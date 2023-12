Westport s'associe à des partenaires du secteur des transports et de l'énergie pour une démonstration de transport à hydrogène ICE en Suède





Un camion équipé du système de carburant H 2 HPDItm et exploité par le transporteur lourd KAJ Inrikes, tire une remorque à Älmhult

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 décembre 2023 /PRNewswire/ - Westport Fuel Systems Inc. (« Westport » ou la « Société ») (TSX: WPRT, Nasdaq: WPRT), fournisseur de premier plan de systèmes et de composants de carburants alternatifs avancés pour l'industrie mondiale du transport, a annoncé aujourd'hui la réussite d'une démonstration de transport lourd réalisée en collaboration avec KAJ Inrikes et d'autres, de son prototype de camion équipé d'un système de carburant H 2 HPDItm tirant une remorque remplie de produits d'ameublement IKEA à Älmhult, en Suède. Il s'agit de la deuxième validation du système H 2 HPDI dans une application de transport de marchandises lourdes par une flotte importante au cours des 60 derniers jours1 et représente une étape importante dans l'accélération de la décarbonisation dans l'industrie du transport de marchandises lourdes.

L'ensemble de l'écosystème de l'hydrogène a été représenté lors de l'événement, notamment la production d'hydrogène vert, les stations-service d'hydrogène, la technologie HPDI unique de Westport, les constructeurs de véhicules, les exploitants de parcs de véhicules et l'utilisateur final, IKEA, en tant qu'acheteur de services de transport durable.

Ola Henriksson, chef de produit senior chez Scania, a déclaré : « Nous avons passé une excellente journée à participer à la présentation de la technologie du système de carburant Westport H 2 HPDI et nous apprécions cette initiative de collaboration, ainsi que l'hospitalité de KAJ Inrikes et des autres acteurs de l'écosystème de l'hydrogène. » Et de poursuivre : « Scania reste fidèle à son objectif de favoriser le passage à des systèmes de transport plus durables, et la technologie de l'utilisation de l'hydrogène dans le moteur à combustion interne est une voie de décarbonisation intéressante parce qu'elle représente une solution attrayante présentant une grande maturité et un temps de mise sur le marché rapide. »

La collaboration entre Westport et des partenaires clés du secteur des transports et de l'énergie comprend :

KAJ Inrikes , exploitant du parc de véhicules, une entreprise de transport « écologique », qui assure le transport de marchandises pour IKEA et d'autres clients clés dans la région d'Älmhult et de Jönköping.

, exploitant du parc de véhicules, une entreprise de transport « écologique », qui assure le transport de marchandises pour IKEA et d'autres clients clés dans la région d'Älmhult et de Jönköping. Smålandslogistik , propriétaire d'un grand parc de véhicules, entreprise de transport et de distribution longue distance, qui a identifié l'environnement et la décarbonisation comme des domaines importants dans lesquels elle peut avoir un impact significatif dans le cadre de ses activités quotidiennes.

, propriétaire d'un grand parc de véhicules, entreprise de transport et de distribution longue distance, qui a identifié l'environnement et la décarbonisation comme des domaines importants dans lesquels elle peut avoir un impact significatif dans le cadre de ses activités quotidiennes. Metacon AB , fournisseur d'hydrogène, fournisseur suédois de technologies énergétiques, notamment d'électolyseurs et de reformeurs pour le raffinage du biogaz en hydrogène non fossile.

, fournisseur d'hydrogène, fournisseur suédois de technologies énergétiques, notamment d'électolyseurs et de reformeurs pour le raffinage du biogaz en hydrogène non fossile. Hydri AB, société d'infrastructure de l'hydrogène, qui construit et exploite un réseau complet de stations de ravitaillement en hydrogène vert en Suède.

Le système de carburant H 2 HPDI de Westport pour moteurs à combustion interne constitue une solution robuste et abordable offrant une puissance et un couple supérieurs à ceux du même moteur fonctionnant au diesel. En outre, la Commission européenne a recommandé une définition du Véhicule à zéro émission dans le cadre de la prochaine réglementation sur les émissions de CO2 des véhicules lourds. Westport s'attend à ce que les véhicules fonctionnant au système H 2 HPDI répondent à cette définition ZEV pour une gamme de véhicules utilitaires lourds. Dans le cadre de cette collaboration, le camion Westport équipé d'un système de carburant HPDI fonctionnant à l'hydrogène a tiré une remorque remplie d'environ 40 tonnes de produits d'ameublement IKEA, démontrant ainsi les hautes performances du moteur à hydrogène IC.

Kaj Johansson, président de KAJ Inrikes, a déclaré : « En tant que premier transporteur lourd en Suède à respecter la norme Euro VI, nous prenons la réduction des émissions très au sérieux. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette démonstration, car elle illustre notre engagement envers IKEA et envers tous nos clients, afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière de décarbonisation des transports. » Il a ajouté : « Le système de carburant H 2 HPDI de Westport est une technologie abordable et efficace, car il conserve la chaîne cinématique et la plate-forme de moteur à allumage par compression actuelles, tout en offrant les performances élevées dont nous avons besoin à faible coût pour la décarbonisation du transport routier longue distance. »

« Le transport lourd est reconnu comme l'une des applications les plus difficiles à décarboniser dans le secteur des transports. Ces flottes de transport lourd nécessitent des technologies durables qui sont viables pour leurs opérations ainsi que pratiques et abordables pour le marché d'aujourd'hui », a déclaré Anders Johansson, vice-président du département des fabricants de véhicules lourds de Westport. « Nous sommes encouragés de voir un géant mondial de la vente au détail comme IKEA essayer sur le terrain notre prototype de camion H 2 HPDI dans le cadre de son continuum de décarbonisation, expérimentant par lui-même la robustesse du système et ses avantages réels. »

« Nous sommes heureux de consacrer l'une de nos voies, exploitée par KAJ Inrikes, à l'essai d'un véhicule à hydrogène », a déclaré Michal Silhacek, responsable de la catégorie terrestre pour les opérations de la chaîne d'approvisionnement chez IKEA. « Nous nous réjouissons d'explorer les possibilités offertes par cette solution technique dans le cadre de notre futur système de transport à zéro émission. »

« La technologie H 2 HPDI de Westport nous a beaucoup impressionnés », commente Nicklas Svensson, directeur général de Smålandslogistik.. « Sa grande efficacité, ses performances puissantes et son potentiel de fonctionnement sur de longues distances en font une solution très attrayante. Notre confiance est renforcée par le fait qu'il repose sur un groupe motopropulseur traditionnel, ce qui garantit un investissement minimal dans de nouveaux ateliers. En outre, l'adaptabilité du système au biogaz est un avantage significatif, qui s'inscrit dans notre vision de l'autosuffisance en carburant, car nous pouvons utiliser la biomasse locale et l'électricité excédentaire, et les transformer en carburant pour notre parc de camions. »

Christer Wikner, président-directeur général de Metacon, a déclaré : « C'était formidable de voir la technologie de Westport en action aujourd'hui. Cela signifie que l'hydrogène peut désormais alimenter des véhicules lourds et offrir une efficacité, une puissance et un couple supérieurs à ceux du moteur diesel équivalent. L'introduction de moteurs à combustion interne à haute performance pour l'hydrogène permettra d'accélérer la transformation du secteur des transports sans que les clients aient à s'adapter à un changement réel autre que celui du carburant utilisé dans leurs camions. »

« La technologie de Westport permet aux véhicules lourds d'être alimentés par de l'hydrogène vert dans un moteur à combustion interne. Il s'agit d'une étape importante qui s'inscrit dans le cadre du déploiement en cours par Hydris du plus grand réseau de stations d'hydrogène de Suède », a déclaré Peter Enå, PDG d'Hydri AB. « Nous sommes ravis de contribuer à une transition où les véhicules à hydrogène très performants deviendront la norme, et les progrès de Westport confirment que nous sommes sur la bonne voie. Ensemble, nous renforçons les bases sur lesquelles nous pourrons construire un secteur des transports durable. »

