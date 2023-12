WHOOP publie son « Bilan de l'année », qui célèbre 2023, l'année où la performance humaine est devenue un mode de vie





WHOOP, la société spécialisée dans les performances humaines, a publié aujourd'hui sa Year in Review annuelle (Bilan de l'année), qui met en lumière les façons dont les membres de la communauté ont satisfait leur intérêt passionné pour la santé en 2023 et recense les modèles de bonne santé et de bien-être pour 2024. L'engagement de la communauté WHOOP pour la santé et la forme physique en général s'est renforcé et les membres ont acquis de précieuses informations sur le sommeil, l'effort, la récupération et le stress, tandis que WHOOP transformait la compréhension dynamique du corps en une passion positive pour la santé, soutenue par les dernières innovations de la Société, notamment Stress Monitor, Strength Trainer et WHOOP Coach.

L'an dernier, les principales tendances en matière de santé et de bien-être ont tourné autour des changements du mode de vie visant à optimiser les performances. Ainsi, des changements dans la consommation d'alcool au développement de nouveaux comportements de récupération comme les bains de glace et la thérapie par la lumière rouge, l'année 2023 a vu émerger une multitude d'habitudes favorables à la santé relatives au rythme circadien, à la nutrition et à la longévité. Les données de WHOOP montrent que même les plus petits changements de comportement peuvent avoir un impact important sur le corps et l'esprit.

« Notre "Year in Review" est l'une de nos manières préférées de lancer chaque nouvelle année, a déclaré Will Ahmed, fondateur et PDG de WHOOP. C'est une façon importante de célébrer les réalisations de nos membres et de réfléchir à l'évolution des tendances à travers le monde. »

Récupération ? Les bains de glace font le buzz, l'alcool en berne.

La consommation d'alcool décline. En 2023, les membres de WHOOP ont consommé moins souvent de l'alcool, mais lorsqu'ils l'ont fait, ils en ont consommé davantage, avec une moyenne de trois verres par réunion.

En 2023, les membres de WHOOP ont consommé moins souvent de l'alcool, mais lorsqu'ils l'ont fait, ils en ont consommé davantage, avec une moyenne de trois verres par réunion. Les bains de glace comme méthode de récupération ont vu leur popularité croître fortement, car ils peuvent contribuer à réduire les douleurs musculaires après un entraînement intense, faciliter la récupération en contractant les vaisseaux sanguins et en diminuant l'activité métabolique. Ils peuvent également libérer des endorphines et ainsi améliorer l'humeur et l'énergie.

comme méthode de récupération ont vu leur popularité croître fortement, car ils peuvent contribuer à réduire les douleurs musculaires après un entraînement intense, faciliter la récupération en contractant les vaisseaux sanguins et en diminuant l'activité métabolique. Ils peuvent également libérer des endorphines et ainsi améliorer l'humeur et l'énergie. La thérapie par la lumière rouge , qui a également eu beaucoup de succès parmi la communauté WHOOP, contribue à améliorer la récupération : on pense que la lumière rouge augmente la production de mélatonine, laquelle favorise le sommeil.

, qui a également eu beaucoup de succès parmi la communauté WHOOP, contribue à améliorer la récupération : on pense que la lumière rouge augmente la production de mélatonine, laquelle favorise le sommeil. Pour récupérer sûrement et simplement , il n'est pas nécessaire de recourir à des programmes de récupération sophistiqués ou aux derniers gadgets. Cette année, les comportements facilitant la récupération ont été les bonnes performances de sommeil, la consommation de caféine et l'adoption d'heures de réveil cohérentes. Les comportements néfastes à la récupération sont la consommation d'alcool, la fièvre ou une tension excessive.

, il n'est pas nécessaire de recourir à des programmes de récupération sophistiqués ou aux derniers gadgets. Cette année, les comportements facilitant la récupération ont été les bonnes performances de sommeil, la consommation de caféine et l'adoption d'heures de réveil cohérentes. Les comportements néfastes à la récupération sont la consommation d'alcool, la fièvre ou une tension excessive. Sexualité et récupération : l'activité sexuelle peut contribuer à la récupération en réduisant le stress grâce à la libération d'endorphines et d'ocytocine, qui réduisent les niveaux de cortisol et favorisent la relaxation, ce qui peut potentiellement conduire à l'amélioration de la récupération. Pays où l'activité sexuelle des membres de WHOOP a été la plus importante en 2023 : États-Unis, Australie, Canada, Danemark, Pays-Bas. Aux États-Unis, les États où l'activité sexuelle des membres de WHOOP a été la plus importante sont l'Utah, l'Oklahoma, l'Alabama, l'Idaho et le Nevada.

l'activité sexuelle peut contribuer à la récupération en réduisant le stress grâce à la libération d'endorphines et d'ocytocine, qui réduisent les niveaux de cortisol et favorisent la relaxation, ce qui peut potentiellement conduire à l'amélioration de la récupération. Le stress peut avoir un impact négatif sur la récupération en augmentant la fréquence cardiaque au repos et en diminuant la variabilité de la fréquence cardiaque, deux indicateurs clés utilisés par WHOOP pour calculer le score de récupération. La respiration et la méditation ont été les principales méthodes utilisées cette année par les membres de WHOOP pour gérer le stress.

Hygiène du sommeil : moins peut signifier plus, si la qualité est améliorée.

En 2023, les membres de WHOOP n'ont pas dormi davantage, mais ils ont trouvé des moyens de mieux dormir.

Plus de la moitié des membres de WHOOP (52%) ont fait appel à WHOOP Coach pour obtenir des recommandations personnalisées sur les moyens d'améliorer la qualité de leur sommeil.

Par rapport aux jours sans soleil, les membres se réveillant dans la lumière du soleil matinal ont bénéficié d'un sommeil plus régulier et d'un temps de sommeil plus long : 14 minutes supplémentaires par semaine en moyenne.

Les membres pratiquant une alimentation diurne (prise de tous les repas pendant les heures de clarté), par rapport aux jours où ce n'était pas le cas, ont également bénéficié d'un sommeil de meilleure qualité et d'un temps de sommeil plus long : 42 minutes supplémentaires par semaine en moyenne.

Le sommeil en chiffres - En moyenne, les membres de WHOOP à travers le monde ont déclaré les chiffres suivants : Sommeil réparateur, en moyenne : 40% Heures moyennes de sommeil : 7 Efficacité moyenne du sommeil : 89%

En moyenne, les membres de WHOOP à travers le monde ont déclaré les chiffres suivants : Lève-tôt et couche-tard - Heure moyenne du coucher et du réveil par pays : Heure du coucher la plus précoce : Australie 10h46 ; la plus tardive : Qatar, 1h50 du matin. Heure de réveil la plus précoce : Afrique du Sud 6h40 ; la plus tardive : Qatar, 9h38.

Heure moyenne du coucher et du réveil par pays : Le sommeil est aussi une question de culture : La ville qui ne dort jamais est Dubaï, mais on dort peu également dans les endroits connus pour leur vie nocturne : Las Vegas (Nevada), Miami (Floride).



Whoop Strain ? Optimiser sa condition physique en salle de sport ne suffit pas

Pour améliorer ses performances Strain et en matière d'activité, une bonne nutrition est essentielle.

Les 1% les plus performants en termes de Strain (définis comme les membres ayant la moyenne Strain la plus élevée) suivent le plus souvent un régime végétarien, végétalien ou casher. Ces membres sont âgés de 45 ans en moyenne.

(définis comme les membres ayant la moyenne Strain la plus élevée) suivent le plus souvent un régime végétarien, végétalien ou casher. Ces membres sont âgés de 45 ans en moyenne. Les membres de WHOOP ont déclaré utiliser plus de créatine (+41%) dans le cadre de leur consommation de compléments alimentaires. En 2023, la consommation de protéines a également augmenté (+38%).

Les activités procurant des bénéfices multiples gagnent en popularité.

Les objectifs de rucking (marche avec un poids sur le dos) de la Zone 2 training , effectués à 60-70% du rythme cardiaque maximal, permettent de développer la capacité aérobique, d'améliorer l'endurance, d'optimiser la forme physique et de faciliter les gains de performances. Le rucking se pratique généralement à l'extérieur, où l'on peut également profiter des bienfaits de la lumière du soleil.

effectués à 60-70% du rythme cardiaque maximal, permettent de développer la capacité aérobique, d'améliorer l'endurance, d'optimiser la forme physique et de faciliter les gains de performances. Le rucking se pratique généralement à l'extérieur, où l'on peut également profiter des bienfaits de la lumière du soleil. Les activités de loisirs sont en hausse, les gens appréciant d'améliorer leur forme physique en équipe. Les activités ayant connu une forte progression en 2023 sont le pickleball, le football, le cricket, le rugby et le padel.

Les nouveaux ambassadeurs de la santé ne sont pas des athlètes, mais des artistes.

Les performances scéniques ont également augmenté en 2023 : d'une année sur l'autre, les membres de WHOOP sont 19% plus nombreux à les déclarer comme activité Strain. De nombreux artistes parmi les plus célèbres du monde comptent sur WHOOP pour les aider à adopter des habitudes plus saines, à optimiser leurs horaires de sommeil et de voyage afin d'être au meilleur de leur forme : c'est notamment le cas du producteur de disques et auteur-compositeur le DJ Zedd.

en 2023 : d'une année sur l'autre, les membres de WHOOP sont 19% plus nombreux à les déclarer comme activité Strain.

« Notre communauté a fait beaucoup de chemin en 2023 et nous sommes convaincus que WHOOP aidera ses membres à aller encore plus loin l'année prochaine, a déclaré Will Ahmed. Notre Year in Review arrive à point nommé à l'heure où nos membres réfléchissent à leurs objectifs et se préparent à entamer 2024 avec de nouvelles ambitions. WHOOP sera là pour les aider à les réaliser. »

