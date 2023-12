Wemade : MIR4 présente l'Expédition du clan (Clan Expedition) et la mise à jour de niveau le plus élevé Défi du clan (Clan Challenge)





Le 12 décembre, Wemade a mis à jour les niveaux les plus élevés de « Expédition du clan » (Clan Expedition) et « Défi du clan » (Clan Challenge) en les faisant passer respectivement au niveau 10 et au niveau 8 pour son MMORPG à succès MIR4.

« Expédition du clan » (Clan Expedition) et « Défi du clan » (Clan Challenge) sont des contenus collaboratifs auxquels peuvent participer jusqu'à 50 membres de clan. Avec un personnage au Score de puissance (Power Score) élevé, vaincre de puissants Boss (Bosses) tels que « Chakravarti Darkmaur » et « Nefariox Celestial Overlord » permet au joueur d'obtenir de précieuses récompenses, notamment des Pierres d'amélioration légendaires (Legendary Enhancement Stones) et des matériaux pour l'artisanat et l'amélioration.

Pour accueillir l'hiver, MIR4 a lancé deux Événements d'inscription (Check-in Events). Avec l'événement « Mieux vaut ne pas pleurer ! Inscription 7 jours Augmentation de puissance » (Better Not Cry! Level Booster Up 7-Day Check-in) et « Inscription 14 jours Espoir » (Hopeful 14-Day Check-in), les joueurs peuvent recevoir divers objets tels que « [L] Matériel de promotion » ([L] Promotion Material), « [L] Statue de dragon bleu » ([L] Blue Dragon Statue) et « Boîte d'arbre festif » (Festive Tree Box) lorsqu'ils se connectent au jeu.

De plus, chaque jour, MIR4 envoie par e-mail des Matériaux de croissance (Growth Materials), dont le « Cadeau surprise du dragon divin » (Divine Dragon's Surprise Gift), qui comprend des Pierres de courant d'air et d'amélioration (Draughts and Enhancement Stones), et le « Ticket d'invocation de l'oeil du dragon » (Dragon Eye Summon Ticket), nécessaire à une croissance rapide.

Les événements généreux du Nouvel An, à savoir l'événement Boutique d'échange (Exchange Shop) et l'événement Amélioration (Enhancement), débuteront le mardi 26 décembre.

From my battle, to our war! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 décembre 2023 à 09:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :