.

L'exposition, qui se tiendra au Centre jusqu'en janvier 2024, vise non seulement à offrir une expérience culturelle plus riche aux participants à l'événement ainsi qu'à l'ensemble de la communauté française, mais aussi à amplifier et à consolider la déclaration de marque de la province « pittoresque et dynamique du Zhejiang ». Cet effort souligne la volonté de cultiver et d'améliorer la synergie culturelle et la connectivité entre le Zhejiang et la communauté artistique mondiale.

