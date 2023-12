Sanya reconnue comme un modèle d'entrepreneuriat et d'innovation touristiques en Chine pour 2023





SANYA, Chine, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le forum de développement du groupe touristique chinois pour 2023 s'est tenu à Shanghai les 11 et 12 décembre. Sanya, une destination populaire située à la pointe sud de l'île chinoise de Hainan, a été sélectionnée comme modèle d'entrepreneuriat et d'innovation touristiques pour la Chine en 2023 par l'Académie chinoise du tourisme en raison de ses modèles innovants pionniers dans le développement du tourisme de destination.

L'Académie chinoise du tourisme, fondée en 2008, est à l'avant-garde de la promotion de l'élaboration des politiques et des échanges internationaux dans l'industrie du tourisme. Elle a joué un rôle déterminant dans la sélection de cas exemplaires d'entreprenariat et d'innovation dans le domaine du tourisme. La désignation de Sanya comme modèle met en valeur d'autres destinations désireuses d'adopter des approches innovantes.

Pour mieux promouvoir le tourisme à l'échelle mondiale, Sanya a créé en 2020 le Conseil de promotion du tourisme de Sanya, la seule agence nationale dédiée au marketing et à la promotion de la destination. En 2023, le conseil est devenu l'office du tourisme de Sanya, tirant parti de ses mécanismes institutionnels axés sur le marché, spécialisés et internationalisés. Cette transformation a pour but d'explorer de nouvelles possibilités de développement innovant du tourisme à Sanya par le biais d'études de marché, de conventions d'affaires et de cérémonies de remise de prix, de festivals, d'informations médiatiques, de développement d'itinéraires, d'expansion du nombre de touristes, et bien plus.

Depuis sa création, l'office du tourisme de Sanya a collaboré avec des entreprises liées au voyage dans la zone économique de Sanya, notamment dans les domaines de l'hébergement, de la restauration, des transports, des attractions, des achats hors taxes et des croisières. Dans le même temps, afin de rester compétitif parmi toutes les destinations touristiques mondiales, l'office a continuellement amélioré ses compétences de base en privilégiant la mise en place d'un système de marketing professionnel. Cela implique l'utilisation d'une plateforme de données touristiques pour les études de marché, ce qui permet de créer des stratégies de marketing ciblées pour des groupes de clients spécifiques et de saisir les opportunités de croissance du marché du tourisme entrant. En établissant des liens étroits et en collaborant activement avec les entreprises, l'office du tourisme de Sanya a contribué de manière importante au développement de qualité de l'industrie touristique de Sanya.

En 2020, des analyses de données et des études de marché ont révélé une évolution notable vers une clientèle plus jeune. Pour répondre à cette demande, Sanya a lancé une campagne de marketing ciblée, intitulée « Wonderland Sanya », axée sur les intérêts de voyage et les préférences des consommateurs de ce groupe. Cette campagne a réussi à attirer un grand nombre de jeunes touristes à la découverte des diverses attractions de Sanya. Par ailleurs, Sanya a collaboré avec les entreprises touristiques locales pour organiser des événements novateurs tels que le festival du tourisme de Sanya, des festivals de musique, des concerts, des expositions d'art, des semaines culturelles et créatives, des festivals du café, des festivals de plongée et des saisons familiales. Ces événements ont non seulement mis en valeur les caractéristiques uniques de la ville, mais ont également stimulé les dépenses des touristes.

En outre, l'office du tourisme de Sanya a recruté, depuis sa création, des talents exceptionnels dotés de perspectives internationales et d'une expérience professionnelle à l'étranger. L'équipe, dirigée par Albert Yip, premier cadre supérieur du port de libre-échange de Hainan à avoir été recruté au niveau mondial, se compose pour plus de la moitié de ses membres de personnes ayant étudié ou travaillé à l'étranger et maîtrisant des langues telles que l'anglais, le russe, le français, l'allemand et le coréen. Forte d'une équipe de cette qualité, Sanya a utilisé efficacement trois stratégies pour stimuler son tourisme entrant : subventionner les itinéraires internationaux, collaborer avec les meilleures agences de voyage et améliorer la visibilité mondiale par l'intermédiaire des médias internationaux. Cette approche a permis à Sanya de renforcer sa présence mondiale et d'attirer un nombre croissant de touristes du monde entier.

La désignation de Sanya par l'Académie chinoise du tourisme comme modèle d'entrepreneuriat et d'innovation en Chine en 2023 est non seulement une reconnaissance des accomplissements de la ville, mais elle souligne également le rôle central qu'elle joue dans l'élaboration du futur paysage du tourisme en Chine. Cette reconnaissance témoigne de ses efforts en matière de collaboration orientée vers le marché, de marketing professionnel et de constitution d'une équipe internationalisée. Le dévouement de l'office du tourisme de Sanya a non seulement rehaussé le profil de la ville, mais a également établi une référence en matière de développement touristique durable et innovant à l'échelle nationale.

