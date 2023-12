L&T Technology Services et bp signent un partenariat pluriannuel de services d'ingénierie





L&T Technology Services Limited (LTTS), leader mondial des services d'ingénierie numérique et de R&D, a conclu un partenariat pluriannuel de services d'ingénierie avec bp, plc., l'une des plus grandes sociétés énergétiques diversifiées au monde.

Cette collaboration souligne l'expertise de LTTS dans le domaine de l'énergie, en mettant l'accent sur l'ingénierie pour améliorer la productivité. Cette relation s'appuiera sur plus de vingt ans d'expérience de LTTS dans les domaines de l'ingénierie, des services de fabrication, du numérique et de la gestion des données d'entreprise, et permettra de relever certains des défis les plus importants pour bp à l'échelle mondiale.

Ensemble, les deux entreprises ont l'intention de se concentrer sur l'amélioration de l'excellence opérationnelle. Les domaines d'engagement devraient inclure l'ingénierie pour les projets, les révisions, les améliorations de la maintenance, la rédaction technique, la gestion des données d'ingénierie et les services pour les initiatives de développement durable.

« Nous sommes ravis de forger ce partenariat stratégique avec bp », déclare Amit Chadha, président-directeur général de L&T Technology Services. « Cette relation à long terme nous permet de fournir des services pour leurs actifs mondiaux en mettant l'accent sur une efficacité opérationnelle de premier plan grâce à l'activation numérique. Notre expérience éprouvée en matière de services d'ingénierie de haute qualité et de solutions de transformation numérique souligne notre position de partenaire de confiance pour bp. »

À PROPOS DE L&T TECHNOLOGY SERVICES

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited qui se concentre sur les services d'ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essai tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons plus de 23 800 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 102 laboratoires d'innovation au 30 septembre 2023.

12 décembre 2023 à 10:05

