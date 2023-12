Transcontinental inc. annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2023





Faits saillants



Croissance du résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) de 3,1 % pour le trimestre.

de 3,1 % pour le trimestre. Revenus de 779,7 millions $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2023; résultat opérationnel de 66,7 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 41,7 millions $ (0,48 $ par action).

Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) de 145,5 millions $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2023; résultat opérationnel ajusté (1) de 107,3 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) de 71,8 millions $ (0,83 $ par action).

de 145,5 millions $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2023; résultat opérationnel ajusté de 107,3 millions $; et résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté de 71,8 millions $ (0,83 $ par action). Amélioration du ratio d'endettement net (1) passant de 2,47 x au 30 octobre 2022 à 2,06 x au 29 octobre 2023.

passant de 2,47 x au 30 octobre 2022 à 2,06 x au 29 octobre 2023. Annonce, le 3 novembre 2023, de la fin du Publisac et de son remplacement progressif par raddar MC à travers le Québec, ainsi que du déploiement de raddar MC en Ontario et en Colombie-Britannique.





à travers le Québec, ainsi que du déploiement de raddar en Ontario et en Colombie-Britannique. Démarrage d'un programme ambitieux comprenant des réductions de coûts, des mesures visant les activités moins performantes, et la vente d'actifs immobiliers afin d'améliorer le résultat net par action et le bilan de la Société. Actions déjà entreprises :

Fermeture de l'usine de recyclage de Montréal et intégration du recyclage dans les usines d'emballage. Annonce, le 24 novembre 2023, de la fermeture de l'usine d'emballage de Tomah (Wisconsin) en février 2024. Vente d'un immeuble à Québec pour un montant de 12,0 millions $.



(1) Veuillez consulter la section « Données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les définitions de ces mesures.

MONTRÉAL, 12 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2023 clos le 29 octobre 2023.

« Nous avons réussi à augmenter notre résultat opérationnel avant amortissement ajusté au quatrième trimestre, malgré une baisse de nos revenus, a déclaré Thomas Morin, président et chef de la direction de TC Transcontinental.

« Le secteur de l'emballage a terminé l'année financière en force en enregistrant un solide résultat opérationnel avant amortissement ajusté pour le trimestre. Cela conclut une année en croissance malgré les vents contraires sur le plan de la demande. En dépit des perspectives incertaines, nous prévoyons accroître davantage le résultat opérationnel du secteur au cours du nouvel exercice financier en continuant à nous concentrer sur nos priorités visant à améliorer notre performance financière.

« Dans notre secteur de l'impression, les actions mises en oeuvre depuis le début de l'année ont partiellement compensé la baisse de volumes. Nous continuons à faire face à des défis dans nos activités d'impression de livres et nous avons pris des mesures pour en atténuer les répercussions en 2024. Tout en continuant à réduire notre structure de coûts en fonction de la demande dans ce secteur, nous sommes encouragés par les occasions favorables dans nos activités de services aux détaillants ainsi que par le déploiement de raddarMC au cours de l'exercice 2024. Pour sa part, le secteur des médias a affiché une solide performance financière au quatrième trimestre avec une croissance importante du résultat opérationnel avant amortissement ajusté.

« Nous avons été en mesure d'améliorer le fonds de roulement pour un troisième trimestre consécutif, ce qui a entraîné une réduction substantielle de la dette nette. Malgré des investissements importants dans de nouveaux équipements, dont ceux visant à accélérer la commercialisation d'emballages souples recyclables, notre solide performance en matière de flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles nous a permis de réduire notre ratio d'endettement net à 2,06 x à la fin de l'exercice financier 2023.

« Après six mois à titre de président et chef de la direction, j'annonce avoir mis en place un programme ambitieux afin d'améliorer le résultat net par action et le bilan de l'entreprise. Ce programme, s'échelonnant sur deux ans, devrait permettre de générer entre 20 et 40 millions $ d'économies récurrentes et comprend 4 catégories d'actions principales : 1) des réductions significatives de coûts fixes à travers l'organisation; 2) des mesures décisives visant les activités moins performantes, par redressement ou consolidation; 3) une réduction des coûts d'utilisation des matériaux; 4) la vente de certains actifs immobiliers pour une valeur estimée à environ 100 millions $ dans une première étape. Outre l'atteinte des objectifs de l'exercice financier 2024, l'équipe de direction est mobilisée par ce programme qui permettra de soutenir une croissance accrue de la profitabilité.

Plusieurs actions ont déjà été entreprises dans le cadre de ce programme, notamment les fermetures des usines de recyclage de Montréal et d'emballage de Tomah, ainsi que la vente d'un immeuble à Québec pour un montant de 12 millions $. »

Faits saillants financiers

T4-2023 T4-2022 Variation

en % Exercice 2023 Exercice 2022 Variation

en % (en millions de dollars, sauf les données par action) Revenus 779,7 $ 802,2 $ (2,8 ) % 2 940,6 $ 2 956,1 $ (0,5 ) % Résultat opérationnel avant amortissement 123,2 145,7 (15,4 ) 399,6 449,2 (11,0 ) Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (1) 145,5 141,1 3,1 446,5 446,7 ? Résultat opérationnel 66,7 85,3 (21,8 ) 164,7 217,3 (24,2 ) Résultat opérationnel ajusté (1) 107,3 99,1 8,3 285,5 285,1 0,1 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 41,7 60,4 (31,0 ) 85,8 141,2 (39,2 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,48 0,70 (31,4 ) 0,99 1,63 (39,3 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté (1) 71,8 68,4 5,0 176,0 189,7 (7,2 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action (1) 0,83 0,79 5,1 2,03 2,19 (7,3 )

(1) Veuillez consulter la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.

Résultats du quatrième trimestre de 2023



Les revenus ont diminué de 22,5 millions $, soit de 2,8 %, passant de 802,2 millions au quatrième trimestre de 2022 à 779,7 millions pour la même période en 2023. Cette diminution provient principalement de la décroissance interne liée en grande partie à une baisse de volumes, partiellement contrebalancée par la variation favorable des taux de change principalement dans le secteur de l'emballage.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 22,5 millions $, soit de 15,4 %, passant de 145,7 millions au quatrième trimestre de 2022 à 123,2 millions au quatrième trimestre de 2023. Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté a, quant à lui, augmenté de 4,4 millions $, soit de 3,1 %, passant de 141,1 millions au quatrième trimestre de 2022 à 145,5 millions au quatrième trimestre de 2023. La hausse du résultat opérationnel avant amortissement ajusté est principalement due à l'effet favorable de la variation de la charge de rémunération à base d'actions, à la croissance interne dans le secteur des médias et à nos initiatives de réduction des coûts, partiellement contrebalancées par la décroissance interne dans le secteur de l'impression liée en grande partie à une baisse de volumes. Finalement, des charges de dépréciation d'actifs ont eu un effet négatif de 25,2 millions $ sur le résultat opérationnel avant amortissement, expliquant la diminution de ce dernier.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 18,7 millions $, passant de 60,4 millions au quatrième trimestre de 2022 à 41,7 millions au quatrième trimestre de 2023. Cette baisse est principalement attribuable à des charges de dépréciation d'actifs ainsi qu'à la hausse des frais financiers, partiellement contrebalancées par la baisse de l'amortissement et des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 0,70 $ à 0,48 $, respectivement.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté a augmenté de 3,4 millions $, soit de 5,0 %, passant de 68,4 millions au quatrième trimestre de 2022 à 71,8 millions au quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation est principalement due à la hausse du résultat opérationnel ajusté avant amortissement expliquée précédemment, à la baisse de l'amortissement et à la diminution des impôts sur le résultat, partiellement contrebalancés par la hausse des frais financiers. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 0,79 $ à 0,83 $, respectivement.

Résultats de l'exercice 2023

Les revenus ont diminué de 15,5 millions $, soit de 0,5 %, passant de 2 956,1 millions au cours de l'exercice 2022 à 2 940,6 millions pour la même période en 2023. Cette baisse s'explique principalement par la décroissance interne liée majoritairement à une baisse de volumes, partiellement contrebalancée par l'effet favorable de la variation des taux de change, par l'effet net des hausses de prix dues à la situation inflationniste actuelle et aux acquisitions.

Le résultat opérationnel avant amortissement a diminué de 49,6 millions $, soit de 11,0 %, passant de 449,2 millions au cours de l'exercice 2022 à 399,6 millions pour la même période en 2023. La baisse est principalement due à des charges de dépréciation d'actifs ainsi qu'à la hausse des frais de restructuration et autres coûts.

