Musim Mas lance un programme de formation à l'intention des petites exploitantes





Il s'agit d'une expansion du programme de longue date du groupe à destination des petits exploitants ; la première phase couvrait la formation en santé et en nutrition, et la deuxième phase s'élargira pour couvrir l'éducation financière

SINGAPOUR, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Musim Mas a annoncé l'achèvement de la première phase de son programme à destination des petites exploitantes visant à leur apporter des compétences pratiques. Développé avec des formateurs universitaires de l'université de Sumatra du Nord (USU), le programme a offert une formation volontaire sur la santé et la nutrition à plus de 500 petites exploitantes et épouses de petits exploitants dans trois kabupaten de la province de Riau en Indonésie. Musim Mas a dispensé la formation par petits groupes dans toute la région entre mars et octobre 2023, et chaque groupe a suivi la formation pendant six semaines. Le groupe vise à élargir le programme en 2024 pour y inclure l'éducation financière et l'entrepreneuriat pour les entreprises à domicile. Le groupe est également ouvert aux possibilités de collaboration pour la prochaine phase du programme.

Musim Mas dirige le programme de formation des petits exploitants indépendants le plus complet d'Indonésie. Depuis 2015, le groupe a formé plus de 42 900 petits exploitants indépendants à l'agronomie, à la production durable et aux compétences administratives, entre autres. En 2020, Musim Mas a élargi le programme pour y inclure un programme de formation de formateurs pour les agents de vulgarisation en milieu rural (VEE). S'appuyant sur son expérience, Musim Mas a constaté que de nombreux petits exploitants des régions rurales d'Indonésie n'avaient pas les connaissances adéquates en matière de soins de santé et de bonne nutrition. Ce constat a incité le groupe à inclure davantage de compétences pratiques dans son programme. Le groupe a également constaté que les femmes des régions rurales d'Indonésie gèrent généralement les repas et les finances de leur ménage. C'est pourquoi ce nouvel aspect du programme était destiné aux femmes.

Selon les données du ministère indonésien de la Santé en 2018, plus de 10 % des Indonésiens vivent avec le diabète et plus de 34 % souffrent d'hypertension. Les premières évaluations menées par les formateurs ont révélé que la plupart d'entre eux ne savaient pas ce qui constituait un régime alimentaire équilibré et n'avaient jamais été dépistés, même si la plupart avaient accès à des dépistages sanitaires. Musim Mas a dispensé la formation en trois modules couvrant la santé familiale, la nutrition, la santé des tout-petits et l'hygiène personnelle. Des livrets de formation à forte composante graphique ont été élaborés pour être facilement compréhensibles. Le groupe a mené la formation dans le cadre de séances interactives et pratiques en classe avec des affiches, des jeux et des discussions. Par la suite, les participants ont été évalués et conseillés sur un plan de santé et un régime alimentaire de six semaines, suivi d'un examen volontaire pour encourager un changement de comportement durable. Les participants ont fait état d'une amélioration des taux de cholestérol, de glycémie et de pression artérielle.

« Depuis des années que nous formons les petits exploitants, nous avons constaté que les femmes des régions rurales d'Indonésie jouent un rôle crucial dans la gestion des repas, de la santé et des finances de leur famille. Après avoir sondé les besoins des petits exploitants, nous avons fait appel à des experts pour mettre au point une formation sur la nutrition familiale, la santé et l'éducation financière. Ensuite, nous aimerions élargir le programme pour y inclure l'éducation financière et l'entrepreneuriat à domicile par autobus, avec l'aide de nouveaux partenaires », a expliqué Linda Wati, cheffe de projet pour Musim Mas, responsable du programme à destination des petites exploitantes.

Fotarisman Zaluchu, S.K.M., M.P.H, du département d'anthropologie sociale de l'USU, formateur du programme, a expliqué : « Étant donné leur manque de connaissances basiques en matière de soins de santé et même de terminologie, nous avons dû mettre au point des sujets de formation qui puissent être facilement compris. Nous avons également rendu le cours interactif avec des jeux et des discussions afin de vraiment comprendre leurs besoins. »

« Dans les régions rurales d'Indonésie, ce sont les femmes qui décident des repas de la famille et influencent le comportement de leur conjoint et de leurs enfants. En les invitant, elles et leurs conjoints, à participer et en leur montrant qu'une alimentation saine n'est pas nécessairement fade, nous pensons les avoir réellement motivés. Nous leur avons également créé des groupes WhatsApp sur la base du volontariat afin que les participants puissent s'encourager mutuellement », a déclaré la formatrice Putri C. Eyanoer, MS.Epi., Ph. D., chargée de cours à la faculté de médecine de l'USU.

Roslina Tampubolon, une petite exploitante du kabupaten de Rokan Hilir, dans la province du Riau, ayant participé au programme, a déclaré : « Quand je pense à l'avenir de mon enfant, je veux être en bonne santé pour eux. J'ai changé mes habitudes et commencé à manger sainement. Maintenant, quand je me réveille, je me sens pleine d'énergie. Je partage et invite également ma famille et mes amis à vivre une vie saine. »

Musim Mas a fait de « l'amélioration de la vie des petits exploitants, des travailleurs et des communautés » le premier pilier de sa politique de développement durable. Le programme à destination des petites exploitantes illustre l'engagement du groupe, et Musim Mas vise à le renforcer davantage en y incluant l'éducation financière et la formation à l'entrepreneuriat à domicile. Ce programme est également conforme aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier à l'ODD 2 (Faim zéro), à l'ODD 5 (Égalité entre les sexes) et à l'ODD 8 (Travail décent et croissance économique). Cliquez ici pour visionner la version complète de la vidéo.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Devane Sharma

Communications d'entreprise, groupe Musim Mas

Tél. : +65 6576 6500

E-mail : communications@musimmas.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2298559/MM_WEP_teaser.mp4

12 décembre 2023 à 11:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :