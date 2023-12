Armis nommée Leader dans trois rapports SPARK Matrixtm pour le 4e trimestre 2023





Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée Leader par le groupe d'analyste Quadrant Knowledge Solutions dans trois rapports 2023 SPARK MatrixTM pour le 4e trimestre 2023. Ces rapports sur trois solutions Armis Centrixtm : SPARK Matrixtm: Vulnerability Management, Q4 2023, SPARK Matrixtm: Operational Technology (OT) Security, Q4 2023, et SPARK Matrixtm: Connected Medical Device Security Solutions, Q4 2023, valent à la Société d'être désignée « Leader technologique ayant un impact significatif sur les clients » dans les domaines de la gestion de la vulnérabilité, de la sécurité opérationnelle et de la sécurité médicale connectée.

« Notre position de leader dans ces trois rapports témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation et de la réussite des clients, et prouve notre détermination à aider les entreprises à voir, protéger et gérer en temps réel l'ensemble de leurs surfaces d'attaque, a déclaré Dana Gilboa, responsable Produits chez Armis. Nous sommes extrêmement fiers qu'Armis soit positionnée en tant que Leader à la fois sur l'axe des leaders technologiques et sur l'axe d'impact sur les clients dans les trois rapports. Nous tenons également à remercier sincèrement les clients d'Armis qui ont pris le temps de fournir un feedback sur Armis aux analystes de Quadrant Knowledge Solutions. »

Les rapports de SPARK MatrixTM ont analysé trois des quatre solutions de base d'Armis : gestion de la vulnérabilité, sécurité TO/IdO et sécurité des dispositifs médicaux, toutes trois basées sur Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de l'exposition cybernétique d'Armis. Optimisée par l'Asset Intelligence Engine d'Armis basé sur l'IA, Armis CentrixTM est une plateforme cloud au fonctionnement fluide et sans faille qui repère proactivement tous les risques menaçant les cyberactifs, corrige les vulnérabilités, bloque les menaces et protège l'ensemble de la surface d'attaque.

Les rapports SPARK MatrixTM analysent le paysage fournisseur d'une catégorie de technologie et les capacités des fournisseurs. Les fournisseurs sont évalués en fonction de leur offre de produits, de leur part de marché et de la satisfaction des clients, pour aider les DSI (directeurs des services informatiques) et les CISO (responsables de la sécurité des systèmes d'information) à prendre des décisions technologiques en connaissance de cause.

Les éléments qui ont conduit les analystes de Quadrant Knowledge Solutions à nommer Armis « Leader technologique » dans chacun de ces trois domaines essentiels sont les suivants :

Gestion de la vulnérabilité - « Armis CentrixTM for Vulnerability Prioritization and Remediation comble les lacunes critiques de couverture négligées par les outils d'évaluation des vulnérabilités grâce à l'agrégation de détails tels que la propriété et l'emplacement pour fournir une visibilité complète de la surface d'attaque. Armis CentrixTM for Vulnerability Prioritization and Remediation offre une visibilité globale sur la surface globale des risques et des attaques. La plateforme montre également le cadre de fonctionnement des actifs critiques pour l'entreprise en fonction de leurs rôles. Armis Centrixtm Asset Vulnerability Prioritization and Remediation aide l'entreprise à réduire sa surface d'attaque en analysant les attributs des appareils et en intégrant les informations sur les menaces à l'analyse. »

- « Armis Centrixtm for OT/IoT security permet aux entreprises de voir et de sécuriser les réseaux TO/IdO et les actifs physiques, d'assurer la disponibilité et d'élaborer une stratégie de sécurité efficace et globale. Optimisée par l'Asset Intelligence Engine d'Armis basé sur l'IA, l'application supervise, sécurise, protège et gère un large éventail d'actifs en temps réel. La plateforme basée sur le cloud atténue de manière proactive tous les risques menaçant les cyberactifs, corrige les vulnérabilités, bloque les menaces et protège l'ensemble de la surface d'attaque. Armis for OT/IoT security offre une visibilité approfondie sur tous les actifs TO ainsi que sur les réseaux et l'environnement TO/IdO. Elle permet aux entreprises de gérer la convergence, de combler le fossé TI/TO, de protéger les réseaux TO, de surveiller la connectivité et de suivre les comportements. » Sécurité des dispositifs médicaux connectés - « Armis CentrixTM for Medical Device Security possède des caractéristiques exclusives : visibilité complète en temps réel sur l'inventaire des dispositifs médicaux, informations sur l'utilisation des dispositifs pour accroître l'efficacité de l'utilisation, évaluation basée sur les vulnérabilités des risques menaçant les dispositifs médicaux, identification des violations des données de santé protégées, identification et correction des menaces, et automatisation de la sécurité des dispositifs médicaux. Le produit est également équipé d'un « Asset Intelligence Engine » contenant plus de 20 millions de profils d'appareils, et de l'Armis Standard Query optimisé par l'IA.»

Pour plus d'informations sur chacun de ces rapports de Quadrant Knowledge Solutions, cliquer sur les liens suivants :

Pour lire notre blog, visiter le site internet : https://www.armis.com/blog/armis-is-named-a-leader-in-three-2023-quadrant-spark-matrix-reports/

D'autres rapports d'analystes contenant des informations sur Armis Centrixtm sont disponibles sur le site internet : https://www.armis.com/resources/?type=analyst-reports

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24/7. Armis est une société privée basée en Californie.