Le résultat opérationnel avant amortissement ajusté est, quant à lui, demeuré stable, passant de 446,7 millions au cours de l'exercice 2022 à 446,5 millions pour la même période en 2023. La décroissance interne liée principalement à une baisse de volumes est en grande partie contrebalancée par nos initiatives de réduction des coûts et, dans une moindre mesure, à l'effet favorable de la variation des taux de change et de nos acquisitions.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 55,4 millions $, soit de 39,2 %, passant de 141,2 millions au cours de l'exercice 2022 à 85,8 millions pour la même période en 2023. Cette baisse est principalement due à des charges de dépréciation d'actifs, à la hausse des frais de restructuration et autres coûts, de l'amortissement et des frais financiers, partiellement contrebalancés par la diminution des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société est passé de 1,63 $ à 0,99 $, respectivement.

En ce qui a trait au résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, il a diminué de 13,7 millions $, soit de 7,2 %, passant de 189,7 millions au cours de l'exercice 2022 à 176,0 millions pour la même période en 2023, majoritairement en raison de la hausse des frais financiers, partiellement contrebalancée par la baisse des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté est passé de 2,19 $ à 2,03 $ respectivement.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour l'exercice financier 2023 clos le 29 octobre 2023 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc .

Perspectives

Dans le secteur de l'emballage, nos investissements dans des solutions d'emballages durables nous positionnent bien pour l'avenir et devraient être un moteur clé de notre croissance à long terme. La conjoncture économique devrait toutefois continuer d'avoir un effet négatif sur la demande à court terme. Sur le plan de la profitabilité, malgré les pressions sur les volumes, nous prévoyons une hausse du résultat opérationnel avant amortissement ajusté pour l'exercice financier 2024 par rapport à l'exercice financier 2023.

Dans le secteur de l'impression, nous prévoyons une baisse de volumes dans la majorité de nos activités. Cette réduction de volumes anticipée devrait occasionner une diminution du résultat opérationnel avant amortissement ajusté de l'exercice financier 2024 par rapport à l'exercice financier 2023. Cette diminution devrait toutefois être atténuée par nos initiatives de réduction des coûts ainsi que par la poursuite du déploiement de raddarMC qui nous permet de sécuriser nos activités d'impression de circulaires.

Finalement, en tenant compte de la conjoncture économique ainsi que des premiers bénéfices de notre programme d'amélioration de la profitabilité, nous prévoyons que le résultat opérationnel avant amortissement ajusté consolidé demeure au moins stable pour l'exercice financier 2024 par rapport à l'exercice financier 2023. De plus, nous prévoyons continuer à générer d'importants flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles qui nous permettront de réduire notre endettement net tout en poursuivant nos investissements stratégiques.

Données financières non conformes aux IFRS

Dans le présent document, à moins d'indication contraire, l'information financière présentée a été préparée selon les Normes internationales d'information financière de comptabilité (« IFRS ») et le terme « dollar » ainsi que le symbole « $ » désignent des dollars canadiens.

De plus, dans ce présent communiqué de presse, nous utilisons aussi certaines données financières non conformes aux IFRS, pour lesquelles une définition complète est présentée ci-après et pour lesquelles un rapprochement aux données financières conformes aux IFRS est présenté à la section « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » et à la note 3, « Information sectorielle », des états financiers consolidés annuels audités pour l'exercice clos le 29 octobre 2023.

Termes utilisés Définitions Résultat opérationnel avant amortissement ajusté Résultat opérationnel avant amortissement excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), et la dépréciation d'actifs. Résultat opérationnel ajusté Résultat opérationnel excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises et la dépréciation d'actifs. Impôts sur le résultat ajusté Impôts sur le résultat excluant les impôts portant sur les frais de restructuration et autres coûts (revenus), la dépréciation d'actifs et l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises. Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société, excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus), l'amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises, la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts sur le résultat y afférents. Endettement net Somme de la dette à long terme, de la portion courante de la dette à long terme, des obligations locatives et de la portion courante des obligations locatives, déduction faite de la trésorerie. Ratio d'endettement net Endettement net divisé par le résultat opérationnel avant amortissement ajusté des 12 derniers mois.



Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, les données financières utilisées, soit le résultat opérationnel avant amortissement ajusté, le résultat opérationnel ajusté, les impôts sur le résultat ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action, l'endettement net et le ratio d'endettement net, pour lesquelles un rapprochement est présenté au tableau ci-après, ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous sommes d'avis qu'un grand nombre de nos lecteurs analysent la performance financière des activités de la Société en fonction de ces données financières non conformes aux IFRS puisqu'elles peuvent faciliter la comparaison entre les périodes. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures.

La Société est également d'avis que ces mesures sont des indicateurs utiles de la performance de ses opérations et de sa capacité à faire face à ses obligations financières. Par ailleurs, la direction utilise également certaines de ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires.

Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 29 octobre

2023 30 octobre

2022 29 octobre

2023 30 octobre

2022 Résultat opérationnel 66,7 $ 85,3 $ 164,7 $ 217,3 $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (2,9 ) (4,6 ) 21,7 (2,5 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 18,3 18,4 73,9 70,3 Dépréciation d'actifs 25,2 ? 25,2 ? Résultat opérationnel ajusté 107,3 $ 99,1 $ 285,5 $ 285,1 $ Amortissement (2) 38,2 42,0 161,0 161,6 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 145,5 $ 141,1 $ 446,5 $ 446,7 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos ententes de non-concurrence, nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice pour le secteur de l'emballage Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 29 octobre

2023 30 octobre

2022 29 octobre

2023 30 octobre

2022 Résultat opérationnel 14,4 $ 20,6 $ 62,8 $ 50,6 $ Frais de restructuration et autres coûts 3,9 3,7 11,3 9,1 Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 16,1 15,6 64,1 61,3 Dépréciation d'actifs 8,8 ? 8,8 ? Résultat opérationnel ajusté 43,2 $ 39,9 $ 147,0 $ 121,0 $ Amortissement (2) 18,5 21,8 82,5 84,4 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 61,7 $ 61,7 $ 229,5 $ 205,4 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients et nos ententes de non-concurrence.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice pour le secteur de l'impression Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 29 octobre

2023 30 octobre

2022 29 octobre

2023 30 octobre

2022 Résultat opérationnel 26,0 $ 57,4 $ 108,8 $ 171,2 $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 3,8 (8,5 ) 11,0 (6,6 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 1,8 2,0 7,8 8,1 Dépréciation d'actifs 16,4 ? 16,4 ? Résultat opérationnel ajusté 48,0 $ 50,9 $ 144,0 $ 172,7 $ Amortissement (2) 13,1 13,7 52,9 55,7 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 61,1 $ 64,6 $ 196,9 $ 228,4 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients et nos ententes de non-concurrence.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat opérationnel - Quatrième trimestre et exercice pour le secteur autres Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars) 29 octobre

2023 30 octobre

2022 29 octobre

2023 30 octobre

2022 Résultat opérationnel 26,3 $ 7,3 $ (6,9 ) $ (4,5 ) $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (10,6 ) 0,2 (0,6 ) (5,0 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 0,4 0,8 2,0 0,9 Résultat opérationnel ajusté 16,1 $ 8,3 $ (5,5 ) $ (8,6 ) $ Amortissement (2) 6,6 6,5 25,6 21,5 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 22,7 $ 14,8 $ 20,1 $ 12,9 $

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent nos ententes de non-concurrence, nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.

(2) L'amortissement présenté exclut celui des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises.





Rapprochement du résultat net attribuable aux actionnaires de la Société - Quatrième trimestre et exercice Trois mois clos le Exercice clos le (en millions de dollars, sauf les données par action) 29 octobre

2023 30 octobre

2022 29 octobre

2023 30 octobre

2022 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 41,7 $ 60,4 $ 85,8 $ 141,2 $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (2,9 ) (4,6 ) 21,7 (2,5 ) Impôt sur frais de restructuration et autres coûts (revenus) 0,3 (1,3 ) (6,0 ) (2,0 ) Amortissement des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises (1) 18,3 18,4 73,9 70,3 Impôt sur amortissement des immobilisations incorporelles issues des regroupements d'entreprises (4,3 ) (4,5 ) (18,1 ) (17,3 ) Dépréciation d'actifs 25,2 ? 25,2 ? Impôt sur dépréciation d'actifs (6,5 ) ? (6,5 ) ? Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté 71,8 $ 68,4 $ 176,0 $ 189,7 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action 0,48 $ 0,70 $ 0,99 $ 1,63 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société ajusté par action 0,83 $ 0,79 $ 2,03 $ 2,19 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 86,6 86,6 86,6 86,8

(1) Les amortissements des immobilisations incorporelles issues de regroupements d'entreprises incluent les relations avec nos clients, nos ententes de non-concurrence, nos droits de premier refus et nos titres d'ouvrages pédagogiques.





Rapprochement de l'endettement net (en millions de dollars, sauf les ratios) Au 29 octobre 2023 Au 30 octobre 2022 Dette à long terme 937,8 $ 979,3 $ Portion courante de la dette à long terme 2,1 10,7 Obligations locatives 94,6 135,0 Portion courante des obligations locatives 23,5 25,3 Trésorerie (137,0 ) (45,7 ) Endettement net 921,0 $ 1 104,6 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (exercice) 446,5 $ 446,7 $ Ratio d'endettement net 2,06 x 2,47 x



Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,225 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 22 janvier 2024 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 8 janvier 2024.

Programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités

Le 29 septembre 2022, la Société a été autorisée à racheter sur le marché libre, pour annulation, ou sous réserve des autorisations des autorités en matière de valeurs mobilières en vertu d'ententes de gré à gré, entre le 3 octobre 2022 et le 2 octobre 2023, ou une date antérieure si l'offre est complétée ou résiliée par la Société, jusqu'à concurrence de 1 000 000 de ses actions à droit de vote subalterne catégorie A et jusqu'à concurrence de 191 343 actions catégorie B. Les rachats sont effectués dans le cours normal des activités au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto.

Au cours de l'exercice clos le 29 octobre 2023, la Société n'a effectué aucun rachat d'actions à droit de vote subalterne catégorie A ni d'actions catégorie B, et au 29 octobre 2023, la Société n'avait aucun programme de rachat d'actions en vigueur.

Informations additionnelles

Conférence téléphonique

À l'occasion de la diffusion de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice financier 2023, la Société tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière le 13 décembre 2023 à 7 h 30. Les numéros de téléphone sont le 1 416 764-8658 ou 1 888 886-7786. Les journalistes pourront suivre la conférence en mode « écoute seulement » ou écouter la diffusion audio simultanée sur le site web de TC Transcontinental, qui sera ensuite archivée pendant 30 jours. Pour toute demande d'information ou d'entrevue, les médias sont priés de communiquer avec Nathalie St-Jean, conseillère principale aux communications d'entreprise de TC Transcontinental, au 514 954-3581.

Profil

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d'édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8 000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,9 milliards de dollars canadiens pour l'exercice clos le 29 octobre 2023. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Énoncés prospectifs

Nos communications publiques comprennent souvent des énoncés prospectifs, verbaux ou écrits, formulés d'après les attentes de la direction et assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes intrinsèques, connus ou non. Par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur plusieurs hypothèses tant générales que spécifiques. La Société conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car les résultats ou événements réels pourraient différer de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. De tels énoncés prospectifs peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de la Société, sa stratégie, ses résultats financiers prévisionnels et des perspectives quant à ses activités. La performance future de la Société pourrait aussi être touchée par un certain nombre de facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle ou de la volonté de la Société. Ces facteurs incluent, entre autres l'effet du développement et de l'adoption de produits numériques et l'effet des règlements ou lois concernant la distribution de porte en porte sur l'impression et la distribution des circulaires papier, les risques d'inflation et de récession ainsi que la conjoncture économique et l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux ainsi que ceux découlant des modifications ou l'adoption de nouvelles réglementations et des changements aux habitudes de consommation, le risque de perturbation opérationnelles pouvant nuire à la capacité à respecter les échéanciers, l'apparition d'une maladie, d'un virus ou toute autre maladie contagieuse sur une échelle globale qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités opérationnelles, la capacité de la Société de générer une croissance interne à long terme et faire face à la concurrence, une hausse significative du coût des matières premières, la disponibilité de ces matières et l'énergie consommée qui pourraient avoir des effets défavorables sur les activités de la Société, la capacité de conclure des acquisitions et de les intégrer adéquatement, la cybersécurité, la protection des données et leur entreposage et utilisation, l'effet du développement et de l'adoption de produits numériques sur la demande des produits imprimés autres que les circulaires, une incapacité à protéger ses droits de propriété intellectuelle par des brevets, marques de commerce et accords de confidentialité, une difficulté à attirer et à retenir les employés dans les principaux secteurs exploités, la sécurité et la qualité de ses produits d'emballage utilisés dans l'industrie de l'alimentation, les mauvaises créances de certains clients, les contrôles des importations et des exportations, droits, tarifs ou taxes, les fluctuations des taux de change, la hausse des taux d'intérêt sur le marché relativement aux instruments financiers ainsi que la disponibilité des capitaux à un coût raisonnable, les risques juridiques en liens avec ses activités et la conformité de ses activités à la réglementation applicable, l'effet de fluctuations majeures des marchés sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations définies, des changements aux lois fiscales ainsi que des contestations d'autorités fiscales ou des modifications dans les taux d'impositions statutaires en vigueur, les résultats des tests de dépréciation sur la valeur des actifs et des conflits d'intérêts entre l'actionnaire de contrôle et les autres actionnaires. Les principaux risques, incertitudes et facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels sont décrits dans le Rapport de gestion pour l'exercice clos le 29 octobre 2023 ainsi que dans la plus récente Notice annuelle.

Sauf indication contraire de la part de la Société, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels, ni de cessions, ni de regroupements d'entreprises, ni de fusions ou d'acquisitions qui pourraient être annoncés ou conclus après la date du 12 décembre 2023. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits conformément aux dispositions prévues dans les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières en matière d'exonération. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont basés sur les attentes actuelles et sur les données disponibles au 12 décembre 2023. Des énoncés prospectifs peuvent être également intégrés à d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation en matière de valeurs mobilières au Canada ou à toute autre communication. La direction de la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés, à moins que les autorités ne l'exigent.

Pour renseignements :

Médias



Nathalie St-Jean

Conseillère principale aux communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3581

[email protected]

www.tc.tc

Communauté financière



Yan Lapointe

Directeur, Relations avec les investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

[email protected]

www.tc.tc







ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT Exercices clos le 29 octobre 2023 et le 30 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire et les données par action) 29 octobre 30 octobre 2023 2022 Revenus 2 940,6 $ 2 956,1 $ Charges opérationnelles 2 494,1 2 509,4 Frais de restructuration et autres coûts (revenus) 21,7 (2,5 ) Dépréciation d'actifs 25,2 ? Résultat opérationnel avant amortissement 399,6 449,2 Amortissement 234,9 231,9 Résultat opérationnel 164,7 217,3 Frais financiers nets 66,3 40,0 Résultat avant impôts sur le résultat 98,4 177,3 Impôts sur le résultat 12,5 36,5 Résultat net 85,9 140,8 Participation ne donnant pas le contrôle 0,1 (0,4 ) Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 85,8 $ 141,2 $ Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué 0,99 $ 1,63 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions) 86,6 86,8





ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL Exercices clos le 29 octobre 2023 et le 30 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens) 29 octobre 30 octobre 2023 2022 Résultat net 85,9 $ 140,8 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui peuvent être reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de change 8,1 (17,5 ) Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés - risque de taux d'intérêt 4,1 2,5 Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés portée au résultat net au cours de l'exercice (1,3 ) 1,0 Impôts (recouvrement d'impôts) sur le résultat y afférents 2,9 (3,7 ) 8,0 (10,3 ) Écarts de conversion cumulés Gains nets de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers 33,2 119,2 Pertes nettes sur la couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers (14,0 ) (35,3 ) Impôts sur le résultat y afférents 0,1 1,1 19,1 82,8 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies (14,7 ) (14,2 ) Recouvrement d'impôts sur le résultat y afférents (3,9 ) (3,7 ) (10,8 ) (10,5 ) Autres éléments du résultat global 16,3 62,0 Résultat global 102,2 $ 202,8 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Exercices clos le 29 octobre 2023 et le 30 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens) Cumul Résultats des autres Participation Total des Capital Surplus non éléments du ne donnant capitaux social d'apport distribués résultat global Total pas le contrôle propres Solde au 30 octobre 2022 636,6 $ 0,9 $ 1 219,0 $ 20,7 $ 1 877,2 $ 4,8 $ 1 882,0 $ Résultat net ? ? 85,8 ? 85,8 0,1 85,9 Autres éléments du résultat global ? ? ? 16,3 16,3 ? 16,3 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Dividendes ? ? (78,0 ) ? (78,0 ) ? (78,0 ) Solde au 29 octobre 2023 636,6 $ 0,9 $ 1 226,8 $ 37,0 $ 1 901,3 $ 4,9 $ 1 906,2 $ Solde au 31 octobre 2021 640,0 $ 0,9 $ 1 159,5 $ (41,3 ) $ 1 759,1 $ 5,2 $ 1 764,3 $ Résultat net ? ? 141,2 ? 141,2 (0,4 ) 140,8 Autres éléments du résultat global ? ? ? 62,0 62,0 ? 62,0 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions (3,4 ) ? (3,6 ) ? (7,0 ) ? (7,0 ) Dividendes ? ? (78,1 ) ? (78,1 ) ? (78,1 ) Solde au 30 octobre 2022 636,6 $ 0,9 $ 1 219,0 $ 20,7 $ 1 877,2 $ 4,8 $ 1 882,0 $





