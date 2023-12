BYD met en évidence son leadership en matière de solutions durables à la COP28





BYD, le premier fabricant mondial de véhicules à énergies nouvelles et de batteries de puissance, a présenté ses contributions percutantes au développement durable lors de la 28e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, organisée du 30 novembre au 12 décembre. Placée sous le thème "S'unir, agir, délivrer", la conférence de cette année continue à se concentrer sur le renforcement de la collaboration internationale pour relever les défis urgents liés au changement climatique.

Le 8 décembre, Michael Shu, directeur général de BYD Europe, a participé à la conférence et prononcé un discours convaincant lors de l'évènement annexe au pavillon de la Chine, faisant la lumière sur des pratiques écologiques dans le cadre de l'Initiative des nouvelles routes de la Soie de la Chine. Mettant à profit la vaste expérience de BYD en termes de contribution active à l'initiative, Michael Shu a partagé sa vision pour favoriser un développement durable pour les sociétés de technologies d'énergies nouvelles le long des nouvelles routes de la Soie.

Soulignant le rôle essentiel de BYD pour façonner un avenir durable, Michael Shu a déclaré : « Il y a une dizaine d'années, en réponse à l'Initiative, BYD a adopté une approche ouverte et collaborative, élargissant progressivement sa présence le long du parcours. Notre parcours transformateur, qui nous a fait passer d'un rayonnement mondial en matière de produits et de technologie à l'avant-garde de l'évolution vers les énergies vertes, illustre parfaitement notre engagement indéfectible envers une culture de la croissance économique et de l'emploi dans les régions traversées par les nouvelles routes de la Soie. »

En tant que défenseur constant de l'innovation écologique, BYD soutient activement ses engagements en faveur du climat grâce à des solutions écologiques et des actions concrètes. Dans le cadre d'une décision sans précédent I'an dernier, BYD est devenu le premier constructeur automobile au monde à arrêter la production de véhicules à moteur à combustion, se retrouvant ainsi en tête d'un changement révolutionnaire dans l'industrie. Les avantages uniques de BYD dans le secteur des énergies nouvelles ont été démontrés encore plus en établissant le premier campus industriel zéro carbone pour une marque automobile chinoise sur le site de son siège social mondial à Shenzhen. La reconnaissance du campus industriel zéro carbone, de SkyRail et de SkyShuttle de BYD parmi les dix principales initiatives exemplaires à faible intensité en carbone de Shenzhen, lors de la séance Shenzhen du pavillon de la Chine le 5 décembre, souligne le leadership de la société en matière de pratiques durables.

Durant la COP28, BYD a par ailleurs annoncé officiellement une collaboration avec l'Organisation de l'énergie de l'Amérique latine (OLADE), visant à conjointement favoriser la mobilité électrique et les processus de transformation de l'énergie dans les 27 pays membres de l'Amérique latine et des Caraïbes. Cette initiative stratégique a confirmé l'engagement de BYD à accélérer la transformation écologique mondiale.

Par ailleurs, les produits tout électrique de BYD, dont les modèles BYD HAN, BYD ATTO 3 et les bus 100 % électriques, ont fourni des services de transport zéro carbone tout au long de la conférence à Expo City Dubai, conformément aux objectifs de transport zéro carbone de la COP28.

Pour l'avenir, BYD reste ferme dans sa vision visant à Refroidir la Terre de 1°C, continuant de jouer un rôle central en tant que leader mondial des véhicules à énergies nouvelles. La société continuera d'utiliser des stratégies avant-gardistes et des technologies innovantes pour mener le secteur mondial des véhicules à énergies nouvelles, restant ferme dans son engagement à contribuer encore plus à un développement économique durable dans le monde et à la protection de l'environnement.