À propos de Westport Fuel Systems

Chez Westport, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie mondiale des transports. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

À propos de KAJ Inrikes AB

KAJ Inrikes AB est basée à Älmhult et effectue des opérations de transport principalement pour le compte d'IKEA, notamment des livraisons depuis les centres de distribution d'Älmhult et de Torsvik vers les grands magasins de Malmö, Helsingborg, Älmhult, Kalmar, Göteborg, Uddevalla, Karlstad, Örebro et Västerås. Les livraisons des fournisseurs d'IKEA aux centres de distribution représentent également une initiative majeure de l'entreprise en matière de transport. Rendez-vous sur kajinrikes.es pour en savoir plus.

À propos de Metacon AB

Metacon AB est une société internationale de technologie énergétique qui commercialise des systèmes énergétiques pour la production d'hydrogène, d'électricité et de chaleur. Metacon a été créée en 2011 et est basée à Uppsala, en Suède. Metacon propose des systèmes d'électrolyseurs à grande échelle, développe et détient une technologie brevetée pour la production rentable et indépendante de l'électricité d'hydrogène vert à partir de biogaz ou d'autres hydrocarbures tels que l'éthanol, grâce à des systèmes compacts de reformage catalytique. Metacon est au service du secteur des transports, de l'industrie lourde et des marchés immobiliers, proposant des produits et des solutions innovants conçus pour influencer positivement l'environnement et le climat. En savoir plus sur Metacon .

À propos d'Hydri

Hydri, une société d'infrastructure basée à Göteborg, en Suède, est une entreprise de ravitaillement en hydrogène qui cible le secteur des transports. Hydri met en place le premier et le plus grand réseau de stations d'hydrogène vert en Suède, qui sera déployé à partir de 2024. Rendez-vous sur hydri.co pour en savoir plus.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par des mots tels que « prévoir », « avoir l'intention », « peut », « va », « potentiel », « proposé » et d'autres mots similaires, ou des déclarations selon lesquelles certains événements ou conditions « peuvent » ou « vont » se produire. Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant le calendrier et l'engagement à décarboner le secteur du transport lourd et l'utilisation potentielle de la technologie H2 HPDI, ainsi que les performances, les caractéristiques et l'efficacité économique de cette technologie. Ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties, mais elles comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus et sont basées à la fois sur les opinions de la direction et sur des hypothèses qui peuvent amener les résultats, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations réels de Westport à différer sensiblement de tout résultat futur, niveau d'activité, performance ou réalisation exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent ceux liés au calendrier et à l'engagement de décarboner le secteur du transport lourd et à l'utilisation potentielle de la technologie H2 HPDI, à la fixation des prix et à la disponibilité de l'hydrogène en tant que carburant de transport, à notre capacité à relever les défis technologiques, aux politiques et réglementations gouvernementales, ainsi qu'à d'autres facteurs de risque et hypothèses susceptibles d'affecter nos résultats, nos performances ou nos réalisations réels ou notre situation financière, qui sont décrits dans les dépôts de divulgation continue de Westport disponibles sous le profil SEDAR de Westport sur www.sedar.com et sous le profil EDGAR de Westport sur www.sec.gov. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Westport décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement de telles déclarations pour refléter tout changement dans ses attentes ou dans les événements, les conditions ou les circonstances sur lesquels de telles déclarations peuvent être fondées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

Contacts : Relations avec les médias de Westport, USA Tél. : 1 947-339-8097, EUROPE Tél. : +39 337-144-8438, E-mail : [email protected] ; Relations avec les investisseurs de Westport, Tél. : +1 604-718-2046, E-mail : invest@wfsinc.com