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 29 octobre 2023 et au 30 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens) Au Au 29 octobre 30 octobre 2023 2022 Actifs courants Trésorerie 137,0 $ 45,7 $ Débiteurs 514,7 575,7 Impôts sur le résultat à recevoir 37,0 12,2 Stocks 391,1 479,3 Frais payés d'avance et autres actifs courants 20,6 21,8 1 100,4 1 134,7 Immobilisations corporelles 796,5 756,0 Actifs au titre de droits d'utilisation 98,6 140,8 Immobilisations incorporelles 447,1 519,6 Goodwill 1 194,9 1 181,7 Impôts différés 30,4 37,5 Autres éléments d'actif 32,4 30,7 3 700,3 $ 3 801,0 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 465,5 $ 492,2 $ Impôts sur le résultat à payer 24,8 7,0 Revenus reportés et dépôts 10,4 11,8 Portion courante de la dette à long terme 2,1 10,7 Portion courante des obligations locatives 23,5 25,3 526,3 547,0 Dette à long terme 937,8 979,3 Obligations locatives 94,6 135,0 Impôts différés 89,8 126,0 Autres éléments du passif 145,6 131,7 1 794,1 1 919,0 Capitaux propres Capital social 636,6 636,6 Surplus d'apport 0,9 0,9 Résultats non distribués 1 226,8 1 219,0 Cumul des autres éléments du résultat global 37,0 20,7 Attribuables aux actionnaires de la Société 1 901,3 1 877,2 Participation ne donnant pas le contrôle 4,9 4,8 1 906,2 1 882,0 3 700,3 $ 3 801,0 $





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercices clos le 29 octobre 2023 et le 30 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens) 29 octobre 30 octobre 2023 2022 Activités opérationnelles Résultat net 85,9 $ 140,8 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : Dépréciation d'actifs 25,2 ? Amortissement 234,9 231,9 Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives 55,5 36,8 Gains nets sur cession d'actifs (8,2 ) (6,0 ) Impôts sur le résultat 12,5 36,5 Variation nette de change et autres 4,1 (4,8 ) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés 409,9 435,2 Variation des éléments hors caisse liés aux opérations 110,8 (129,5 ) Impôts sur le résultat payés (48,4 ) (84,9 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 472,3 220,8 Activités d'investissement Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise 0,3 (124,8 ) Acquisitions d'immobilisations corporelles (145,3 ) (117,1 ) Cessions d'immobilisations corporelles 12,0 9,8 Augmentation des immobilisations incorporelles (32,2 ) (25,3 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (165,2 ) (257,4 ) Activités de financement Augmentation de la dette à long terme ? 200,0 Remboursement de la dette à long terme (2,6 ) (330,6 ) (Diminution) augmentation nette des facilités de crédit (58,1 ) 127,0 Frais financiers payés sur la dette à long terme et les facilités de crédit (49,5 ) (34,7 ) Remboursement du principal sur les obligations locatives (24,8 ) (24,3 ) Intérêts payés sur les obligations locatives (3,3 ) (3,2 ) Dividendes (78,0 ) (78,1 ) Rachat d'actions ? (7,0 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (216,3 ) (150,9 ) Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères 0,5 2,1 Variation nette de la trésorerie 91,3 (185,4 ) Trésorerie au début de l'exercice 45,7 231,1 Trésorerie à la fin de l'exercice 137,0 $ 45,7 $ Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs 6,9 $ 3,7 $

12 décembre 2023 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :